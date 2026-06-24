Как выйти в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места в группе? Разобрали, сколько нужно очков

Групповой этап ЧМ-2026 постепенно подходит к концу. Сыграно уже два тура из трёх. Заключительный проведут в ускоренном режиме — для этого потребуется всего четыре дня. По две лучшие команды из каждого квартета (их всего 12) напрямую выйдут в 1/16 финала. Ещё восемь путёвок получат сборные из числа тех, что займут третьи места. Разбираемся, сколько для этого нужно очков.

Что там с регламентом?

Для начала обратимся к регламенту. 12 сборных займут третьи места в группах, в плей-офф попадут восемь. Какие критерии пойдут в дело?

Очки;

разница забитых и пропущенных мячей;

общее количество забитых мячей;

очки фэйр-плей: жёлтая карточка — -1 очко; непрямая красная карточка (вторая жёлтая карточка) — -3 очка; прямая красная карточка — -4 очка; жёлтая карточка и прямая красная карточка — -5 очков.

Что говорит суперкомпьютер?

После 1-го тура группового этапа аналитики Opta обратились к суперкомпьютеру. Он произвёл 100 тыс. симуляций оставшейся части турнира. В 100% случаев пяти и шести очков оказалось достаточно, чтобы выйти в плей-офф с третьего места в группе. 99,81% — вероятность попадания в 1/16 финала с четырьмя очками, 66,77% — с тремя, 4,66% — с двумя, 0,03% — с одним. Исходя из таких данных, маловероятно, что кто-то проберётся в плей-офф с третьего места, набрав меньше трёх очков. Тут разобрались.

Три очка — граница между успехом и неудачей. Не исключено, что придётся считать разницу забитых и пропущенных мячей. Суперкомпьютер Opta и здесь всё посчитал. При плюсовой разнице мячей вероятность выхода в плей-офф с тремя очками с третьего места в группе составляет 97,8%. Серьёзная цифра! При нейтральной разнице шансы тоже очень высоки — 94,8%. 84,2% — вероятность выхода с разницей -1, 63,4% — с разницей -2, 41,8% — с разницей -3.

Что было на юниорском чемпионате мира?

В 2025 году ФИФА провела чемпионат мира в возрастной категории до 17 лет. Почему мы обратили внимание на этот турнир? Потому что в финальной части принимали участие 48 сборных. Формат был точно таким же, как и на нынешнем чемпионате мира в Северной Америке. Давайте разберём показатели 12 сборных, занявших третьи места в квартетах. Как вы понимаете, дальше прошли восемь из них.

Четыре набрали по четыре очка. Естественно, они оказались в плей-офф. Сборная Катара набрала два очка, команда Коста-Рики — одно. И те и другие пролетели мимо 1/16 финала. Оставшиеся шесть команд набрали по три очка, и пришлось считать разницу мячей. Все сборные с плюсовой разницей (таких было три) пробились в плей-офф. Команда Индонезии завершила групповой этап с разницей -5. С такими цифрами было тяжело рассчитывать на место в 1/16 финала.

Мексика и Саудовская Аравия завершили групповой этап с разницей -2. Более того, они забили по три мяча, а пропустили по пять. Пришлось считать очки фэйр-плей — здесь преимущество оказалось на стороне латиноамериканской команды. Мексика — единственная сборная на юниорском ЧМ, которая вышла в плей-офф с третьего места в группе с тремя очками и отрицательной разницей мячей.

Если исходить из прогноза суперкомпьютера и ситуации на чемпионате мира до 17 лет, то для выхода в плей-офф с третьего места в группе должно хватить трёх очков. Но для этого должна быть хорошая разница мячей. Если она будет отрицательной, то вероятность прохода в 1/16 финала значительно сокращается.

Шведы пока выходят в плей-офф с третьего места в группе Фото: Molly Darlington/Getty Images

Какие сборные сейчас выходят в плей-офф с третьих мест?

Важный нюанс: данные приведены после двух туров. Соответственно, всё может поменяться. Из 12 сборных самые высокие показатели у Швеции, Шотландии, Хорватии, Алжира и Парагвая. Каждая из этих команд набрала по три очка. Далее идут сборные Кабо-Верде и Бельгии (по два очка). Если бы плей-офф проводили после двух туров, эти семь сборных точно бы там сыграли.

А вот Сенегал поехал бы домой, поскольку находится на третьем месте в группе без набранных очков. Сразу четыре сборные набрали по одному очку. Это Чехия, ДР Конго, Эквадор и Босния и Герцеговина. В плей-офф вышла бы только одна из них. Боснийцев сразу отсекаем, поскольку у них худшая разница мячей (-3). Из трёх оставшихся сборных дальше прошла бы Чехия. У всех команд идентичная разница мячей (-3), но именно чехи забили больше других. Они отметились двумя голами, ДР Конго — одним, а Эквадор не забил ни разу.