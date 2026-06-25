Первая группа на ЧМ-2026 — всё! Якин вывел Швейцарию в плей-офф с первого места

У Боснии хорошие шансы на выход в 1/16 финала с третьей строчки. А Катар едет домой.

Так получилось, что в 3-м туре сборные Швейцарии и Канады рубились за первое место в группе B, а боснийцы и катарцы — за потенциальную путёвку в плей-офф.

Швейцария нанесла Канаде первое поражение на турнире

Лидеры группы сошлись в Ванкувере. Канадцам достаточно было не проиграть команде Мурата Якина, чтобы остаться на первой строчке. Швейцарцы, соответственно, сместили бы соперника только в случае победы. Получивший тяжёлую травму в прошлом матче Исмаэль Коне наблюдал за игрой со скамейки запасных. Нет, турнир для него окончен (всё-таки там был открытый перелом), однако футболист сборной Канады хотел быть рядом с командой. Пусть даже и на костылях.

До перерыва команды обменивались опасными моментами. Главный хайлайт первого тайма — хамское поведение Гранита Джаки. Швейцарский полузащитник зарядил по голени Кайлу Ларину, который мешал быстро разыграть штрафной. Повезло, что бразильский арбитр Рамон Абатти показал только жёлтую карточку.

Швейцарцы наказали соперника на старте второй половины. Помните 20-летнего Йохана Манзамби? Во 2-м туре он сделал дубль, а на этот раз результативно прострелил на дальнюю штангу. Там забытый всеми Рубен Варгас положил мяч в ближний угол, чем порадовал Якина. Швейцария поднялась на первое место в онлайн-таблице.

Йохан Манзамби Фото: Alex Grimm/Getty Images

Манзамби на этом не остановился. Через 11 минут Йохан прошил вратаря, после того как Брил Эмболо удобно покатил мяч на 20-летнего футболиста. Три гола в группе на дебютном чемпионате мира. Манзамби, что ты такое? Болельщики сборной Канады на стадионе заметно приуныли, поскольку первое место постепенно превращалось в недостижимую цель.

Но канадцы не сдались. На 76-й минуте команда Джесси Марша организовала безумно красивый гол. Натан-Дилан Салиба классно обработал мяч и выдал шикарный пас на Промиса Дэвида, а высокорослый форвард в падении сократил разницу в счёте. Этот гол наверняка украсит подборку лучших на чемпионате мира. Однако на большее канадцев не хватило. Швейцария заняла первое место в группе, Канада — второе.

Боснийцы обыграли Катар в юбилейном для Джеко матче

Босния и Катар набрали всего по одному очку после двух туров. Проигравшему в Сиэтле пришлось бы бронировать билеты домой. Ничья, по сути, не устраивала ни тех ни других. Победитель же матча с высокой долей вероятности оказался бы в 1/16 финала. Боснийцы снова выставили в стартовом составе Эдина Джеко. 40-летний нападающий просидел в запасе матч 1-го тура, а во второй игре провёл на поле 63 минуты. Встреча с Катаром стала для ветерана 150-й в составе национальной команды.

Первый тайм прошёл с большим преимуществом сборной Боснии. А вот Катар оправдывал своей игрой последнее место в группе. Европейцы, казалось, нокаутировали соперника за пять минут в первом тайме. Керим-Сэм Алайбегович классно зарядил с дальней дистанции — мяч влетел в ближний угол. Удар, конечно, классный, но, похоже, вратарь сборной Катара Махмуд Абунада мог сыграть и лучше. Впрочем, оставим это для разбора соответствующим экспертам.

Матч сборной Катара — гарантия автогола. В 1-м туре в свои ворота забили швейцарцы, во 2-м — сами катарцы. На этот раз Джеко прострелил в центр вратарской, но нога Султана Аль-Браке изменила направление полёта мяча – на радость всем боснийцам. Очередной автогол на чемпионате мира. Чуть позже Джеко не повезло — заслуженный нападающий зарядил в дальнюю штангу.

Босния празднует второй гол в матче Фото: Stu Forster/Getty Images

Катар смотрелся плохо и редко доходил до ворот соперника. Однако азиатская команда прибавила после второго пропущенного мяча и отыграла один гол ещё до перерыва. Защитники сборной Боснии выступили в роли статистов, а Хасан Аль-Хайдос замкнул прострел Эдмилсона Жуниора. В добавленное к первому тайму время Педру Мигел вонзил мяч в дальнюю штангу ворот европейской сборной. Ребята, а чего вы не играли так с первых минут? Боснии повезло, что на перерыв она ушла с преимуществом в счёте.

Во втором тайме тренерский штаб европейской сборной снял с игры Джеко. Эдин был очень недоволен, сидя на скамейке. То ли это реакция на замену, то ли досада в связи с тем, что не забил. Однако боснийцы справились и без главной звезды. На 84-й минуте Эрмин Махмич быстрее всех сориентировался у ворот сборной Катара после серии рикошетов и огорчил вратаря. К слову, Абунада опять сыграл не лучшим образом.

Катарцы покидают чемпионат мира, Босния и Герцеговина с высокой долей вероятности пройдёт дальше с третьего места в группе. Четырёх очков должно хватить для 1/16 финала.