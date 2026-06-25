Лучший футболист сборной Германии на ЧМ. До 26 даже не играл в топ-лигах!

В сборной Германии зажглась новая звезда на чемпионатах мира – Дениз Ундав. 29-летний форвард «Штутгарта» набрал 3+2 в первых двух матчах с Кюрасао и Кот-д’Ивуаром и на несколько дней стал единоличным лидером в списке самых результативных игроков ЧМ-2026. До тех пор, пока Лео Месси не оформил дубль и не догнал немца по системе «гол+пас». Ундава прекрасно знают те, кто следит за Бундеслигой, но для не слишком погружённого в европейский футбол болельщика Дениз, вероятно, открытие. Рассказываем о карьере форварда, который до 26 лет даже не играл в топ-лигах!

Ундав родился в местечке с разжигающим аппетит названием Фарель – это город в Нижней Саксонии (столица которой – Ганновер) с населением около 25 000 человек. Его родители – курды-езиды. Отец с юга Турции, а мать из Сирии. Дед по отцовской линии эмигрировал в Германию ещё в 1980 году. Дениз – один из пяти детей в семье, рос он в городе Ахим, который расположен недалеко от Бремена (население 32 000 человек).

Ундав с детства мечтал стать футболистом и подражал звёздам того времени вроде Дидье Дрогба. Желание его сбылось, но Дениз, как нормальный герой, пошёл к славе не по прямой, а в обход. Для начала его отчислили из академии «Вердера», в которой будущий игрок сборной Германии занимался до 16 лет. Посчитали парня недостаточно высоким и физически сильным, а потому – бесперспективным. Сейчас, глядя на крепкого и даже немного пугающего своей внешностью Ундава, это кажется смешным, хотя до «столба» он не дорос. Рост форварда – чуть менее 180 см.

Дениз Ундав форвард сборной Германии «У меня мощная задница. Я могу надёжно прикрывать мяч корпусом. Моя сильная сторона – игра спиной к воротам. Те, кто считает, что только крупные форварды способны сохранить мяч, неправы. Это ерунда. Я почти всегда на голову-две ниже защитников, но им всё-таки трудно со мной бороться, поскольку я грамотно использую собственное тело».



На юношеском уровне Ундав поиграл ещё за малоизвестные «СК Вайе» и «ТСВ Хафельзе», в первой команде которого и начал взрослую карьеру в Региональной лиге (четвёртом дивизионе чемпионата Германии). Денизу платили по € 100 в месяц, поэтому он вынужден был подрабатывать. Точнее, искать основную работу перед тренировками. Ундав устроился на завод, где стоял по восемь часов в день у лазерного станка. Просыпался в четыре утра, ехал на смену, а к 17:00 – на тренировку с «ТСВ Хафельзе». Иногда, по словам Дениза, у него просто не оставалось энергии на футбол, тем не менее характер помогал ему справляться со всеми трудностями.

Два сезона подряд Ундав забивал по 16 мячей в 32 матчах, благодаря чему привлёк внимание «Айнтрахта». Правда, не того, который в Бундеслиге, а из Брауншвейга. Да и клуб второго дивизиона, как оказалось, подписал 21-летнего нападающего только для дубля. По крайней мере, за главную команду «Айнтрахта» Дениз не сыграл – лишь однажды попал в заявку на матч. Впрочем, Ундав всё равно чувствовал себя счастливым, ведь уже не надо было совмещать футбол с работой на заводе или где-то ещё. Тогда полсезона Денизу испортила травма, из-за которой он боялся вылететь из «Айнтрахта» и не получить других шансов на профессиональном уровне. Но, залечив повреждение, форвард снова показал себя – наколотил девять мячей в 18 матчах четвёртой лиги.

Проведя всего год в «Айнтрахте», Ундав отправился в «Меппен» из Третьей Бундеслиги. Хоть какое-то повышение в карьере. В дебютном сезоне забивал мало (всего шесть мячей), а вот в следующем бомбардира прорвало – 17 голов в 34 матчах. Летом 2020-го на тот момент уже 24-летний Дениз смог выбирать из нескольких хороших предложений. Его звали к себе клубы Второй Бундеслиги. Тем не менее Ундав рискнул отправиться за границу. Ему понравилось предложение бельгийского «Юниона», чьи руководители убедили форварда, что всерьёз рассчитывают на него. Но это сегодня «Юнион» – экс- и вице-чемпион страны, а в 2020-м немец ехал в команду всего лишь второго дивизиона чемпионата Бельгии.

Однако поначалу даже на таком уровне Ундаву было непросто. Из-за любви к фастфуду Дениз играл с лишним весом, бегал меньше остальных. Тренер регулярно предъявлял форварду за недостаточный объём работы, и на этом фоне немец стал терять интерес к тренировкам и играм. Помог разговор с коучем по душам. К «маленьким слабостям» Ундава стали относиться спокойнее, тем более он делал главное – забивал. В сезоне-2020/2021 набрал 17+5 в 26 матчах и помог «Юниону» выйти в высший дивизион. В списке лучших бомбардиров отстал только на пару мячей от Жоржа Микаутадзе, зато опередил Манфреда Угальде.

В следующем сезоне Ундав разрывал уже в бельгийской элите – 26 голов и 13 голевых передач в 39 матчах. Немец стал лучшим бомбардиром чемпионата, а «Юнион» финишировал на втором месте и заработал путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Впрочем, сам Дениз в ЛЧ не поучаствовал. Лучшего игрока сезона в Бельгии выкупил английский «Брайтон», согласившийся заплатить € 7 млн. Вот так в 26 лет Ундав оказался в топ-лиге, причём попал в АПЛ раньше, чем в Бундеслигу.

Дениз Ундав в «Брайтоне» Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Покорить самую сильную лигу Европы с первой попытки у Ундава не получилось. Может быть, будет ещё одна – после успешного ЧМ-2026. В «Брайтоне» Грэм Поттер и Роберто Де Дзерби не видели немца твёрдым игроком основы. Дениз провёл 30 матчей во всех турнирах (в стартовом составе только треть) и набрал 8+1. В АПЛ забил пять голов в 22 играх, все – в заключительных восьми турах. Оформил дубль в ворота «Вулверхэмптона», по разу огорчил «Арсенал», «Ньюкасл» и «Астон Виллу». Спустя год после трансфера «Брайтон» решил отдать Ундава в аренду «Штутгарту» (едва не вылетевшему из Бундеслиги – спаслись в стыках) за € 700 тыс.

Старт карьеры Ундава в Бундеслиге тоже не был воодушевляющим. Первые туры сезона-2023/2024 форвард-новичок пропустил из-за разрыва связки колена, потом выходил на замены. Но с конца сентября дело пошло. Тренер Себастьян Хёнес создал волшебное атакующее трио Ундав – Фюрих – Гирасси, наколотившее 54 мяча! Дениз в том чемпионате Германии заработал 18+9 в 30 матчах. «Штутгарт» полетел на сумасшедшей скорости, поднялся за год с 16-го места на второе и умудрился обойти на очко даже «Баварию». «Швабы», как и все остальные, отстали только от «Байера» Хаби Алонсо, выдавшего сезон без поражений. Хёнес в лице Ундава нашёл идеального для своего футбола нападающего.

«Дениз – абсолютно разносторонний форвард, – отмечал тренер «Штутгарта». – Он великолепен на позиции центрального нападающего, но также обладает отличными качествами плеймейкера и оттянутого форварда. Такой профиль игрока почти уникален».

После сногсшибательного перформанса Ундава «Штутгарт» воспользовался прописанной в договоре возможностью выкупа форварда. Сумма сделки составила € 26,7 млн. «Брайтон» хорошо заработал на немце, при этом и сам хотел вернуть Дениза – сделал встречное предложение «швабам» об обратном выкупе. Вот только Ундав уже прикипел к «Штутгарту», где чувствовал себя комфортно. В результате – остался, чтобы и дальше разрывать Бундеслигу.

Дениз Ундав в «Штутгарте» Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Ундав был настолько хорош, что в марте 2024-го, всего за три месяца до чемпионата Европы, Юлиан Нагельсман позвал его в сборную Германии. Дениз сыграл в товарняках с Францией и Украиной – не забил, тем не менее попал в заявку на Евро-2024. Правда, тот турнир не стал его звёздным часом: Нагельсман выпустил форварда «Штутгарта» только на замену в концовке матча группового этапа с Венгрией. Но для Ундава – первого курда в истории бундестим – сам факт выступления на чемпионате Европы превратился в большое событие. Ещё три года назад никто, включая его самого, и представить не мог Дениза в сборной Германии.

Впереди были новые свершения: дебют в Лиге чемпионов с голом в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», победа со «Штутгартом» в Кубке Германии с 1+1 в финале с «Арминией», мощный сезон-2025/2026 перед чемпионатом мира (25 голов и 14 голевых передач в 46 матчах всех турниров). В гонке бомбардиров прошедшего чемпионата Германии Дениз уступил только Гарри Кейну и обошёл на два мяча своего бывшего партнёра Серу Гирасси из дортмундской «Боруссии». Причём без единого гола с пенальти.

В последние два года Ундав и в сборной Германии доказывает, что соответствует её статусу. В следующих восьми играх за национальную команду у него 9+4! Нападающий «Штутгарта» забивал Нидерландам и Гане, оформлял дубли в ворота Боснии и Герцеговины и Финляндии, а на ЧМ-2026 покуражился во встречах с Кюрасао и Кот-д’Ивуаром. Если с Кюрасао Дениз вышел на замену за полчаса до конца и просто помог добить лежачего (1+2 с тонким голевым пасом пяткой), то с ивуарийцами перевернул ход матча. Немцы «горели» 0:1 – Нагельсман на исходе часа бросил Ундава в бой. И форвард показал, что действительно крут и как ассистент, и как завершитель. В эпизоде со своим первым голом он «отвалился» от защитника в глубину и умным пасом направо раскрутил атаку, а затем рванул в штрафную соперника и опередил Франка Кессье после кросса к линии вратарской. В моменте со вторым, победным голом открылся у полукруга, принял проникающую передачу правой ногой, развернулся и неотразимо пробил левой. Идеальная игра нападающего.

Кажется, теперь Нагельсман должен сделать Дениза основным форвардом сборной Германии – вместо Кая Хаверца, у которого пока только 2+0 на ЧМ-2026 (гол с пенальти и ещё один с… паса Ундава). Либо в паре с игроком «Арсенала». Впрочем, тренер немцев исходит из каких-то своих соображений и не хочет ничего обещать снайперу «Штутгарта».

«Ундав в основе? Мы обсудим это – с тренерским штабом, с Денизом. В то же время можно возразить, что он сохраняет наш ритм и помогает команде как джокер. Думаю, Ундав доволен тем, как сейчас всё складывается для него. Он очень хорошо справляется. Мы рады, что Дениз у нас есть. Он невероятно умён в штрафной».

Между прочим, перед чемпионатом мира Юрген Клопп и Томас Мюллер советовали Нагельсману выпускать в стартовом составе не Джамала Мусиалу, а Ундава. Случился небольшой скандал, звёздных экспертов покритиковали за давление на тренера. Клопп извинился, назвав себя «59-летним идиотом», но кто теперь скажет, что он был неправ?