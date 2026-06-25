Гаити зарубилось на финише группы – 6 мячей! Но супергол экс-звезды РПЛ в девятку не спас

Сборные Марокко и Гаити завершили выступление на групповом этапе чемпионата мира. Команды порадовали высокой результативностью и необычным сюжетом.

Для сборной Гаити матч не играл никакой роли. Как бы ни завершилась встреча, команда уже точно не попала бы в плей-офф. А вот марокканцы вели заочную борьбу с бразильцами за первое место в группе. Подопечные Карло Анчелотти параллельно рубились с шотландцами и перед 3-м туром опережали африканцев по дополнительным показателям. Мало кто думал, что у Марокко возникнут проблемы во встрече с худшей сборной группы.

Но прошло всего 10 минут, и мяч оказался в воротах… марокканцев. Ленни Жозеф замкнул прострел и сделал это очень эффектно — пяткой. Правда, мяч влетел в сетку рикошетом от спины Яссина Буну. Автогол. Простите, а кто в этом матче фаворит? Гаитяне отбегали два матча на турнире без голов, а тут удивили лучшую сборную Африки. Если Марокко хотело выиграть в лайтовом режиме, то соперник сразу всё испортил.

Естественно, после пропущенного мяча фаворит серьёзно напрягал оборону Гаити. К примеру, Исмаэль Сайбари из убойной позиции зарядил выше створа, а Ашраф Хакими и Айюб Эль-Кааби не переиграли вратаря Джонни Плесида с интервалом в несколько секунд. Плюс голкипер гаитян перевёл мяч на угловой после удара всё того же Эль-Кааби.

Однако давление марокканцев всё-таки принесло им успех. На этот раз Плесид остановил удар Билала Эль-Ханнуса, но Хакими оказался первым на добивании и буквально влетел вместе с мячом за линию ворот. Всё, теперь ведь Марокко спокойно доведёт дело до победы? Нет, через четыре минуты африканцам пришлось снова устанавливать мяч на центр поля.

В концовке первой половины о себе напомнил Вильсон Изидор. Бывший футболист «Зенита» и «Локомотива» идеальным ударом вонзил мяч в дальнюю девятку. Осторожно, при просмотре видео с такими ударами можно надолго залипнуть. Похоже, у нас есть один из главных претендентов на звание лучшего гола группового этапа ЧМ-2026 (или вообще всего турнира).

Вильсон Изидор празднует гол Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Однако гаитяне не дотерпели до перерыва. Уже в добавленное время активный Хакими покатил на Сайбари, а тот аккуратно уложил мяч в дальний угол. Четыре гола в первом тайме, три — за семь минут. Сайбари же забил в каждом матче на групповом этапе и существенно повысил свою трансферную стоимость. В перерыве не покидало ощущение, что африканцы всё-таки дожмут соперника.

Время шло, а цифры на табло стадиона в Атланте не менялись. После перерыва запомнился промах всё того же Сайбари — Исмаэль не попал в пустой угол с пары метров. Правда, этот удар не пошёл в статистику, поскольку Эль-Кааби (отдавал пас на Сайбари) залез в офсайд. Был и прицельный выстрел Эль-Ханнуса, который здорово подстроился под отскок. Плесид толком не видел момент, но всё равно спас.

70-я минута — время для важного тактического хода сборной Марокко. Африканцы сделали сразу три перестановки в составе, и две из них оказались результативными. У Суфьяна Рахими ушло всего восемь минут на то, чтобы с помощью рикошета осчастливить всех марокканских болельщиков на стадионе.

Радость Суфьяна Рахими после третьего гола Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

А в самой концовке он же доработал эпизод и не дал мяч выкатиться за лицевую линию. После этого Рахими отдал удобный пас на Жессима Яссина, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам. Первый гол 20-летнего парня в составе сборной Марокко. И сразу на чемпионате мира! Судьи проверили, не покинул ли мяч полностью пределы поля. Просмотр показал, что гол можно засчитывать.

В добавленное время Дюкенс Назон классно зарядил со штрафного, и Буну с большим трудом перевёл мяч на угловой. Марокканцы показали характер и одержали волевую победу, однако остались на втором месте в группе. Сборная Гаити завершила выступления на ЧМ, но однозначно заслужила респект.