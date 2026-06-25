Неймар вернулся! Бразилия вынесла Шотландию, а Винисиус уже подобрался к Месси

Нынешний формат ЧМ позволяет выйти в плей-офф даже с тремя очками и не слишком отрицательной разницей мячей. Поэтому Шотландии достаточно было некрупно проиграть бразильцам в 3-м туре. Вместо этого шотландцы сами дарили сопернику легчайшие голы!

Неймар наконец-то залечил повреждение. И всё равно остался на лавке. Вместе с зенитовцем Луисом Энрике, хотя Рафинья получил травму, а Райан в матче с Гаити вовсе не феерил. Зато в старте привычно оказался Дуглас Сантос. Работой его поначалу совсем не нагружали: к 30-й минуте у Шотландии набралось 0 ударов и всего два касания в чужой штрафной.

В обороне шотландцы мастерством тоже не блеснули, быстро подарив Винисиусу два гола. Им повезло, что второй отменили: вингер «Реала» обокрал Джека Хендри и реализовал выход один на один. Однако судьи на VAR разглядели фол (как его там рассмотрели..?). На седьмой же минуте правил никто не нарушал. Разве что негласный футбольный закон «как не нужно действовать под прессингом». Райан накрыл завозившегося с мячом в своей штрафной Скотта Маккенну, а Винисиус красиво обвёл Ангуса Ганна и закатил в пустые ворота.

Винисиус празднует гол в ворота Шотландии Фото: Photo by Robert Cianflone/Getty Images

Шотландцев привела в себя рекламная пауза на водопой. Они организовали три подряд угловых, пару раз пальнули издали. Но всё это несло минимальную угрозу. А вот Бразилия продолжала нагнетать. Нейтан Паттерсон вынес мяч с ленточки, когда Ганн после тычка Матеуса Куньи в падении оказался уже не у дел.

В добавленное время 176-сантиметровый Винисиус всё-таки оформил легитимный дубль. Почему акцент на росте? Да просто Вини забил головой! Кунья здорово выцарапал мяч в подкате, и Бруно Гимарайнс забросил на дальнюю штангу. Где Винисиус опередил 189-сантиметрового Паттерсона и забил четвёртый гол на ЧМ-2026. Больше только у Месси (5), столько же – у Мбаппе и Холанда. Ключевой эпизод здесь – слишком рискованная передача Эндрю Робертсона на Льюиса Фергюсона. Логично, что Кунья её перехватил.

«Привоз» сборной Шотландии Фото: Скрин трансляции

Перед свистком на перерыв ещё и Райан убойный момент не использовал. Суперкомпьютер Opta считал вероятность выхода из группы с третьего места при различных показателях. У Шотландии после первого тайма в онлайн-таблице при трёх очках нарисовалась разница голов «-2» с 63,4% на проход. Уже опасно. Нужно было срочно приходить в себя.

Вместо этого Винисиус едва не устроился на хет-трик. Однако не переиграл Ганна в ближнем бою. Что ж, счёт 3:0 на табло показался чуть позже – на 60-й минуте. Гимарайнс оттеснил корпусом Кенни Маклина, накрутил Хендри и нежадно покатил правее под расстрел ближнего угла Кунье. Разгром по такой игре – нормальное явление.

Скотт Мактоминей в ответ побеспокоил Алисона кивком головы. Тот потащил в прыжке. А больше его толком и не тревожили, создавая только полумоменты. Энрике на поле так и не вышел. Чего не скажешь о дебютанте ЧМ-2026 Неймаре, сыгравшем за Бразилию впервые с октября 2023 года! На 76-й минуте Карло Анчелотти вернул его в дело. Неймар успел разок попасть в створ. Эндрик концовку матча тоже провёл на поле. Впрочем, на результат это не повлияло.

Неймар выходит на замену Фото: Megan Briggs/Getty Images

Бразилия спокойно шагнула в плей-офф с первого места. Марокканцы расположились следом. Ну а шотландцы теперь в нервном ожидании, как сыграют конкуренты из других групп. Если верить Opta, у них 41,8% на проход в 1/16 финала.