Громкий выход Очоа и сенсация, в которую не верили! Лютая развязка в группе А на ЧМ-2026

В группе А ЧМ-2026 перед 3-м туром всё было ясно только с лидером – им стала хозяйка турнира Мексика. Три остальные сборные могли как вылететь, так и выйти в плей-офф напрямую – без подсчёта очков и дополнительных показателей для третьих мест. ЮАР нужно было непременно побеждать Южную Корею, которую устраивала ничья либо непоражение Мексики. Чехии, по идее, не слишком мотивированных мексиканцев.

Выполнения задачи больше всего ждали от Чехии. А решила её ЮАР!

Безголевые первые таймы в обоих матчах с убийственным промахом африканца

Хавьер Агирре выпустил полуторный состав. И даже так, казалось, разрушил мечту многих болельщиков: напоследок увидеть в деле завершающего карьеру 40-летнего ветерана чемпионатов мира Гильермо Очоа. Напрасно, ведь легендарного вратаря всё-таки выпустили на 78-й минуте! Также в основу вернулся отбывший дисквалификацию защитник «Локомотива» Сесар Монтес.

Чехия ранее забила всего два гола. Причём оба – после аутов. Сегодня с созиданием и реализацией у неё тоже было не всё гладко. Вся острота исходила от проведшего оба предыдущих матча на лавке атакующего полузащитника «Виктории Пльзень» Дениса Вишински. Он и «марсельскую рулетку» в чужой штрафной крутил, и бил в сантиметрах от штанги. Да только этого не хватало.

Мексика же впереди поначалу вообще не выделялась, устроившись на соотношение 0:5 по ударам к 30-й минуте. Потом она перехватила инициативу. Центральный защитник Исраэль Рейес даже бил в падении через себя после стандарта. Тем не менее до перерыва голами зрители не насладились. Ни в Мехико, ни в Гуадалупе, где рубились ЮАР с Южной Кореей.

Те играли пободрее и обменивались острыми выпадами. Причём куда менее звёздные африканцы напирали даже сильнее – 10:4 по ударам). Что логично, ведь им непременно нужно было забивать.

Вот скажите, как здесь не смог забить в упор за Тхаленте Мбатхой Эвиденс Макгопа? Нападающий сборной ЮАР из убойнейшей позиции слегка ковырнул мяч и попал прямо в лежавшего на газоне вратаря. Такое нужно непременно реализовывать.

Промах Эвиденса Макгопы Фото: Кадр из трансляции

На невезение, впрочем, может сослаться и Ли Кан Ин. Его выстрел в противоход с резким смещением в центр совсем чуть-чуть не достиг цели. По итогам первых таймов в онлайн-таблице все остались при своих: Южная Корея – вторая, у Чехии и ЮАР – по два очка с бесполезным преимуществом чехов по дополнительным показателям. Ведь в 1/16 финала так с третьего места наверняка не пройти. Opta давала на это жалкие 4,66%.

Мексика разгромила чехов с помощью Очоа, а ЮАР всё-таки добила Южную Корею

На 55-й минуте положение Чехии ухудшилось ещё сильнее. Как же гениально сыграл Луис Ромо! Автора гола южнокорейцам в центре поля встретили сразу трое соперников. Он всё равно развернулся с мячом и покатил на свободный правый край Матео Чавесу. Тот пробросил мимо Михала Садилека и поразил дальний угол.

Голевая передача Луиса Ромо Фото: Кадр из трансляции

Голевая передача Луиса Ромо Фото: Кадр из трансляции

Спустя всего пять минут Мексика окончательно прибила интригу, наказав Чехию за «привоз». Матей Коварж не дал реализовать Хорхе Санчесу выход один на один своевременным выходом из ворот. Томаш Голеш поймал отскок и должен был выносить мяч. Но вместо этого попал прямо в… лежавшего на газоне Санчеса! Автору первого гола ЧМ-2026 Хулиану Киньонесу оставалось подправить и отпраздновать.

Сразу после этого отличилась и сборная ЮАР! Сенсацию заказывали? Африканцы по итогам 1-го тура выглядели одними из слабейших на турнире. Как же они исправились! И с Чехией ничью вырвали, и в игре с южнокорейцами повели! Только вышедший на поле Чепанг Мореми на свежести рванул по левому флангу и нашёл в штрафной Тхапело Масеко, который вторым касанием прошил ближний угол.

В онлайн-таблице ЮАР сместила со второго места Южную Корею. Это ли не чудо? Параллельно состоялось и другое: Очоа сыграл-таки на очередном ЧМ! Всего у него их шесть, но на поле выходил на четырёх. Жаль, спасений Чехия ему совершить не дала. А вот Альваро Фидальго вонзил третий гол мексиканцев и оформил разгром! Начал атаку дальним выносом… Очоа. История закольцевалась.

Ну а ЮАР додержала победу во встрече с Южной Кореей и в 1/16 финала попала на Канаду! Южнокорейцы с тремя очками и разностью мячей 2:3, скорее всего, тоже сыграют в плей-офф. А ведь упали бы на четвёртое место, победи Чехия Мексику. Те, кто не спал и следил за раскладами в группе А, точно не остались разочарованными.