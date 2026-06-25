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Парагвай — Австралия, ЧМ-2026, 26 июня: Леонид Слуцкий мог возглавить сборную Австралии на ЧМ-2018, подробности, почему не вышло

«Интерес реально был». Как Слуцкий оказался в шаге от поездки с Австралией на ЧМ-2018
Дмитрий Зимин
Леонид Слуцкий мог возглавить сборную Австралии
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Перезагрузка после «Халл Сити», которой не случилось.

Всего четыре российских тренера привозили национальные команды на финальную часть чемпионатов мира. Если вынести за скобки период СССР (разве что очень поздний), то первому это удалось Валерию Непомнящему, который возглавлял Камерун на чемпионате мира 1990 года. Потом в список вошли Павел Садырин (ЧМ-1994), Олег Романцев (ЧМ-2002) и Станислав Черчесов (ЧМ-2018) – они ездили на турнир со сборной России. И вот с того момента – пауза. Отечественные тренеры не очень востребованы за рубежом, что уж говорить о командах-участницах чемпионата мира. В такие зовут либо местных специалистов, либо европейских звёзд. Хотя по примеру Узбекистана (позвали Фабио Каннаваро) мы видим, что это не всегда правильный ход.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Парагвай
Не начался
Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Однако в списке могло быть пять человек с российским паспортом. Забытый факт: весной 2018-го Леонид Слуцкий оказался в итоговом списке кандидатов на пост главного тренера сборной Австралии на ЧМ в России. Вероятно, с тренером велись переговоры, но федерация выбрала другого. Вспоминаем ту историю.

С чего всё начиналось?

С увольнения. В декабре 2017-го Слуцкий покинул пост главного тренера «Халл Сити» – первого зарубежного клуба в своей карьере. Сам он говорил о хорошем опыте, да и некоторые игроки впоследствии вспоминали о нём как о классном тренере. Но всё определяет результат. Сложно сохранить работу, когда в 21 матче побеждаешь всего четыре раза. Несмотря на красивую игру, голы и тёплую связь с болельщиками.

Тем не менее уже тогда было известно, что Слуцкий не тот, кто любит долгие паузы между работой. Почти сразу Леонид стал появляться на встречах «Челси» (некоторые даже выдвигали безумные предположения, что Роман Абрамович вот-вот решится на нетривиальный шаг), ездил на некоторые игры ЦСКА и проводил семинары.

Леонид Слуцкий Подробнее

И в этот самый момент на рынке заговорили о вакантной должности главного тренера сборной Австралии. Всё дело в том, что будущий тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу неожиданно покинул национальную команду после пяти лет работы. Он вывел Австралию в финальную часть ЧМ, а потом ушёл по семейным обстоятельствам. Сообщалось, что в местной федерации собрали список из пяти-шести кандидатов, с которыми ведутся разговоры. Среди них был и россиянин. Информацию об этом «Спорт-экспрессу» подтверждал агент Шандор Варга, который представлял компанию, ведущую дела Леонида Слуцкого.

Шандор Варга
Шандор Варга
агент ФИФА

«Интерес со стороны сборной Австралии реально был. Переговоры вёл мой коллега. Поэтому подробностей вам сказать не могу. Я конкретно этим вариантом не занимался. Но, как уже сказал, интерес к Слуцкому был. Варианты, кроме сборной Австралии? Были довольно поверхностные разговоры с различными клубами. Однако, по моим данным, до конкретики не доходило».

Вероятно, все эти дискуссии велись в декабре – начале января. Однако ближе к концу января уже выяснилось, что федерация сделала другой выбор.

Так чем всё закончилось?

Более понятным и предсказуемым выбором. Пригласили безработного на тот момент Берта ван Марвейка. Парадоксально, что он тоже вывел сборную в финальную часть чемпионата мира – речь шла о Саудовской Аравии. Но, как и его коллега Постекоглу, предпочёл уйти до начала турнира. И это не связано со сборной Австралии. Ведь он покинул свой пост ещё в сентябре 2017-го. По официальной версии, стороны не смогли договориться о продлении контракта.

Берт ван Марвейк (слева) на ЧМ-2018

Берт ван Марвейк (слева) на ЧМ-2018

Фото: Michael Steele/Getty Images

У ван Марвейка были конкретные достижения – в частности, именно он выводил Нидерланды в финал ЧМ-2010. Там драматично и минимально уступили испанцам, а через два года специалист покинул свой пост. Правда, на новой работе объективно не пошло. Сборная Австралии набрала одно очко в группе с Францией, Данией и Перу и заняла четвёртое место в группе. Тренер был уволен сразу после турнира, а австралийцы начали новый проект, назначив Грэма Арнольда, который сейчас возглавляет Ирак. Он работал с родной страной до 2024 года, а потом уступил место Тони Поповичу.

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А что Слуцкий? Долго без работы россиянин не сидел – в июле 2018-го возглавил «Витесс», где задержался на 16 месяцев. Ну а после был «Рубин», статус звезды русскоязычных соцсетей и поездка в Китай, где Леонид третий сезон работает с «Шанхай Шэньхуа».

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