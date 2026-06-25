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Трансферы РПЛ и Европы, лето-2026, слухи и переходы, 24-25 июня: Челси, Атлетико, Гримальдо, Спартак, Барко, Тоттенхэм

Суперподписание «Атлетико», Барко хочет топ-клуб Аргентины. Трансферы и слухи за 24 часа
Георгий Илющенко
Трансферы РПЛ и Европы, лето-2026
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Ещё «Тоттенхэм» забрал экс-вратаря «МЮ», а Евгеньев сменил РПЛ на Первую лигу.

Пока лучшие сборные (ладно, не все) определяют чемпиона мира, клубы активно работают над трансферами. Вот что интересного произошло на рынке за последние сутки.

Главные состоявшиеся трансферы

«Тоттенхэм» укрепился Дубравкой. И отпустит Викарио?

Мартин Дубравка, «Тоттенхэм»

Мартин Дубравка, «Тоттенхэм»

Фото: tottenhamhotspur.com

37-летний Мартин Дубравка в прошедшем сезоне провёл 35 матчей в АПЛ за «Бёрнли». И теперь на правах свободного агента пополнил состав «Тоттенхэма». Это официальная часть. Дальше – инсайды Фабрицио Романо. Словацкий ветеран станет дублёром Антонина Кински-младшего, в то время как Гульельмо Викарио вновь отправится покорять Серию А. Либо в «Наполи», либо в «Ювентусе», который рассматривает итальянца в качестве альтернативы Эмилиано Мартинесу.

Евгеньев сменил РПЛ на Первую лигу

Роман Евгеньев Подробнее

Защитник Роман Евгеньев и «Крылья Советов» досрочно расторгли действовавший ещё год контракт по соглашению сторон, сообщила пресс-служба самарцев. Слово их гендиректору Тархану Джабраилову: «Комплектуя команду на предстоящий сезон, мы точечно укрепляем состав и расстаёмся с теми игроками, с которыми нам дальше не по пути. Это вопрос как спортивный, так и эффективной экономики клуба. С учётом позиции тренерского штаба мы приняли решение прекратить сотрудничество. Искренне благодарим Романа и его сторону за конструктивный диалог: нам удалось прийти к общему согласию и расторгнуть контракт на обоюдовыгодных условиях, без каких-либо дополнительных финансовых обязательств со стороны клуба. Желаем Роману успехов в дальнейшей карьере».

Само собой, у Евгеньева был альтернативный вариант. Он тут же перешёл в «Пари НН» и попытается с первой попытки вернуть клуб в РПЛ, откуда тот вылетел по итогам сезона-2025/2026.

Главные трансферные слухи дня

«Атлетико» близок к покупке Гримальдо

Алехандро Гримальдо Подробнее

Теперь стандарты «Атлетико» выйдут на новый уровень. Фабрицио Романо дал фирменное Here We Go по покупке мадридцами Алехандро Гримальдо за примерно € 20 млн с учётом бонусов. Почему так дёшево за игрока его масштаба? Просто у него через год истекает контракт с «Байером». Ну и в сентябре ему исполнится 31 год, а на фланговых игроках возраст сказывается сильнее. Таким образом, оба клуба из Мадрида укрепили левый край воспитанниками «Барселоны»: недавно в «Реал» перешёл Марк Кукурелья.

«Тоттенхэм» активизировался в борьбе с «МЮ» за Матеуша Фернандеша

Матеуш Фернандеш

Матеуш Фернандеш

Фото: Richard Pelham/Getty Images

«Шпорам» до сих пор не удалось заполучить Сандро Тонали, и они пошли за Матеушем Фернандешем. Об этом сообщили Сами Мокбел из BBC и Бен Джейкобс. 21-летний полузащитник считается одной из главных целей «Тоттенхэма». Переговоры о его покупке находятся на продвинутой стадии. «Манчестер Юнайтед» тоже обсуждает сделку – как с самим португальцем, так и с «Вест Хэмом». Потенциальная сумма перехода – от € 98,6 до 104,4 млн.

«Бока Хуниорс» заманивает Барко

Эсекьель Барко Подробнее

Аргентинский гранд запросил у «Спартака» информацию об условиях трансфера Эсекьеля Барко. Об этом сообщило издание Boca Sports. Контракт технаря с красно-белыми подходит к концу следующим летом. Пока он не переподписан, Барко активно зазывают на родину. Ранее интерес к Эсекьелю СМИ приписывали «Индепендьенте», указывая на предложение в € 3,5 млн с сохранением за «Спартаком» прав на 50% от суммы будущей продажи.

Одной строкой

Стефан де Врей / Алессио Романьоли / Кирилл Щетинин

Стефан де Врей / Алессио Романьоли / Кирилл Щетинин

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

  • Официально: у Джемала Табидзе завершился контракт с махачкалинским «Динамо». 30-летний защитник покинул клуб.
  • Официально: тульский «Арсенал» объявил о подписании воспитанника «Зенита» Даниила Шамкина. Ранее полузащитник играл за «КАМАЗ» и «Торпедо».
  • Официально: 20-летний опорник Диогу Соуза перешёл в «Страсбург» из «Витории Гимарайнш» за € 10 млн.
  • Официально: 32-летний нападающий Роберт Глатцель сменил «Гамбург» на «Вольфсбург», который заплатил € 1,5 млн.
  • Фабрицио Романо: «Челси» запустил переговоры с «Кристал Пэлас» по Максансу Лакруа и хочет подписать одного или, в зависимости от продаж, двух центральных защитников.
  • Фабрицио Романо: «Комо» ведёт переговоры с «Челси» о покупке защитника Трево Чалобы.
  • Фабрицио Романо: греческий «Панатинаикос» завершает подписание 34-летнего защитника «Интера» Стефана де Врея.
  • Фабрицио Романо: 31-летний защитник Алессио Романьоли переходит в катарский «Аль-Садд» из «Лацио». Римлянам заплатят € 3 млн.
  • The Athletic: «Милан» отказался продавать Кристиана Пулишича в «Нью-Йорк Сити». Вингером также интересуются другие клубы МЛС.
  • «Матч ТВ»: агент Дениса Макарова Алексей Бабырь сообщил, что правый вингер прошёл медосмотр перед переходом в «Крылья Советов».
  • Иван Карпов: «Ахмат» согласовал четырёхлетний контракт с полузащитником «Ростова» Кириллом Щетининым.
  • Уриэль Югт: «Рубин» сделал официальное предложение по 25-летнему аргентинскому вингеру Франсиско Гонсалесу из чилийского «О′Хиггинс».
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