Самый интригующий чемпионат России — всё. Кто вышел в Первую лигу?

Чемпионат мира не сравнится с LEON-Второй лигой «А» по неожиданности результатов и накалу страстей. Судите сами: «Ленинградец» на первом этапе турнира оказался в одном очке от вылета в «Серебро», зато во втором – вышел в Лигу PARI с первого места. А вот «Велес» после осеннего чемпионства угодил в функциональную яму и попал в стыки. Всё самое важное из мира российского футбольного подземелья – в нашем итоговом обзоре.

«Ленинградец», «Текстильщик» и «Велес» – новички Первой лиги

Игроки «Ленинградца» с золотым кубком Фото: ФК «Ленинградец»

Команда из Ленинградской области возвращается в подэлитный дивизион. Зимнее усиление центральной оси сыграло в плюс. Оборону укрепил защитник Тимофей Данилов («Динамо» Киров), в середине поля баланса добавил Владислав Лёвин (2DROTS), а в атаке проявил себя Артемий Укомский («Шинник») – забил пять голов в 17 матчах.

Без кризиса тоже не обошлось. При довольно простой игре с большим количеством единоборств и забросов в духе праймового Тони Пьюлиса «Ленинградец» удачно начал сезон и вырвался на первое место. Затем команда неожиданно потерпела два разгромных поражения подряд – от «Сибири» (1:4) и «Машука» (0:5). Сразу после этого был отправлен в отставку главный тренер Алексей Бага.

До выхода в Первую лигу «Ленинградец» в роли исполняющего обязанности довёл Александр Шмарко. Хотя итоговый вклад Баги нельзя отрицать – доехали до чемпионства в том числе и на его «багаже». Просто команде понадобилась встряска.

Теперь любопытно, в каком составе будет играть «Ленинградец» в Первой лиге. Бюджет здесь довольно скромный для выполнения серьёзных задач. У Шмарко нет лицензии Pro, поэтому в тренерский штаб вошёл Сергей Подпалый. А вот трансферов пока не наблюдается. Сезон в Первой лиге стартует через три недели.

Кстати, игроки «Ленинградца» оформили чемпионство в гостевом матче с «Велесом» (1:1) – Домодедово залило дождём, награждение прошло в «мокром» режиме.

«Текстильщик» по итогам осеннего этапа занял лишь третье место, однако оставался в числе лидеров. Как минимум за счёт лучшего бомбардира лиги Тимура Мелекесцева. Он продолжил забивать и весной, наколотив за год 18 голов в 35 матчах.

Тимур Мелекесцев Фото: ФК «Текстильщик»

Мощный прессинг, хорошая «химия» в атакующей линии и «колотушка» Мелекесцева вывели команду Дмитрия Кириченко в Первую лигу. Тимур же отправился на просмотр в «Балтику». По итогам второго этапа «Текстильщик» оказался в числе худших команд «Золота» по входам на чужую половину поля, в финальную треть и в штрафную соперника, но при этом стал первым по забитым голам (29) – 11 из них на счету Мелекесцева.

Как сообщает журналист Сергей Ильёв, команда из Иванова планирует укрепиться группой игроков «Чайки». Кириченко продолжит работу с «Текстильщиком».

Неожиданно в гонку за выход в Первую лигу вмешалась «Сибирь». После одной победы в четырёх матчах на выход отправился главный тренер Виктор Тренёв. Быстрое решение было логичным – под задачу борьбы за Первую лигу зимой подписали трёх игроков высокого уровня и с большим опытом: пришли Георгий Зотов («Оренбург»), Никита Мацхарашвили («Уфа») и Александр Носов («Челябинск»). Впрочем, ключевым футболистом команды стал арендованный у «Челябинска» Денис Покотыло (7+2 в 16 матчах), который наверняка продолжит карьеру в Первой лиге.

«Сибирь» возглавил новосибирский специалист Вячеслав Комков, который буквально зимой вошёл в тренерский штаб. С ним команда ровно прошла весь отрезок и не проиграла ни одного матча в родном манеже, в том числе уверенно победила «Велес» (1:0) во встрече с тремя удалениями у соперника.

«Велес» тогда уже находился в крутом пике. Лидер первого круга, казалось, завоевал место в Первой лиге – оформил шесть побед подряд. Однако москвичи повалились (помешали травмы ключевых игроков, плюс повлияли проблемы с психологией), выиграв во втором круге лишь один матч. В стыки команда попала только за счёт победы на первом этапе турнира. Соперником стала та самая «Сибирь».

Там команда Алексея Стукалова практически всё сделала в первой игре. На домашнем поле в Домодедове «Велес» накидал сопернику четыре гола при преимуществе «Сибири» по владению (56% – 44%), ударам (17:9) и ожидаемым голам (1,63 xG – 0,52 xG). Небольшую надежду на спасение оставил Даур Квеквескири, отквитавший один гол в компенсированное время.

В Новосибирске хозяева возродили интригу. Легендарный Антон Кобялко оформил дубль в первом тайме. В конце матча «Сибирь» заработала пенальти, однако вратарь «Велеса» Расул Мицаев лишил 40-летнего форварда хет-трика, а новосибирцев – надежд на Первую лигу. Драматичная развязка!

В «Серебро» идут Миасс и «Иртыш». «Родина-2» – под вопросом

Игроки миасского «Торпедо» Фото: ФК «Торпедо Миасс»

Среди других команд «Золота» реальных претендентов на выход в Первую лигу фактически не было. «Волгарь» неплохо усилился зимой, но начал второй этап с шести игр без побед. Главный тренер Юрий Юхневич вскоре потерял свою должность. Выправлять положение позвали Игоря Колыванова, с которым астраханцы выиграли четыре из семи матчей. Увы, слишком много очков было потеряно на старте – клуб отцепился от борьбы за повышение в классе. Ну а Юхневич вошёл в штаб Сергея Булатова в «Крыльях Советов».

«Машук-КМВ» идёт по маршруту от главного тренера Артура Садирова – тот планирует выйти в Первую лигу за пять лет. У команды есть чёткая и отработанная игровая система, однако на развитие влияют ограниченные ресурсы. Зимой «Машук» вынужденно просидел дома – провёл подготовку без адекватных контрольных матчей. В итоге пятигорцы стартовали с аномального количества ничейных результатов.

Когда жёсткий южный прессинг стал работать, было уже поздно. Для дальнейшего развития «Машуку» требуются чуть бо́льшие финансовые вливания. Пока всё держится только на энтузиазме главного тренера и футболистов.

Среди аутсайдеров «Золота» лучшей оказалась «Калуга». Банда Евгения Лосева по-прежнему зависима от своего лидера Ивана Матюшенко (6+2 в 18 матчах). Также важной её частью стал голкипер Ринат Шакеров, который зимой перешёл из «Родины». Он выдал 83% отраженных ударов, став лучшим в лиге по сейвам, а также пропустил всего 12 мячей при 23 xGA (ожидаемые пропущенные голы).

Большего ждали от «Родины-2» на фоне успехов основной команды, которая вышла в РПЛ. Причём в команде Дениса Лактионова достаточно опытных игроков: Дмитрий Маркитесов, Даниил Чернышёв, Егор Ларионов, Владислав Самко. Периодически из первой команды спускали Астемира Гордюшенко и Дениса Тихонова. Но на результатах это не сказывалось.

На финише игроков, задействованных в Первой лиге, отправили в отпуск вместе с основой. «Родина-2» отправилась в «Серебро». Ну а Лактионов уступил место главного тренера Барсегу Киракосяну, который возглавлял третью команду структуры, играющую во Второй лиге «Б». К слову, Киракосян рулил основой в период, когда Зоран Зелькович уже был уволен, а Хуан Диас ещё не приехал. Вложился в чемпионство.

Статус самой неуступчивой команды лиги сохранило за собой миасское «Торпедо». Обладая самым скромным бюджетом, банда Владимира Фёдорова здорово напрягала каждого своего соперника. К сожалению, в последнем туре миассцы потеряли шансы на сохранение прописки, проиграв той самой «Родине-2» (0:3).

У «Иртыша» не было никаких шансов на спасение. Суд арестовал счета клуба из-за многомиллионных долгов. Хотя зимой омичи подписали Юрия Бавина (экс-игрок «Урала» и «СКА-Хабаровск») и Билала Билалова («Сибирь»). Весной одержали всего одну победу. Но тут под вопросом в принципе само существование команды.

По итогам весеннего этапа в «Серебро» отправились «Иртыш», миасское «Торпедо» и «Родина-2». «Калуга» спаслась из-за отказа «Черноморца» от участия во Второй лиге. Также внимательно следим за судьбой «Чайки». Если команда из Песчанокопского не сыграет в «Золоте», «Родина-2» тоже получит счастливый билет «выживальщика».

Канчельскис, три «Динамо» и «Алания» – в «Золоте»

Игроки брянского «Динамо» Фото: ФК «Динамо» Брянск

Концовка сезона в «Серебре» тоже получилась жаркой. Сразу два новичка лиги боролись за выход в «Золото»: «Динамо-Брянск» и «Амкар-Пермь». Успеха добился только коллектив Андрея Канчельскиса. Самая посещаемая команда Второй лиги проявила чемпионский характер. 15 из 23 голов банда Канчельскиса забила во вторых таймах. Часто уступали в счёте, но переворачивали игры. Школа сэра Алекса Фергюсона. Всё-таки не зря Андрей Антанасович зимой скатался в Англию.

Теневым героем брянского успеха стал Иван Соловьёв. Тот самый из московского «Динамо». С 2019 года он играл за клубы Узбекистана и Кыргызстана и пропал из поля зрения обычного болельщика. Прошлым летом бывший футболист «Зенита» внезапно объявился в Брянске.

Соловьёв сменил позицию – из вингера превратился в центрального полузащитника, стал лучшим по продвижению мяча и оформил 2+2 в 15 матчах. Правую бровку выжигал мощнейшими рывками Артём Медведев. В атаке настоящим джокером оказался Даниил Коноплёв – забил пять голов. Впрочем, главным лицом команды всё равно остаётся Канчельскис, который быстро стал своим в Брянске. Гуляет в лесу около базы и раздаёт яркие интервью.

В «Золото» ожидаемо вернулось кировское «Динамо». Главный тренер Виктор Булатов работает с командой с лета 2023 года. У него поставленный сбалансированный футбол с акцентом на контроль мяча.

Клуб грамотно усилился зимой. Центр обороны укрепил Александр Степанов («Сибирь»), сердцем и диспетчером стал Егор Поздняков («Волна»), а из Нижнего Тагила приехали полезные Кирилл Бурыкин и Максим Лаук («Уралец»). Команда Булатова уверенно брала очки дома и редко теряла их на выезде. В итоге Киров получил вторую путёвку в «золотой» дивизион.

Под конец сезона Булатов чуть потрепал нервы кировских болельщиков. Главный тренер не поехал с командой во Владивосток, из-за чего появились разговоры о его уходе. В итоге продлил контракт на следующий сезон. В Кирове всё спокойно.

Не без труда выполнила задачу «Алания». Клуб перед самым стартом сезона разорвал контракт с одиозным главным тренером Спартаком Гогниевым. На «багаже» и хороводах успешно начали чемпионат – шесть побед в восьми турах. Но потом посыпались.

Футболисты «Алании» Фото: ФК «Алания»

Сменщик Гогниева Дмитрий Фомин получил изрядную порцию критики, сломав хорошо работавшую машину – после удачного старта он выиграл только один матч из 10. Впрочем, стартового запаса хватило для выхода в «Золото». Сейчас есть возможность перезагрузиться и отладить новые механизмы. По информации Сергея Ильёва, состав «Алании» пополнит Батраз Гурциев, который когда-то разрывал Первую лигу (48+26 в 152 матчах за владикавказцев).

Отдельная битва развернулась за четвёртую путёвку. «Амкар-Пермь» здорово начал весну и сразу выбился в лидеры. Команда Ярослава Мочалова нашла своих болельщиков – много забивала и достаточно много пропускала. Такие матчи всегда нравятся зрителям. К середине сезона пермяки закрепились в первой четвёрке.

Проблемы начались дальше – из-за травмы вылетел форвард Артём Котик, который забил четыре мяча в семи матчах. Хотя состав и без того силён на имена и героев – в атаке блистали местная легенда Евгений Тюкалов и поигравший в РПЛ Александр Долгов, 4+5 оформил Лев Толкачёв, уверенно впереди смотрелись Кирилл Попов и Кирилл Корольков. Однако нарисовалась типичная для многих команд Второй лиги яма. После трёх поражений от разных «Динамо» – из Ставрополя, Брянска и Кирова – картина сильно изменилась. «Амкар» сохранял за собой четвертое место, но только из-за осечек конкурентов.

Параллельно с этим в разные стороны бросало «Динамо-Владивосток» Константина Дзуцева. Его назначили главным тренером после Михаила Сальникова ради одного – при крупных финансовых затратах всё-таки добиться повышения в классе. Начали владивостокцы с шести матчей без побед. Затем выиграли пять из шести (в том числе повезло с «технарём» с «Кубанью», когда краснодарцы просто не прилетели во Владивосток). Потом – четыре поражения подряд.

Дзуцев менял всё, кроме одного – вратаря. В воротах стабильно играл воспитанник «Спартака» Антон Шитов, которому прощали все ошибки. Но на последние два матча доверились 20-летнему Андрею Кулагину. И не прогадали! Кулагин блистал в прошлом сезоне во владимирском «Торпедо», установив рекордную «сухую» серию – 678 минут (больше семи матчей подряд). В итоге голкипер отыграл два матча «на ноль» и вывел Владивосток в «Золото».

Причём шансы на успех были минимальными. В последнем туре «Амкару» было достаточно не проиграть, кроме того, дальневосточникам на пятки наступало «Динамо-2», которое на финише сыграло вничью с кировским «Динамо» (2:2). Однако команда Дзуцева забила в первом тайме, а затем Кулагин сохранил нужный результат.

«Кубань» вылетела, хотя никто не вылетает

Андрей Ещенко Фото: ФК «Кубань»

Для «двоек» сезон получился скорее неудачным. Хотя «Динамо-2» до последнего сохраняло шансы на возвращение в «Золото», игра команды была крайне нестабильной. Ключевая причина – отсутствие полноценного костяка и состава. Периодически кого-то подтягивали в основную команду, иногда кто-то уезжал в сборную России. В итоге за 18 матчей «Золота» главный тренер Павел Алпатов задействовал 29 полевых игроков и трёх вратарей.

Впрочем, тренерский штаб «Динамо-2» проделал серьёзную работу. Из центрбека и опорника Максима Никифорова вдруг сделали классного нападающего, который забил шесть голов. Вингер Глеб Мирошниченко показал настолько уверенную игру, что летом отправился на просмотр в «Оренбург». В свои 16 лет здорово закрепился в центре поля Данила Попков. По итогам сезона Алпатов вошёл в тренерский штаб Сандро Шварца в основной команде, повторяя путь Дмитрия Игдисамова в ЦСКА. «Двойку» же возглавил Кирилл Панченко.

Весело и задорно во Вторую лигу «А» залетел «Зенит-2». Питерцы стали самой результативной командой – они больше всех забивают и пропускают (разность мячей – 33:37). Спустя четыре тура из «Зенита» ушёл Константин Коноплёв. Вместо него назначили Александра Селенкова из молодёжной команды. Результаты пошли в гору, когда вернулись травмированные лидеры.

Лишь с 5-го тура был доступен Кирилл Косарев, забивший 10 голов. Ближе к концу сезона появились Денис Терентьев, Никита Вершинин и Дмитрий Барков. Стабильно яркими были только реактивный Андрей Касаджиков (забил несколько шикарных голов после смещения с фланга в центр) и Матвей Иванов. «Зенит-2» пока лишь нащупывает оптимальные позиции в «Серебре». Будут развиваться дальше.

Главные антигерои турнира – «Тюмень». У команды есть стадион и отличная инфраструктура, однако из-за бездарного управления клуб за один год просвистел от Первой лиги до дна «Серебра». По рандомному принципу главным тренером на весенний этап поставили Тимура Касимова – он работал с вратарями в штабе Сергея Попкова. Касимов весь сезон рассказывал, насколько ему важно, чтобы «Тюмень» не просто добивалась результата, но и показывала высококачественный футбол.

Был один красивый матч – 7:2 с «Динамо-2» с хет-триком Владлена Бабаева. Однако от состава уровня «Золота» ждёшь чего-то большего, чем просто стерильного контроля мяча. С Касимовым «Тюмень» в среднем играла на 52% владения, но оставалась в числе худших команд по входам на чужую половину поля, в финальную треть и в штрафную соперника. Конечно, повлияли травмы – это сейчас и используется медийщиками клуба как основной повод для оправдания весеннего провала.

Хуже выступили только закрывшаяся из-за долгов «Кубань» и ставропольское «Динамо», зашедшее в «Серебро» с наиболее скромными бюджетом и составом. «Тюмень» же теперь будет спасать бывший игрок клуба – экс-тренер «Сибири» Виктор Тренёв. А ещё из команды ушёл многолетний капитан Александр Бем – его забрал «Челябинск». Отпустили бесплатно, хотя пару лет назад можно было сделать деньги на трансфере в «Химки». Клуб пожадничал.

По «Кубани» – перед стартом казалось, что команда Андрея Ещенко нацелена на выход в «Золото». Пришли Сергей Терехов (экс-«Сочи»), Раиль Абдуллин («Челябинск»), Руслан Гаврилов и Михаил Яковлев (оба – «Рубин-2»), Глеб Бахарев («Сокол»), Игорь Турсунов («Спартак» Тамбов). Впрочем, довольно быстро появилась информация об огромных долгах. Демотивированные краснодарцы одержали всего четыре победы за всю дистанцию.

Ставрополь, который весь сезон провёл в зоне вылета, под конец чуть-чуть поднялся. Финишировал с тремя победами в четырёх последних матчах. Выгодно, что две худшие команды пока не вылетают – будут играть в стыках за сохранение прописки. С этим опытом «Динамо-Ставрополь» может выступить в следующем сезоне совсем иначе.