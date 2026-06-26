Развязка в запутанной группе Нидерландов, суперматч Норвегия — Франция. LIVE дня ЧМ-2026

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Друзья, всем привет! На чемпионате мира — 2026 стартует уже 16-й день. Сегодня нас ждут целых шесть встреч — развязка наступит в трёх группах!

Группа F — одна из самых запутанных на ЧМ. Здесь пока лидируют Нидерланды и Япония, у которых по четыре очка, а гонится за ними Швеция (3). Собственно, в последнем туре и решится, кто выйдет в плей-офф, с какого места и на кого. Здесь, конечно, выделяется вывеска Япония — Швеция. У Нидерландов, по идее, не должно возникнуть проблем с Тунисом, но если случится сенсация, то расклады могут сильно поменяться.

Сборная Турции, от которой много ждали на этом ЧМ, провалилась и лишилась шансов на плей-офф ещё по итогам 2-го тура. Тем не менее матч с США интересен сам по себе. А параллельно судьбу второй путёвки в 1/16 финала будут решать Парагвай и Австралия. Сейчас у этих команд по три очка, так что очень желательна победа.

Наконец, битва титанов. Норвегия и Франция бодро набрали по шесть очков и теперь решат, кто шагнёт в 1/16 финала с первого места. Холанд против Мбаппе — ради таких противостояний и смотрим футбол! А вот Сенегал, который ещё недавно играл в финале Кубка Африки, пока не набрал ни очка и находится на грани краха. Сборную Ирака нужно непременно побеждать, причём крупно, и надеяться на проход в плей-офф с третьего места.

«Чемпионат» будет следить за 16-м днём чемпионата мира в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!