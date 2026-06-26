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Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 26 июня 2026, Япония — Швеция, Нидерланды, Турция — США, Норвегия — Франция

Развязка в запутанной группе Нидерландов, суперматч Норвегия — Франция. LIVE дня ЧМ-2026
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
LIVE 16-го дня ЧМ-2026
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! На чемпионате мира — 2026 стартует уже 16-й день. Сегодня нас ждут целых шесть встреч — развязка наступит в трёх группах!

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Япония
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Тунис
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Группа F — одна из самых запутанных на ЧМ. Здесь пока лидируют Нидерланды и Япония, у которых по четыре очка, а гонится за ними Швеция (3). Собственно, в последнем туре и решится, кто выйдет в плей-офф, с какого места и на кого. Здесь, конечно, выделяется вывеска Япония — Швеция. У Нидерландов, по идее, не должно возникнуть проблем с Тунисом, но если случится сенсация, то расклады могут сильно поменяться.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Парагвай
Не начался
Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Турции, от которой много ждали на этом ЧМ, провалилась и лишилась шансов на плей-офф ещё по итогам 2-го тура. Тем не менее матч с США интересен сам по себе. А параллельно судьбу второй путёвки в 1/16 финала будут решать Парагвай и Австралия. Сейчас у этих команд по три очка, так что очень желательна победа.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Сенегал
Не начался
Ирак
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наконец, битва титанов. Норвегия и Франция бодро набрали по шесть очков и теперь решат, кто шагнёт в 1/16 финала с первого места. Холанд против Мбаппе — ради таких противостояний и смотрим футбол! А вот Сенегал, который ещё недавно играл в финале Кубка Африки, пока не набрал ни очка и находится на грани краха. Сборную Ирака нужно непременно побеждать, причём крупно, и надеяться на проход в плей-офф с третьего места.

«Чемпионат» будет следить за 16-м днём чемпионата мира в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

Турнирная таблица ЧМ-2026
Календарь ЧМ-2026
🔢 Сетка плей-офф ЧМ перед стартом 16-го дня 📋 Япония — Швеция: стартовые составы 📃 Тунис — Нидерланды: стартовые составы
Live Никита Паглазов

🔢 Сетка плей-офф ЧМ перед стартом 16-го дня

01:38 Никита Паглазов

Что произошло за прошлый день на чемпионате мира? Главное:

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01:31 Никита Паглазов

📋 Япония — Швеция: стартовые составы

Япония: Судзуки, Сугавара, Итакура, Ито, Сэко, Танака, Камада, Маэда, Доан, Накамура, Уэда.

Швеция: Виделль Сеттерстрём, Бернхардссон, Лагербильке, Линделёф, Хин, Гудмундссон, Страуд, Аяри, Эланга, Исак, Дьёкереш.

01:31 Никита Паглазов

📃 Тунис — Нидерланды: стартовые составы

Тунис: Дамен, Абди, Тальби, Валери, Бен Хамида, Межбри, Гарби, Хедира, Скири, Слимане, Мастури.

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, ван Дейк, ван Хекке, Аке, Гравенберх, Рейндерс, де Йонг, Гакпо, Мален, Бробби.

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Новости. Футбол
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