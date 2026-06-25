Топ-события пятницы: Холанд против Мбаппе на ЧМ-2026, Россия — Турция и волейбол

За чем следить 26 июня: Тунис — Нидерланды, Япония — Швеция, Сенегал — Ирак, а еще матч самых «русских» команд Лиги наций

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 26 июня в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: Япония — Швеция, ЧМ-2026, группа F, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто попадёт на Бразилию — Япония или Швеция ?

Матч сборных Японии и Швеции, скорее всего, будет битвой за второе место в группе, которое выводит в плей-офф на Бразилию. У азиатской команды небольшое преимущество. Японцы набрали четыре очка благодаря ничьей с Нидерландами (2:2) и разгрому Туниса (4:0). У шведов только три — они с одинаковым счётом 5:1 победили тунисцев и проиграли нидерландцам. В целом и тех и других может устроить ничья с точки зрения борьбы за выход в плей-офф. В истории противостояний этих соперников у Швеции две победы, а у Японии – одна при двух ничьих.

⚽️ 2:00: Тунис — Нидерланды, ЧМ-2026, группа F, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Нидерланды устроят новый разгром ради встречи с Марокко?

Для сборной Нидерландов, набравшей четыре очка после ничьей с Японией и разгрома Швеции, наверняка не составит труда удержать лидерство в группе. Команда Рональда Кумана играет с откровенно слабым Тунисом, потерпевшим два поражения с разницей в четыре мяча. Победитель группы F попадёт в 1/16 финала на Марокко. Это тоже очень непростой соперник, но всё же менее страшный, чем Бразилия. Так что «оранжевым» нельзя расслабляться и отбывать номер в матче с Тунисом. У этих соперников три встречи за всю историю. Две завершились вничью, ещё одну выиграли Нидерланды.

⚽️ 5:00: Турция — США, ЧМ-2026, группа D, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: забьёт ли Турция хотя бы один гол на ЧМ-2026?

Матч сборных Турции и США, которые изначально казались фаворитами группы, неожиданно превратился, по сути, в товарищеский. Если хозяева чемпионата мира оправдывают ожидания — одержали победы над Парагваем (4:1) и Австралией (2:0), то турки сенсационно провалились. Команда Винченцо Монтеллы со всеми своими звёздами атаки уступила и австралийцам (0:2), и парагвайцам (0:1). Вне зависимости от результатов 3-го тура сборная США финиширует первой в квартете, а Турция останется последней. Но, может, хотя бы один гол на ЧМ-2026 забьёт? Между собой эти соперники играли пять раз: одна ничья и по две победы у каждой команды.

⚽️ 5:00: Парагвай — Австралия, ЧМ-2026, группа D, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: напрягутся ли Австралия с Парагваем в борьбе за второе место или скатают ничью?

Встреча Парагвая и Австралии — сражение за второе место в той же группе D. Обе сборные набрали по три очка, победив Турцию и уступив США. По дополнительным показателям австралийцы опережают парагвайцев, но для выхода в плей-офф и тем и другим может хватить ничьей. В 1/16 финала попадают 8 из 12 команд, финишировавших третьими в своих группах. Южная Корея и Шотландия набрали только по три очка, а Сенегал или Ирак уже не возьмут больше трёх. Так что есть большое искушение «заключить мир». В истории противостояний Парагвая и Австралии одна ничья и одна победа бывшего представителя Океании (напомним, теперь австралийцы проходят отбор в Азии).

🏀 17:00: Турция — Россия, товарищеский матч

Интрига: как проявят себя наши парни с сильным соперником?

Очень давно мы не видели сборную России в матчах с топовыми соперниками, а Турция — точно один из них. Финалисты прошлого чемпионата мира, конечно, будут не в самом оптимальном своём составе, но даже так могут доставить проблем любому оппоненту. Как себя проявят наши парни во главе с Зораном Лукичем?

🏐🎦 21:00: Бразилия — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: яркая вывеска — а будет ли таким волейбол?

Классическое противостояние мирового волейбола. Но прямо сейчас оно может выдаться не слишком ярким. Бразильцы классно сыграли дома, однако в Европе эта команда совсем не выглядит непобедимой — уже успели уступить Украине. Италия получила усиление перед второй неделей, однако пять основных игроков всё ещё отдыхают. Кто окажется сильнее?

🏐 21:30: Сербия — Куба, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: матч двух самых «русских» команд Лиги наций

Игра команд, в составах которых много легионеров из нашей Суперлиги. Сербы неожиданно здорово отыграли первую неделю, одержав три победы, но сейчас случился откат. Возможно, поможет вернуться на победный путь основной связующий команды и самарской «Новы» Никола Йовович. Кубинцы после неудачной обкатки молодёжи на старте привезли основных игроков. В «Финал восьми» уже вряд ли получится попасть, но Марлон Янт и компания должны подняться в турнирной таблице.

⚽️ 22:00: Норвегия — Франция, ЧМ-2026, группа I, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем закончится противостояние Холанда и Мбаппе?

Матч сборных Франции опять под угрозой переноса из-за неблагоприятных погодных условий — в четверг утром появилась информация, что на Фоксборо надвигается гроза. В игре французов с Ираком перерыв между таймами составил два часа. Неужели история повторится? Матч лидеров группы I, одержавших в первых двух турах победы над Сенегалом и Ираком, ждут с большим интересом. Это будет не только битва за первое место (пока Франция выше по разнице мячей), но и противостояние претендентов на звание лучшего бомбардира ЧМ-2026 — Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. В истории личных встреч у французов семь побед, а у норвежцев – четыре при четырёх ничьих.

⚽️ 22:00: Сенегал — Ирак, ЧМ-2026, группа I, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: повезёт ли симпатичной сборной Сенегала в последнем туре?

У Сенегала и Ирака ещё остаются призрачные надежды на попадание в плей-офф чемпионата мира, хотя больше трёх очков эти сборные уже не наберут. Африканская команда потерпела поражения от Франции (1:3) и Норвегии (2:3). Азиатская сначала уступила норвежцам (1:4), а после этого была бита французами (0:3). Зато матч должен получиться весёлым, поскольку и тем и другим нужно лететь в атаку, чтобы победить и улучшить разницу мячей. Разумеется, фаворит пары — сборная Сенегала, которая по игре намного лучше, чем по результату. Это будет первая встреча сенегальцев с Ираком за всю историю.