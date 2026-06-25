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Расписание спортивных матчей 26 июня 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: Холанд против Мбаппе на ЧМ-2026, Россия — Турция и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 июня 2026 года
Комментарии
За чем следить 26 июня: Тунис — Нидерланды, Япония — Швеция, Сенегал — Ирак, а еще матч самых «русских» команд Лиги наций

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: Япония — Швеция, ЧМ-2026, группа F, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Япония
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 Подробнее

Интрига: кто попадёт на Бразилию — Япония или Швеция ?

Матч сборных Японии и Швеции, скорее всего, будет битвой за второе место в группе, которое выводит в плей-офф на Бразилию. У азиатской команды небольшое преимущество. Японцы набрали четыре очка благодаря ничьей с Нидерландами (2:2) и разгрому Туниса (4:0). У шведов только три — они с одинаковым счётом 5:1 победили тунисцев и проиграли нидерландцам. В целом и тех и других может устроить ничья с точки зрения борьбы за выход в плей-офф. В истории противостояний этих соперников у Швеции две победы, а у Японии – одна при двух ничьих.

Как японцы развлеклись в юбилейном матче ЧМ:
Япония разнесла соперника в 1000-м матче чемпионатов мира! Разгром начался с гола пяткой
Япония разнесла соперника в 1000-м матче чемпионатов мира! Разгром начался с гола пяткой

⚽️ 2:00: Тунис — Нидерланды, ЧМ-2026, группа F, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Тунис
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Нидерланды устроят новый разгром ради встречи с Марокко?

Для сборной Нидерландов, набравшей четыре очка после ничьей с Японией и разгрома Швеции, наверняка не составит труда удержать лидерство в группе. Команда Рональда Кумана играет с откровенно слабым Тунисом, потерпевшим два поражения с разницей в четыре мяча. Победитель группы F попадёт в 1/16 финала на Марокко. Это тоже очень непростой соперник, но всё же менее страшный, чем Бразилия. Так что «оранжевым» нельзя расслабляться и отбывать номер в матче с Тунисом. У этих соперников три встречи за всю историю. Две завершились вничью, ещё одну выиграли Нидерланды.

Календарь ЧМ-2026
Вот кто сделал разницу в матче Нидерландов со Швецией:
Впервые в основе на ЧМ — и сразу дубль! Тащил в АПЛ и станет супербомбардиром Нидерландов?
Впервые в основе на ЧМ — и сразу дубль! Тащил в АПЛ и станет супербомбардиром Нидерландов?

⚽️ 5:00: Турция — США, ЧМ-2026, группа D, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Турция хотя бы один гол на ЧМ-2026?

Матч сборных Турции и США, которые изначально казались фаворитами группы, неожиданно превратился, по сути, в товарищеский. Если хозяева чемпионата мира оправдывают ожидания — одержали победы над Парагваем (4:1) и Австралией (2:0), то турки сенсационно провалились. Команда Винченцо Монтеллы со всеми своими звёздами атаки уступила и австралийцам (0:2), и парагвайцам (0:1). Вне зависимости от результатов 3-го тура сборная США финиширует первой в квартете, а Турция останется последней. Но, может, хотя бы один гол на ЧМ-2026 забьёт? Между собой эти соперники играли пять раз: одна ничья и по две победы у каждой команды.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Как в Турции отреагировали на досрочный вылет сборной:
«Мы в настоящем шоке». В Турции разносят сборную и тренера за провал на ЧМ-2026
«Мы в настоящем шоке». В Турции разносят сборную и тренера за провал на ЧМ-2026

⚽️ 5:00: Парагвай — Австралия, ЧМ-2026, группа D, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Парагвай
Не начался
Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: напрягутся ли Австралия с Парагваем в борьбе за второе место или скатают ничью?

Встреча Парагвая и Австралии — сражение за второе место в той же группе D. Обе сборные набрали по три очка, победив Турцию и уступив США. По дополнительным показателям австралийцы опережают парагвайцев, но для выхода в плей-офф и тем и другим может хватить ничьей. В 1/16 финала попадают 8 из 12 команд, финишировавших третьими в своих группах. Южная Корея и Шотландия набрали только по три очка, а Сенегал или Ирак уже не возьмут больше трёх. Так что есть большое искушение «заключить мир». В истории противостояний Парагвая и Австралии одна ничья и одна победа бывшего представителя Океании (напомним, теперь австралийцы проходят отбор в Азии).

Турнирная таблица ЧМ-2026
Текст на тему борьбы за путёвку в плей-офф:
Как выйти в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места в группе? Разобрали, сколько нужно очков
Как выйти в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места в группе? Разобрали, сколько нужно очков

🏀 17:00: Турция — Россия, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) — 2026
26 июня 2026, пятница. 17:00 МСК
Турция
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как проявят себя наши парни с сильным соперником?

Очень давно мы не видели сборную России в матчах с топовыми соперниками, а Турция — точно один из них. Финалисты прошлого чемпионата мира, конечно, будут не в самом оптимальном своём составе, но даже так могут доставить проблем любому оппоненту. Как себя проявят наши парни во главе с Зораном Лукичем?

Мужская сборная России — Баскетбол Подробнее
Кто против нашего возвращения?
Их заставили? Громкое признание европейцев, которых вынудили пойти против России
Их заставили? Громкое признание европейцев, которых вынудили пойти против России

🏐🎦 21:00: Бразилия — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (м) . Предварительный этап
26 июня 2026, пятница. 21:00 МСК
Бразилия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: яркая вывеска — а будет ли таким волейбол?

Классическое противостояние мирового волейбола. Но прямо сейчас оно может выдаться не слишком ярким. Бразильцы классно сыграли дома, однако в Европе эта команда совсем не выглядит непобедимой — уже успели уступить Украине. Италия получила усиление перед второй неделей, однако пять основных игроков всё ещё отдыхают. Кто окажется сильнее?

Статистика Лиги наций (мужчины)
На первой неделе команды стали участниками судейского скандала:
В Лиге наций — судейский скандал! Во всём виноват Bolt
В Лиге наций — судейский скандал! Во всём виноват Bolt

🏐 21:30: Сербия — Куба, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
26 июня 2026, пятница. 21:30 МСК
Сербия
Не начался
Куба
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: матч двух самых «русских» команд Лиги наций

Игра команд, в составах которых много легионеров из нашей Суперлиги. Сербы неожиданно здорово отыграли первую неделю, одержав три победы, но сейчас случился откат. Возможно, поможет вернуться на победный путь основной связующий команды и самарской «Новы» Никола Йовович. Кубинцы после неудачной обкатки молодёжи на старте привезли основных игроков. В «Финал восьми» уже вряд ли получится попасть, но Марлон Янт и компания должны подняться в турнирной таблице.

Статистика Лиги наций (мужчины)
В составах команд очень много знакомых лиц:
Звёздный аргентинец и сербский десант. Кто из «наших» сыграет в Лиге наций?
Звёздный аргентинец и сербский десант. Кто из «наших» сыграет в Лиге наций?

⚽️ 22:00: Норвегия — Франция, ЧМ-2026, группа I, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем закончится противостояние Холанда и Мбаппе?

Матч сборных Франции опять под угрозой переноса из-за неблагоприятных погодных условий — в четверг утром появилась информация, что на Фоксборо надвигается гроза. В игре французов с Ираком перерыв между таймами составил два часа. Неужели история повторится? Матч лидеров группы I, одержавших в первых двух турах победы над Сенегалом и Ираком, ждут с большим интересом. Это будет не только битва за первое место (пока Франция выше по разнице мячей), но и противостояние претендентов на звание лучшего бомбардира ЧМ-2026 — Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. В истории личных встреч у французов семь побед, а у норвежцев – четыре при четырёх ничьих.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Рейтинг главных снайперов чемпионата мира:
Месси, Мбаппе, Холанд или Кейн? Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ
Рейтинг
Месси, Мбаппе, Холанд или Кейн? Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ

⚽️ 22:00: Сенегал — Ирак, ЧМ-2026, группа I, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Сенегал
Не начался
Ирак
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: повезёт ли симпатичной сборной Сенегала в последнем туре?

У Сенегала и Ирака ещё остаются призрачные надежды на попадание в плей-офф чемпионата мира, хотя больше трёх очков эти сборные уже не наберут. Африканская команда потерпела поражения от Франции (1:3) и Норвегии (2:3). Азиатская сначала уступила норвежцам (1:4), а после этого была бита французами (0:3). Зато матч должен получиться весёлым, поскольку и тем и другим нужно лететь в атаку, чтобы победить и улучшить разницу мячей. Разумеется, фаворит пары — сборная Сенегала, которая по игре намного лучше, чем по результату. Это будет первая встреча сенегальцев с Ираком за всю историю.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Сенегалу помешали на чемпионате мира нефутбольные проблемы:
Игроки без денег, тренер без контракта. Яркая сборная с ЧМ-2026 горит из-за скандалов!
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