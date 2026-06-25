ФИФА пригласила Россию на свой ЧМ. О каких сборных и турнире вообще речь?

Конечно, не про основные, а про команды до 15 лет. Разбираемся в главной новости дня.

Вы наверняка видели новость, что мужская и женская сборные России до 15 лет приглашены для участия в чемпионате мира 2026 года. Информацию 25 июня распространило немецкое агентство DPA. Рассказываем, что известно на данный момент.

В чем суть немецкой новости?

Приводим её с небольшими корректировками:

«Через четыре с небольшим года с начала вооружённого конфликта России и Украины сборная России получила право участвовать в международном футбольном турнире, который пройдёт в октябре 2026 года. Все ассоциации-члены были приглашены ФИФА на новый чемпионат мира и фестиваль среди игроков до 15 лет, которые состоятся с 22 по 31 октября в Азербайджане, сообщил футбольный управляющий орган в среду. Согласно информации, доступной DPA, в список входят Россия и Беларусь».

Также агентство в своём материале привело недавние цитаты боссов мирового футбола. Например, президента ФИФА Джанни Инфантино, который заявил Sky, что запрет ничего не дал: «О, определённо. Мы должны. Да… По крайней мере, на молодёжном уровне. Этот запрет ничего не дал. Санкции лишь привели к росту разочарования и ненависти».

Подождите, а что вообще за чемпионат мира до 15 лет?

Это новый турнир ФИФА, который в этом году впервые пройдёт под эгидой организации. Ранее самым юным возрастом, который мог принимать участие в соревнованиях такого уровня, был чемпионат мира до 17 лет. Очевидно, по задумке организаторов, это не просто футбольный турнир, но и фестиваль – то есть развлекательная программа для подростков, направленная на знакомство, сближение и культурное развитие. В том числе там будут развлекательные матчи. В общем, пробный формат без какого-то специального отбора. Однако и это в нынешних условиях хорошо.

Игроки сборной России U15 Фото: РФС

Вот заявление, которое параллельно разместило ФИФА:

«Совет ФИФА одобрил проведение турнира для юношей и девушек в возрастной категории до 15 лет. Бюро совета приняло решение провести чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года в Азербайджане. В первом турнире среди юношей смогут принять участие команды всех ассоциаций-членов ФИФА. Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет проводиться исключительно среди команд девушек. Начиная с 2028 года ФИФА будет приглашать все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях – с командами юношей и девушек до 15 лет соответственно».

Видимо, на этот документ и обратили внимание в DPA. Особенно на формулировку о приглашении «всех ассоциаций ФИФА». Россия и Беларусь по-прежнему входят в эту структуру. Соответственно, обязаны получить приглашение.

Джанни Инфантино Фото: Luke Hales/Getty Images

Юношеские сборные России уже допускались до турниров УЕФА. Это решение ещё в силе

26 сентября 2023 года исполком УЕФА допустил мужские и женские сборные России U17 до участия в турнирах под эгидой организации. Правда, с чёткими ограничениями – матчи на нейтральной территории, отсутствие флага и гимна. А глава УЕФА Александр Чеферин говорил следующее: «Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаём и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их».

Александр Чеферин Фото: James Manning/Getty Images

Россия должна была принять участие в отборочном турнире на Евро-2024, который прошёл на Кипре (среди мужчин) и в Швеции (среди женщин). Однако в итоге этого не случилось. 10 октября на исполкоме УЕФА решение о допуске было приостановлено. Согласно официальному заявлению, рабочая группа по допуску не нашла технической возможности для участия россиян в соревнованиях.

При этом в РФС не раз подчёркивали, что допуск юношеских сборных никто не отменял и он остаётся в силе. Однако только в компетенции УЕФА найти технические возможности для участия. До сих пор сделать этого не получалось.

Хорошо. А у нас вообще есть сборная России до 15 лет?

Да, и у неё даже есть состав и главный тренер – Денис Первушин. Она проводит товарищеские матчи: в этом году в марте провели три встречи – раз сыграли с академией «Сочи» и дважды – с академией «Краснодара». Первых обыграли 9:0, а вторым уступили оба раза. Уже летом съездили в Тунис на две игры – оба раза победили с общим счётом 3:1. В 2025-м команда участвовала в турнире развития в Минске и выиграла его, опередив Сербию и Турцию.

Так что очевидно, РФС готов отправить делегацию в Азербайджан. Ведь самый младший возраст в структуре сборных – 14 лет. Поэтому на крайний случай есть даже кем заменить, если нынешние уже не подойдут по регламенту.

Игроки сборной России до 15 лет Фото: РФС

А что говорят по этому поводу?

Министр спорта России Александр Дегтярёв приветствует решение о допуске России.

Михаил Дегтярёв министр спорта России «Приветствуем решение ФИФА допустить сборную России к участию в чемпионате мира и фестивале FIFA U15, который пройдёт в Азербайджане в октябре 2026 года. Мы находимся в постоянном контакте с ФИФА, нам хорошо известна позиция президента организации Джанни Инфантино, который неоднократно высказывался за возвращение российских команд на международную арену. Как и в других олимпийских видах, процесс восстановления прав российских спортсменов начинается с молодёжи.

Рассчитываем, что решение ФИФА станет первым шагом к полноценному возвращению российских сборных и клубов на мировые и европейские соревнования по футболу».



Депутат Госдумы Дмитрий Свищев тоже рад: «Это важнейшая новость на сегодняшний день! Допущены спортсмены – молодёжь. Решение было принято во время чемпионата мира. Понимаем, что за молодёжью следующим этапом должно быть возвращение наших взрослых сборных и, вероятно, клубов. То, о чём говорили много лет. Как только появилась информация, что допускают молодёжь, сразу со стороны наших соседей пытались пугать бойкотами».

И последними отреагировали в РФС. Президент Александр Дюков подтвердил, что федерация получила официальное письмо, где есть заявка на участие в турнире:

«Действительно, сегодня в РФС поступило письмо от ФИФА с формой предварительной заявки для участия в чемпионате мира и фестивале ФИФА для юношей, который пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. В ближайшее время мы подтвердим своё участие. Расцениваем это решение ФИФА как важный шаг на пути к полноценному возвращению всех российских сборных в международные соревнования на всех уровнях».