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Норвегия — Франция: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира – 2026: где смотреть, составы, статистика, 26 июня 2026

Ураганный матч на ЧМ-2026! Франция и Норвегия зарубятся за первое место в группе! LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Норвегия — Франция: онлайн матча ЧМ-2026
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Битва Холанда и Мбаппе, которую может сорвать гроза!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 26 июня, на чемпионате мира состоится один из самых крутых матчей всего группового этапа! В Фоксборо на стадионе «Джиллетт» сыграют сборные Норвегии и Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе команды набрали по шесть очков в двух стартовых встречах. Франция сначала уверенно разобралась с Сенегалом (3:1), после чего разгромила Ирак (3:0). Норвегия также не испытала проблем с иракцами (4:1), но устроила веселье с сенегальцами (3:2). Оба фаворита группы уже обеспечили себе выход в плей-офф, а теперь сыграют за итоговое первое место. Отметим, что в случае ничьей первой останется Франция.

Предстоящий матч — битва Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Лучшие бомбардиры в истории своих сборных, одни из главных мировых футбольных звёзд. На нынешнем турнире оба забили по четыре мяча. А Мбаппе не так далеко от Лео Месси в гонке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира (18 мячей у аргентинца, 16 — у француза). Можно и сместить легенду с трона! И почему бы не приблизиться к решению задачи уже во встрече с Норвегией?

Кстати, в ход матча могут вмешаться погодные условия. Как пишет Le Parisien, встреча может быть сорвана. Метеорологическая служба США сообщила, что в районе стадиона пройдут «потенциально опасные грозы». Из-за действующего протокола матч может быть прерван, если гроза реально начнётся. Подобная история уже была на ЧМ, причём так же со сборной Франции. Встреча команды с Ираком была прервана на несколько часов из-за погоды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А уже в субботу, 27 июня, в 3:00 мск стартует встреча между Испанией и Уругваем. У действующих чемпионов Европы всё хорошо: четыре очка после двух туров, первое место в группе и только теоретические шансы остаться без плей-офф. У Уругвая же всё куда тревожнее. Команда Марсело Бьельсы набрала всего два очка и рискует пролететь мимо 1/16 финала. Даже ничья не гарантирует уругвайцам ничего — нужно побеждать. Но справятся ли они с грозной Испанией после невзрачных встреч с Саудовской Аравией и Кабо-Верде?

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