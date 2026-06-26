Ураганный матч на ЧМ-2026! Франция и Норвегия зарубятся за первое место в группе! LIVE

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Сегодня, 26 июня, на чемпионате мира состоится один из самых крутых матчей всего группового этапа! В Фоксборо на стадионе «Джиллетт» сыграют сборные Норвегии и Франции.

Обе команды набрали по шесть очков в двух стартовых встречах. Франция сначала уверенно разобралась с Сенегалом (3:1), после чего разгромила Ирак (3:0). Норвегия также не испытала проблем с иракцами (4:1), но устроила веселье с сенегальцами (3:2). Оба фаворита группы уже обеспечили себе выход в плей-офф, а теперь сыграют за итоговое первое место. Отметим, что в случае ничьей первой останется Франция.

Предстоящий матч — битва Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Лучшие бомбардиры в истории своих сборных, одни из главных мировых футбольных звёзд. На нынешнем турнире оба забили по четыре мяча. А Мбаппе не так далеко от Лео Месси в гонке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира (18 мячей у аргентинца, 16 — у француза). Можно и сместить легенду с трона! И почему бы не приблизиться к решению задачи уже во встрече с Норвегией?

Кстати, в ход матча могут вмешаться погодные условия. Как пишет Le Parisien, встреча может быть сорвана. Метеорологическая служба США сообщила, что в районе стадиона пройдут «потенциально опасные грозы». Из-за действующего протокола матч может быть прерван, если гроза реально начнётся. Подобная история уже была на ЧМ, причём так же со сборной Франции. Встреча команды с Ираком была прервана на несколько часов из-за погоды.

А уже в субботу, 27 июня, в 3:00 мск стартует встреча между Испанией и Уругваем. У действующих чемпионов Европы всё хорошо: четыре очка после двух туров, первое место в группе и только теоретические шансы остаться без плей-офф. У Уругвая же всё куда тревожнее. Команда Марсело Бьельсы набрала всего два очка и рискует пролететь мимо 1/16 финала. Даже ничья не гарантирует уругвайцам ничего — нужно побеждать. Но справятся ли они с грозной Испанией после невзрачных встреч с Саудовской Аравией и Кабо-Верде?