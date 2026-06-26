В таком образе норвежец уже забивал Франции. Повторит сегодня на чемпионате мира?

Почему на форме Холанда написано «Брёут Холанд»? Нет, это не новая двойная фамилия

Эрлинг Холанд не приехал на ЧМ-2026. Вместо него — Эрлинг Брёут Холанд. На майке норвежского нападающего не только фамилия отца Альфа-Инге, но и девичья фамилия матери.

Мама Холанда — норвежская чемпионка

Об обновлённой фамилии на футболке норвежской сборной Эрлинг объявил ещё в августе 2025 года. «Новый образ. Эрлинг отныне будет играть за сборную с полной фамилией на спине», — написали в анонсе. В первом же матче после ребрендинга форвард забил сборной Финляндии с пенальти.

Брёут — девичья фамилия матери Эрлинга Гри Мариты. У неё тоже спортивный бэкграунд: становилась чемпионкой Норвегии по семиборью. Известная история: Эрлинг в пять лет установил мировой рекорд в своей возрастной категории по прыжкам в длину (1,63 м). Теперь понятно, как ему это удалось.

Эрлинг и Гри Марита после победы Холанда в ЛЧ-2022/2023 Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Больше какой-то основательной информации о Гри Марите нет, даже года рождения. Известно лишь, что она родом из 10-тысячного города Брюне, позже развелась с Альфом-Инге, но продолжает поддерживать связь с детьми, – у Эрлинга ещё есть старший брат и сестра. В 2023-м Холанд праздновал победу в Лиге чемпионов вместе с матерью.

Стоит подчеркнуть: фактически у Эрлинга всё же одна фамилия. Брёут — это второе имя нападающего. По норвежским законам обе фамилии можно объединить в одну (в этом случае у Эрлинга была бы фамилия Брёут-Холанд) либо использовать девичью фамилию матери в имени.

Эрлинг не единственный игрок сборной, добавивший на футболку фамилию матери. На спине защитника Кристоффера Аера красуется Вассбакк Аер. Игрок рассказывал, что добавление фамилии Вассбакк – в первую очередь дань уважения дедушке по материнской линии. Всего таких футболистов в заявке норвежцев семь штук: Давид Мёллер Вольфе, Йёрген Странн Ларсен, Маркус Хольмгрен Педерсен, Фредрик Андре Бьёркан, Йенс Петтер Хёуге, ну и сами Холанд с Аером.

Кристоффер Аер в сборной Норвегии на ЧМ-2026 Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

В некоторых странах двойные фамилии разрешены

Главный пример – испаноговорящие страны: Испания, Аргентина, Мексика, Уругвай, Колумбия и другие. Первой ставится фамилия отца, потом идёт фамилия матери (порядок можно и поменять, но после совершеннолетия). Так как у всех испанцев по две фамилии, возникает вопрос: какую фамилию брать у матери? Там выбирают фамилию по мужской линии, то есть отца матери.

Однако на игровую футболку всё равно наносят только одну фамилию. Необязательно по отцовской линии. К примеру, Давид Сильва выбрал фамилию матери, поскольку отцовская – Хименес – казалась ему чересчур распространённой. Актёр Антонио Бандерас для публичности тоже выбрал фамилию матери.

Давид Сильва в сборной Испании Фото: Denis Doyle/Getty Images

Схожая история в Португалии и Бразилии. Но наоборот: сначала идёт фамилия матери, а потом – отца. Как пример: полное имя Криштиану Роналду — Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру. Роналду — второе имя футболиста. Сантуш — девичья фамилия матери. Авейру — фамилия отца.