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Норвегия – Франция, чемпионат мира, Эрлинг Холанд: почему на форме написано Брёут Холанд, что это значит, фото, 26 июня 2026

Почему на форме Холанда написано «Брёут Холанд»? Нет, это не новая двойная фамилия
Артём Никулин
Эрлинг Брёут Холанд
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В таком образе норвежец уже забивал Франции. Повторит сегодня на чемпионате мира?

Эрлинг Холанд не приехал на ЧМ-2026. Вместо него — Эрлинг Брёут Холанд. На майке норвежского нападающего не только фамилия отца Альфа-Инге, но и девичья фамилия матери.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мама Холанда — норвежская чемпионка

Об обновлённой фамилии на футболке норвежской сборной Эрлинг объявил ещё в августе 2025 года. «Новый образ. Эрлинг отныне будет играть за сборную с полной фамилией на спине», — написали в анонсе. В первом же матче после ребрендинга форвард забил сборной Финляндии с пенальти.

Брёут — девичья фамилия матери Эрлинга Гри Мариты. У неё тоже спортивный бэкграунд: становилась чемпионкой Норвегии по семиборью. Известная история: Эрлинг в пять лет установил мировой рекорд в своей возрастной категории по прыжкам в длину (1,63 м). Теперь понятно, как ему это удалось.

Эрлинг и Гри Марита после победы Холанда в ЛЧ-2022/2023

Эрлинг и Гри Марита после победы Холанда в ЛЧ-2022/2023

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Больше какой-то основательной информации о Гри Марите нет, даже года рождения. Известно лишь, что она родом из 10-тысячного города Брюне, позже развелась с Альфом-Инге, но продолжает поддерживать связь с детьми, – у Эрлинга ещё есть старший брат и сестра. В 2023-м Холанд праздновал победу в Лиге чемпионов вместе с матерью.

Стоит подчеркнуть: фактически у Эрлинга всё же одна фамилия. Брёут — это второе имя нападающего. По норвежским законам обе фамилии можно объединить в одну (в этом случае у Эрлинга была бы фамилия Брёут-Холанд) либо использовать девичью фамилию матери в имени.

Эрлинг Холанд Подробнее

Эрлинг не единственный игрок сборной, добавивший на футболку фамилию матери. На спине защитника Кристоффера Аера красуется Вассбакк Аер. Игрок рассказывал, что добавление фамилии Вассбакк – в первую очередь дань уважения дедушке по материнской линии. Всего таких футболистов в заявке норвежцев семь штук: Давид Мёллер Вольфе, Йёрген Странн Ларсен, Маркус Хольмгрен Педерсен, Фредрик Андре Бьёркан, Йенс Петтер Хёуге, ну и сами Холанд с Аером.

Кристоффер Аер в сборной Норвегии на ЧМ-2026

Кристоффер Аер в сборной Норвегии на ЧМ-2026

Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

В некоторых странах двойные фамилии разрешены

Главный пример – испаноговорящие страны: Испания, Аргентина, Мексика, Уругвай, Колумбия и другие. Первой ставится фамилия отца, потом идёт фамилия матери (порядок можно и поменять, но после совершеннолетия). Так как у всех испанцев по две фамилии, возникает вопрос: какую фамилию брать у матери? Там выбирают фамилию по мужской линии, то есть отца матери.

Однако на игровую футболку всё равно наносят только одну фамилию. Необязательно по отцовской линии. К примеру, Давид Сильва выбрал фамилию матери, поскольку отцовская – Хименес – казалась ему чересчур распространённой. Актёр Антонио Бандерас для публичности тоже выбрал фамилию матери.

Давид Сильва в сборной Испании

Давид Сильва в сборной Испании

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Схожая история в Португалии и Бразилии. Но наоборот: сначала идёт фамилия матери, а потом – отца. Как пример: полное имя Криштиану РоналдуКриштиану Роналду душ Сантуш Авейру. Роналду — второе имя футболиста. Сантуш — девичья фамилия матери. Авейру — фамилия отца.

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