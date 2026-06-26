Адвокат покидает ЧМ! Это была славная охота сборной Кюрасао

Сборная Кюрасао завершила выступления на чемпионате мира 2026 года. В 3-м туре команда Дика Адвоката не смогла совершить сенсацию и уступила Кот-д’Ивуару. Хотя до последнего претендовала на плей-офф! Африканская сборная впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧМ.

На старте встречи сборная Кюрасао действовала активно. Получилось даже создать угрозу чужим воротам: на третьей минуте Яхья Фофана пришлось потрудиться, чтобы отразить плотный удар из-за пределов штрафной. Но очень быстро ивуарийцы вышли вперёд. Для Кюрасао вдвойне обидно, что пропущенный гол – результат собственных ошибок. На седьмой минуте защитник совершил неудачный вынос, мяч перехватил Ян Диоманд, от лицевой прострелил в центр, а оттуда в касание замкнул Николя Пепе.

При счёте 0:1 сборная Кюрасао не расклеилась. Наоборот, команда Адвоката постаралась быстро ответить. Увы, ударам Тахита Чонга и Жюрьена Гаари не хватило точности. Кот-д’Ивуар же действовал с запасом. Не слишком активно форсировали атаки, но когда быстрые Диоманд, Пепе и Амад Диалло включались, то сопернику приходилось тяжело. Чаще же ивуарийцы прибегали к позиционному нападению. Это отразилось на статистике владения: 70% на 30% в пользу африканцев в первом тайме.

Удивительно, как незадолго до перерыва Кюрасао перехватило инициативу. Лучший момент на 44-й минуте упустил Леандро Бакуна: он продрался в штрафную Кот-д’Ивуара между двумя игроками, пробил с ходу по воротам, но не попал в ближний угол. Правда, после рестарта матча команда Адвоката не смогла поддержать темп и быстро выдохлась. Хотя на 55-й минуте Шерел Флоранус здорово зарядил по воротам, пробив над перекладиной.

У Кот-д’Ивуара самым агрессивным в атаке оставался Диоманд. Не зря юного вингера хотят «ПСЖ» и «Ливерпуль»! Однако второй гол команды прошёл без его участия. На 64-й минуте Ибраим Сангаре забросил в штрафную на Пепе, а тот подработал мяч себе на ход и мощно пробил в дальний угол – 2:0. Надежды Кюрасао на плей-офф в тот момент окончательно испарились.

Николя Пепе Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Кот-д’Ивуар без особых проблем довёл игру до победы. Кюрасао стоит поаплодировать за достаточно смелый футбол, героическую ничью с Эквадором и гол в ворота Германии. Мы точно запомним эту яркую сборную и такие яркие встречи! Однако уровень команды Адвоката не позволил серьёзно претендовать на 1/16 финала. Жаль Дика. Возможно, это был последний матч 78-летнего тренера со сборной. А ивуарийцы с четвёртой попытки вышли в плей-офф чемпионата мира. В 2006, 2010 и 2014 году команда не проходила групповую стадию.

Команда Эмерса Фаэ финишировала на втором месте в группе, уступив Германии по итогам очной встречи. В 1/16 финала Кот-д’Ивуар сыграет со сборной, которая займёт вторую строчку в группе I. И это будет… либо Франция, либо Норвегия! Веселье в первом раунде плей-офф африканцам обеспечено.