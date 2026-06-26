Чудо-победа Эквадора над Германией! Вытащили выход плей-офф после скандального гола немцев

Нагельсман выставил основу, но даже это не помогло. А Эквадор первым из команд, занявших третье место в группе, попадает в 1/16 финала ЧМ.

Сборная Германии завершила групповой этап неожиданным поражением от Эквадора. Немцы всё равно финишировали первыми, а южноамериканская команда, несмотря на неудачный старт на ЧМ-2026, вырвала путёвку в плей-офф. Эквадорцы попадают в топ-8 сборных, занявших третьи места в своих группах.

Несмотря на то, что Германия досрочно вышла в 1/16 финала, Юлиан Нагельсман не стал делать ротацию состава перед плей-офф. Серьёзно травмированного Шлоттербека заменил в основе Рюдигер, а получившего мышечное повреждение Брауна – Раум. Самое удивительное, что тренер немцев снова оставил на скамейке запасных Ундава, заработавшего 3+2 в двух турах.

Сборной Эквадора требовалось побеждать, чтобы финишировать с четырьмя очками. Тем не менее матч начался с атак команды Нагельсмана, которая забила первым же ударом на 2-й минуте. Это самый быстрый гол Германии на ЧМ с 1934 года. Но верно ли засчитала его бригада женщины-судьи Пенсо? После аута Павлович ловко принял мяч на грудь и перекинул Вите, однако, опуская ногу, попал бутсой по голове сопернику. Опорник немцев продолжил атаку пасом на Вирца, тот покатил к линии штрафной на Зане, и Лерой неотразимо пробил в касание.

Эквадорцам повезло быстро отыграться – команда Себастьяна Беккасесе тоже забила первым ударом по воротам. Любопытно, что Вите с Павловичем поучаствовали и в этом голе. Хавбек мексиканского «УНАМ Пумас» воспользовался ошибкой Нмечи, неудачно обработавшего мяч, и отпасовал вперёд на Ангуло. Вингер зарядил из-за штрафной в дальний угол – Павлович не заблокировал его удар, а Нойер не потащил.

Эквадор — Германия Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Некоторое время сборная Германии играла в свой футбол. Владела преимуществом, использовала большую группу игроков между линий и быстро комбинировала. Но затем немцы внезапно сели на собственную половину – Эквадор перешёл к позиционным атакам. Команда Беккасесе забивала в отборе ЧМ-2026 меньше гола в среднем за матч, хотя стала второй после Аргентины, поэтому не факт, что чувствовала комфортно на мяче. Крайние защитники эквадорцев поднимались очень высоко в полуфлангах, иногда оказывались ближе к воротам Нойера, нежели центрфорвард Валенсия. Но даже проникнуть в чужую штрафную им было тяжело. После водопоя игра опять поменялась, ближе к перерыву немцы поддавили. Впрочем, голевых моментов по-прежнему не хватало. Германия наиграла в первом тайме только на 0,37 по xG, Эквадор – на смешные 0,04.

Вторая половина стартовала с ещё одного судейского решения, которое могло вызвать большой скандал. Не прошло и минуты после перерыва, как немцы заработали пенальти. Нмеча в переходной фазе вырезал передачу в штрафную на Хаверца, а того снёс Ордоньес. Вопросы были не по фолу защитника эквадорцев, а по единоборству Зане с Вите в центре поля. С него-то и началась контратака команды Нагельсмана. Вот тут VAR вмешался. Пенсо изучила повтор – и всё-таки отменила 11-метровый.

Потом игра застряла между штрафными. На исходе часа матча Нагельсман выпустил Ундава вместо Хаверца, а вот Беккасесе вспомнил о своих резервистах позже немецкого коллеги. Зато когда стал делать замены, убрал разочаровавшего на ЧМ-2026 форварда-ветерана Валенсию. Сборная Германии продолжала контролировать ситуацию на поле, но в середине тайма едва не привезла себе гол на ровном месте. Та с Нойером не разобрались в собственной штрафной (защитник выбил мяч, который ловил голкипер), и Эквадор простил немцев.

Однако на 78-й минуте немцы доигрались с огнём. Эквадорцы забили благодаря классно разыгранному угловому. После подачи и скидки во вратарскую зазевавшийся Та опять ошибся – отпустил Плату. Форвард «Фламенго» сумел переправить в сетку мяч, который уже готов был поймать Нойер. Сборная Эквадора приблизилась к волевой победе.

В концовке бундестим атаковала без особых эмоций. Прижала соперника. Эквадорцы при мощной поддержке трибун – ещё с какими эмоциями! – отбивались. На сей раз сборную Германии не вытащил даже Ундав, у которого был один момент в компенсированное время. Команда Нагельсмана в итоге превзошла команду Беккасесе по ударам – 11:7 (в створ – 3:3), но уступила по xG – 0,65 против 1,51. Немцам нужно поскорее забыть этот матч. А в Эквадоре исторический камбэк будут вспомнить ещё 100 лет.