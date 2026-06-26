На ЧМ-2026 забивает даже игрок махачкалинского «Динамо»! Но Нидерланды были безжалостны

Тунис пропустил дважды за первые семь минут! А Мастури всё равно стал его героем.

Тунис в первых двух турах ЧМ-2026 устроился на разность мячей 1:9 и стал одной из худших сборных турнира. Даже тренера успел поменять – в общем, караул. Такого вялого соперника нужно было обыграть Нидерландам, чтобы гарантированно не попасть в 1/16 финала на бразильцев. Альтернатива, правда, тоже не слишком приятная – Марокко. Но всё-таки Бразилия есть Бразилия. И с ней, как выяснилось, команда Рональда Кумана до финала точно не встретится.

За Тунис наконец-то дебютировал нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури. Самое время, когда сборная уже потеряла любые шансы на плей-офф. Он мощно напомнит о себе, но об этом позже. Раскрепостившись, африканцы моментально организовали неплохой момент для Исмаэля Гарби.

Всё бы ничего, только свои ворота они поражают не хуже чужих. На третьей минуте Эллиес Скири неловко подставил ногу под прострел Дензела Думфриса и организовал уже 12-й самострел на ЧМ-2026. Это повторение рекорда ЧМ-2018. Через четыре минуты Нидерланды показали, что в состоянии забить и сами: Тейани Рейндерс забросил со стандарта в район дальней штанги, и Вирджил ван Дейк результативно скинул головой на Брайана Бробби. Есть третий гол нападающего на турнире.

Как же плотно держали эту парочку! Сначала ван Дейка…

Игра Туниса в обороне Фото: Скрин трансляции

… а затем и Бробби. Есть наитие, что Тунису пора попрощаться с Эрве Ренаром. Всё-таки за 10 дней после стремительного увольнения Сабри Лямуши тот не смог наладить игру в обороне.

Игра Туниса в обороне Фото: Скрин трансляции

Нидерландам можно было расслабиться и в эконом-режиме с удовольствием катать мяч. Чем они и занимались. Голов в первом тайме больше не дождались. Свисток же для старта второго пришлось дважды переносить, поскольку двое футболистов Туниса поочерёдно с опозданием вышли из раздевалки. Вскоре ещё и у Скири, а он был одним из опоздавших, отклеился номер при блокировке удара Думфриса.

У Туниса не ладилось абсолютно всё. Пока Мастури на 54-й минуте эффектно, с отскоком от газона, в борьбе с Рейндерсом не замкнул головой подачу Ханнибала Межбри с углового! Ну и зачем махачкалинца держали на лавке до 3-го тура? Третий гол футболиста РПЛ на чемпионате мира заказывали? Ранее отличились краснодарец из Кабо-Верде Кевин Ленини и ростовчанин Мохаммад Мохеби из Ирана.

Кстати, Мастури ведь в ноябре забивал ещё и в товарищеском матче с Бразилией. Топ-соперники – его клиенты.

Интрига, впрочем, долго не продержалась. Всего восемь минут. Угловой уже на противоположной половине поля от Рейндерса, кивок Яна Паула ван Хекке – 3:1. Тут же Тейани чуть не превратился из ассистента в бомбардира, однако угодил в перекладину вслед за неудачной игрой вратаря на выходе.

Нидерланды были гораздо ближе к четвёртому голу, нежели Тунис – ко второму. И защитили первую строчку в группе. Какой же топ-матч с их участием нас ждёт в 1/16 финала! Против Марокко так просто уже не будет. Ну а с Бразилией предстоит бодаться Японии.