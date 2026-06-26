Однако результат остался тем же, дальше в плей-офф – битвы с монстрами. Зато ветеран японской сборной сыграл уже на пятом чемпионате мира!

Так откровенно играть на ничью на ЧМ хотелось запретить. Но Япония и Швеция исправились

Сборные Японии и Швеции провели важный матч в борьбе за плей-офф. Азиатская команда с огромной вероятностью выходила в 1/16 финала даже в случае крупного поражения. Но был шанс побороться за первую строчку в группе. Шведы же хотели разобраться с японцами и финишировать вторыми. Хотя и ничья вполне устраивала обе команды.

И в первом тайме сложилось устойчивое впечатление, что команды «расписывают» результат. Футбол в исполнении Японии и Швеции был эффективным средством от бессонницы. На двоих команды нанесли всего шесть ударов и не создали ни одного опасного момента. Хотя в концовке что-то похожее на хорошую атаку провели японцы: Дайдзэн Маэда сделал скидку в штрафной на Кэито Накамуру, а тот пробил низом в дальний угол – голкипер Якоб Сеттерстрём потащил.

В 3-м туре чемпионата мира 2018 года Япония уже катала мяч, получив нужный результат. Тогда команда сражалась за выход в плей-офф с Сенегалом, который уступил Колумбии. Поэтому за счёт дополнительных показателей (у Японии было меньше жёлтых карточек) японцев устраивало минимальное поражение от Польши. И в концовке встречи японцы устроили фарс, буквально бросив играть. Никто бы не удивился, если подобное повторилось бы и сейчас.

Кстати, у Швеции тоже есть история с удобной ничьей. Напомним, на Евро-2004 шведы в 3-м туре добыли нужный результат с Данией (2:2), устраивавший обе команды. Тогда даже появился термин «скандинавская ничья». А после первого тайма встречи с Японией были все основания думать, что шведы повторяют ситуацию из 2004-го.

Однако после перерыва мы увидели голы! Шок. Япония здорово начала второй тайм, что и привело к первому мячу. На 56-й минуте Маэда завершил атаку команды Хадзимэ Мориясу, воспользовавшийся классной диагональной передачу от Рицу Доана. Прошлый матч с Тунисом 28-летний форвард провёл в запасе, а теперь вышел злым и воспользовался шансом.

Сборная Японии празднует гол в ворота Швеции Фото: Lars Baron/Getty Images

Надо же, но тут проснулась и Швеция. Очень быстро скандинавы отыгрались. И как красиво! На 62-й минуте Энтони Эланга на скорости сместился с правого фланга чуть ближе к центру и нанёс обводящий удар в дальний угол. Форвард сборной Швеции попал впритирку с дальней штангой – 1:1.

Почти сразу шведы и вовсе могли выйти вперёд. Александер Исак убежал от соперника, приблизился к штрафной японцев и пробил в дальний угол. Однако голкипер соперников Дзион Судзуки здорово вытянулся и нейтрализовал опасность. А дальше – снова тишина. Нет, команды не бросили играть. Но моментами болельщиков никто не баловал. Любители заговора могли бы сказать, что команды специально обменялись голами, после чего успокоились.

Швеция – Япония Фото: Lars Baron/Getty Images

Самое крутое событие в концовке – выход на поле у сборной Японии Юто Нагатомо. 39-летний ветеран принял участие уже в пятом чемпионате мира! На поле же инициатива переходила от команды к команде. У Японии наилучший момент для решающего гола упустил Коки Огава. На 83-й минуте форвард замыкал подачу с правого фланга, но в касание пробил выше створа. У команды Поттера уже в добавленное время мог отличиться Исак, но его удар потащил Судзуки.

Швеция в концовке из-за травмы потеряла Виктора Линделёфа. Это была уже вторая вынужденная замена центрального защитника за матч. На финише первого тайма повреждение получил Исак Хин. Линделёф в концовке не смог встать с газона после того, как у него случился спазм мышцы. Вместо него на поле вышел экс-защитник «Рубина» Карл Старфельт.

Ничья – хороший итог для обеих сборных. Да и второй тайм всё же подарил нам немного впечатлений. Так что сильно ругать команды не будем – исправились. Хотя такой футбол, как в первом тайме, хочется запретить.

Япония финишировала второй и теперь в 1/16 финала встретится с Бразилией. Швеция же выходит в плей-офф с третьего места и, вероятно, сыграет там с Францией (либо Норвегией).