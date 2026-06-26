Стратегически расчётливый матч и суперперестрелка Турции с США. Итоги группы D на ЧМ-2026

3-й тур в группе D на ЧМ-2026 как будто бы был лишён интриги. Наполовину – уж точно. Гарантированно первые США играли с вылетающей Турцией. А Парагвай и Австралию устраивала ничья в очной встрече: с четырьмя очками в плей-офф расстелена красная ковровая дорожка.

Ранее в аналогичной ситуации мировую устроили Япония со Швецией (1:1). Только там жажда победить в итоге проглядывалась куда отчётливее, нежели у австралийцев и парагвайцев. Зато яркость показали американцы с турками.

США и Турция не стали стесняться в первом тайме. В отличие от Парагвая с Австралией

Пока Парагвай и Австралия играли консервативно и никуда не торопились, фактически резервный состав США (кроме Уэстона Маккенни с Рикардо Пепи) и Турция обменялись голами к 10-й минуте! Сначала турки бездарно пропустили на третьей: умелые действия в обороне – вообще не про них на этом ЧМ. Себастьян Берхалтер с углового запустил мяч на дальний угол вратарской, где Остон Трасти не встретил сопротивления и прошил сетку ворот вторым касанием.

А на 10-й Турция всё-таки забила – впервые на этом ЧМ! Должно же было их звёздный состав прорвать хоть когда-нибудь. Арда Гюлер красиво одурачил ложным движением Маккенни, проник в штрафную и дождался передачи от Барыша Йылмаза с правого края, чтобы реализовать выход один на один. Проклятие оказалось снято. Пусть и несвоевременно.

К 31-й минуте Парагвай и Австралия общими усилиями накопили 0,12 ожидаемого гола. Причём южноамериканцы вообще обходились без ударов. По воротам, потому что Андрес Кубас рассёк бутсой лицо Коннору Меткалфу до крови. Уважение австралийцу: он продолжил играть с перебинтованной головой и провёл всю встречу.

А Турция параллельно забила вновь! Сработала классная комбинация в одно касание: Кенан Йылдыз на Гюлера, Гюлер на Эрена Эльмалы, Эльмалы на Оркуна Кёкчю. Последнему оставалось подставить ногу на линии вратарской. Могут же ведь.

На матче, кстати, засветились Брэд Питт с Эдвардом Нортоном. Помните же первое и второе правила «Бойцовского клуба»? Для своего же блага оставьте вопрос без ответа.

Изменилось ли что-нибудь? Не особо

Австралийцы действовали с преимуществом. Написал я это просто потому, что нужно было хоть что-то отметить. А США, на радость Нортону с Питтом, в начале второго тайма сравняли счёт! В стиле сборной Чехии – с аута. Берхалтер прибавил к ассисту гол, выиграв подбор и от души зарядив с линии штрафной в ближний угол. Если кто-то из вас не спал и выбрал для просмотра более интересный с турнирной точки зрения матч, примите соболезнования.

И ведь Турция с США не ограничились четырьмя голами. На 90+8-й минуте Каан Айхан добил в упор за Джаном Узуном и принёс туркам отличное настроение перед отлётом домой. Спасибо им и американцам за зрелище! Что же касается Австралии с Парагваем, сравните общие показатели ожидаемых забитых мячей в этих двух матчах: 4,77 против 0,83 понятно в чью пользу.

Случился ли договорняк? Нет, просто австралийцы и парагвайцы сыграли по счёту. Под конец основного времени, выпустив свежих футболистов, даже чуть активизировались. Борьбы на поле хватало, да и полумоменты возникали. Но сравнения со стратегическими 2:2 Дании и Швеции на Евро-2004, а обе команды тогда нуждались в результативной ничьей для отправки домой Италии, теперь неизбежны.

Американцы в 1/16 финала сойдутся с Боснией и Герцеговиной. Австралия – с командой со второго места из группы Египта, Ирана, Бельгии и Новой Зеландии. Парагвай официально ещё никуда не пробился. Однако это вопрос времени: сейчас команда – четвёртая среди всех сборных с третьих мест. Выше уже отыгравших групповой этап Южной Кореи и Шотландии. А Сенегал или Ирак уже никак не догонят. Нужно попасть в восьмёрку среди 12 конкурентов.