Автор лучшего сейва ЧМ ночевал на улице и разносил пиццу. И дважды попал в Книгу Гиннесса!

Вратарь Ирана работал на швейной фабрике и на мойке. Теперь он стал героем матча с Бельгией, но вошёл в историю задолго до турнира в США.

Сборная Ирана во 2-м туре ЧМ-2026 неожиданно отобрала очки у Бельгии (0:0), которую по привычке продолжают причислять к группе фаворитов крупного турнира. Случилось это во многом благодаря феноменальной игре вратаря азиатской команды Алирезы Беиранванда. 33-летний голкипер не просто отыграл «на ноль», а сотворил семь сейвов. Одно из его спасений было, пожалуй, самым ярким за весь чемпионат мира. Беиранванд, уже оказавшись на газоне, умудрился потащить удар в упор из пределов вратарской Максима Де Кёйпера. Алиреза – ноунейм для Европы, однако теперь его имя запомнят все. Между тем иранец – обладатель двух рекордов Книги Гиннесса.

Беиранванд приехал на чемпионат мира как игрок… «Трактора». Да, команда с таким названием есть не только в хоккее и не только в Челябинске. Этот клуб представляет город Тебриз. Вы, возможно, узнали про иранский «Трактор» ещё в 2022 году, когда его возглавил Курбан Бердыев. Наш тренер проработал в Тебризе пять месяцев – в 11 матчах одержал четыре победы при трёх ничьих и четырёх поражениях. После чего вернулся в РПЛ и принял «Сочи». Впрочем, с Беиранвандом они тогда не пересеклись, поскольку Алиреза стал «трактористом» в 2024 году.

Бо́льшую часть карьеры голкипер сборной Ирана провёл на родине в составе самого титулованного клуба страны «Персеполиса». Шесть сезонов в два захода – с 2016-го по 2020-й и с 2022-го по 2024-й. Начинал же профессиональные выступления в «Нафт Тегеран», где воспитывался с 15 лет. Интересно, что после второго ухода из «Персеполиса» (не желавшего отпускать Беиранванда просто так и добившегося его дисквалификации на четыре месяца), с которым вратарь завоевал шесть чемпионских титулов, Алиреза и с «Трактором» взял первое в истории клуба золото в сезоне-2024/2025. В общем, это действительно большая звезда для Ирана – вратарь, приносящий своим командам трофеи.

Был у Беиранванда и короткий период в Европе. Шесть лет назад он оставил «Персеполис» ради «Антверпена» – иранца выкупили за сумму около € 700 тыс. В третьей команде чемпионата Бельгии Алиреза поначалу сидел в запасе, затем получил шанс – в 10 встречах выдал четыре «сухаря» и пропустил всего 11 мячей, тем не менее вскоре вернулся на скамейку. Тренер предпочитал ставить нынешнего голкипера «Комо» Жана Бутеза. Ещё Беиранванд поучаствовал в двух играх Лиги Европы с «Тоттенхэмом» (0:2) в Лондоне на групповом этапе, где сделал шесть сейвов, и с «Рейнджерс» (3:4) дома в 1/16 финала.

Алиреза Беиранванд экс-вратарь «Антверпена» «Тренер Иван Леко подошёл ко мне и спросил: «Ты не боишься играть против «Тоттенхэма»? Готов выйти на поле? Я просто рассмеялся! Ответил ему: «Я ради таких матчей сюда и приехал. Готов на 100%». Думаю, президент клуба не раз напоминал тренеру, что меня подписывали на роль основного вратаря. Руководители говорили, что видят меня в основе и, даже если я буду поначалу ошибаться, это не проблема».

Следующий сезон-2021/2022 иранец провёл на правах аренды в «Боавиште». В 12-й команде чемпионата Португалии ему тоже предпочли другого вратаря – опытнейшего бразильца Рафаэла Бракалли, выступавшего когда-то за «Порту». История для Беиранванда повторилась. Он начинал чемпионат резервистом, затем провёл восемь матчей подряд (один «сухарь» и 15 пропущенных мячей), а после небольшого повреждения вернулся на скамейку. Не сумев покорить Европу, Алиреза возвратился в «Персеполис», который заплатил «Антверпену» столько же, сколько заработал на трансфере голкипера.

Интересно, что в 2024 году слухи связывали Беиранванда даже со «Спартаком». По словам представителя игрока, Алиреза отказал московскому клубу, поскольку не захотел переезжать в Россию. Возможно, агент выдал желаемое за действительно, ведь из-за лимита на легионеров клубы РПЛ практически не подписывают иностранных вратарей.

За сборную Ирана Беиранванд выступает уже более 10 лет. Дебютировал в 2015-м и близок к юбилею. Алиреза провёл 88 матчей за национальную команду, так что должен, по идее, дотянуть до сотни. Нынешний чемпионат мира – третий для голкипера. Первым был российский ЧМ-2018, где Беиранванд сыграл «на ноль» с Марокко (1:0) и пропустил только по мячу от Испании (0:1) и Португалии (1:1). Сделал восемь сейвов, взял пенальти от Криштиану Роналду. По итогам группового этапа того турнира The Guardian даже включил иранца в свою символическую сборную.

Алиреза Беиранванд отбивает пенальти от Криштиану Роналду Фото: Hector Vivas/Getty Images

ЧМ-2022 начался для Беиранванда с травмы в стартовой встрече с Англией (2:6) – его поменяли уже на 20-й минуте при счёте 0:0. Алиреза неудачно сыграл на выходе, столкнувшись с собственным защитником, и получил повреждение головы. Голкиперу оказывали помощь почти 10 минут, а потом унесли с поля на носилках. Причём Беиранванд хотел продолжить игру! Тем не менее к решающему матчу 3-го тура с США (0:1) Алиреза восстановился. Вышел в основе, совершил четыре сейва, однако не уберёг сборную Ирана от поражения в принципиальнейшей битве с американцами.

Вообще, чтобы стать футболистом, Беиранванд пожертвовал многим. Родился в семье кочевников-курдов, в детстве пас овец. Строгие родители запрещали ему заниматься футболом, поэтому Алиреза сбежал из дома и отправился за мечтой в Тегеран. Киношный сюжет! Ночевал на улице – у дверей школы клуба, в котором тренировался. Трудился на швейной фабрике, мыл машины, разносил пиццу и работал дворником в парке, чтобы выжить. Когда Беиранванда заметили скауты «Нафт Тегеран», это был счастливый шанс, за который будущий вратарь сборной Ирана ухватился двумя руками.

В детстве Беиранванд любил играть с друзьями в дал-паран – метание камней на большие расстояния. Мальчишки бросали не только камни, но и куски глины, палки – что под руки попадётся и подойдёт для соревнования. Тем самым невольно готовил себя к карьере спортсмена. Полученные навыки помогли ему как футболисту. В октябре 2016-го Алиреза вошёл в Книгу Гиннесса, установив в матче с Южной Кореей рекорд по дальности броска мяча – 61 метр!

В Иране Беиранванд не единожды становился автором голевых передач, выбрасывая далеко мяч. А в апреле 2019-го Алиреза ещё раз попал в Книгу Гиннесса. На этот раз – уже как автор самого дальнего выноса мяча с рук (78 метров). Когда спустя два года иранцу вручили сертификат с подтверждением его рекордов, вратарь признался:

«Я очень рад, что рекорд записан на моё имя. Достижение этого успеха в сборной Ирана – незабываемое событие. Рекорд принадлежит вам, дорогие соотечественники. Вы придавали мне сил своими добрыми пожеланиями, и я благодарен всем. Надеюсь, благодаря вашей позитивной энергии и молитвам бог подарит мне возможность опять порадовать вас».

На ЧМ-2026 Беиранванд снова осчастливил болельщиков сборной Ирана своими сейвами. А теперь Алиреза должен вытащить команду в решающей встрече за путёвку в плей-офф с Египтом. Возможно, и за первое место в этой удивительной группе, где никто не испугался Бельгии.