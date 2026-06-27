На ЧМ у Узбекистана вспыхнула неожиданная звезда. Парень вошёл в историю вместе с Роналду!

Сборная Узбекистана, как ни печально, стала одним из самых больших разочарований ЧМ-2026. Назначение главным тренером легендарного футболиста, но отнюдь не топового специалиста Фабио Каннаваро абсолютно не оправдало себя. Если в стартовой игре турнира с Колумбией (1:3) его команда ещё что-то показала, то матч с Португалией (0:5) полностью провалила. Даже если в 3-м туре Узбекистан победит ДР Конго, вряд ли кто-то скажет grazie итальянцу за работу. Впрочем, есть кое-что позитивное и при нём – появление в составе и дебют на чемпионате мира 18-летнего Бехруджона Каримова.

18-летний Бехруджон (или просто Бехруз) – самый молодой игрок сборной Узбекистана на ЧМ-2026. Следующий по возрасту в составе национальной команды – 22-летний Абдукодир Хусанов из «Манчестер Сити», чей путь Каримов может повторить, если всё сложится успешно для нового таланта из азиатской страны. Уроженец города Касансай, что в 300 км от столицы страны Ташкента, неожиданно попал в заявку Узбекистана на турнир. Хотя бы потому, что в 18 лет шанс сыграть на чемпионате мира выпадает единицам. Но были у Каннаваро и другие причины взять вместо неопытного правого защитника «Сурхана» из Термеза какого-нибудь зрелого, проверенного футболиста.

Каримов – воспитанник ташкентского РКОР (Республиканского колледжа олимпийского резерва). Со взрослым футболом познакомился ещё в 15, когда в апреле 2023-го впервые сыграл за столичный клуб «Олимпия» в Кубке Узбекистана. В тот год Бехруз, несмотря на юный возраст, уже вызывался в сборную U17. С ней поехал на чемпионат мира и провёл четыре матча на турнире, где Узбекистан вышел из группы с Испанией, Мали и Канадой, потряс победой в 1/8 финала над Англией (2:1) и уступил только в четвертьфинале Франции (0:1). Каримов даже стал автором голевого паса во встрече с испанцами.

В чемпионате Узбекистана дебютировал значительно позже – в декабре 2024-го – за другой клуб, но с похожим названием. В неудачном для «Олимпика» (этот клуб, к слову, был создан всего несколько лет назад с целью подготовки игроков под Олимпиаду-2024) стыковом матче за сохранение места в элите. После вылета из Суперлиги Бехруз в феврале прошлого года перешёл в «Сурхан» – седьмую команду лиги по итогам того сезона. Там его полгода доводили до нужного уровня, а после того, как Каримову исполнилось 17, он стал основным фланговым защитником команды из Термеза. Оказалось, парень, несмотря на амплуа, ещё и забивной. В 15 встречах сезона-2025 положил три мяча.

Бехруджон Каримов в «Сурхане» Фото: ФК «Сурхан»

В январе 2026-го Каримов сыграл на Кубке Азии уже за сборную U23. Был игроком основы и забил на групповом этапе победный гол Южной Корее. Правда, сборная Узбекистана вылетела уже в четвертьфинале – уступила по пенальти, а Бехруз не реализовал свою попытку в серии 11-метровых. Но такие неудачи – часть профессии футболиста, их тоже надо пройти. А самое тяжёлое испытание перед ЧМ-2026 было ещё впереди.

В марте Каннаваро впервые вызвал Каримова в главную сборную Узбекистана. Одарённого защитника проверили в товарищеских матчах с Габоном (вышел на замену за четверть часа до конца) и Венесуэлой (в стартовом составе). Видимо, уже тогда итальянец держал в голове вариант, при котором Бехруз будет основным в схеме 3-4-2-1 на чемпионате мира. Однако в апреле, всего за два месяца до начала ЧМ-2026, случилось непредвиденное. Каримов получил серьёзную травму – перелом пятой плюсневой кости стопы. Врачи сообщили Бехрузу, что его ждёт длительное восстановление, а значит, о чемпионате мира можно забыть. Несложно представить всю глубину разочарования молодого игрока.

Но вскоре отчаяние сменилось надеждой. После возвращения в Ташкент Каримову провели дополнительное обследование, к его лечению подключили лучших врачей. Решили цепляться за минимальные шансы вылечиться и набрать форму к ЧМ-2026. Бехруз перенёс небольшую операцию с установкой штифта и дальше восстанавливался, проживая на базе сборной. Из-за границы доставили специальное оборудование, которое должно было помочь в реабилитации, а самому игроку, помимо местных специалистов, помогали итальянские врачи национальной команды. Пропустив с середины апреля все матчи «Сурхана», Бехруз тем не менее вернул нужные кондиции. Каннаваро взял его на ЧМ-2026. Впрочем, последние товарищеские встречи перед чемпионатом мира не намекали на то, что Каримов начнёт турнир в основе. В игре с Канадой (2 июня) он отсутствовал в заявке, а с Нидерландами (8 июня) – сидел на скамейке.

Бехруджон Каримов на ЧМ-2026 Фото: Omar Vega/Getty Images

При подготовке к матчу 1-го тура с Колумбией Каннаваро всё-таки решил, что именно Каримов будет закрывать весь правый фланг, в том числе обороняться против самой яркой звезды южноамериканской сборной – Луиса Диаса. Вингер «Баварии» в итоге набрал 1+1, но только в эпизоде с третьим голом (забитым без участия Диаса) можно обсуждать, допустил ли какую-то ошибку Бехруз. В целом Каримов справился. Более того, и сам едва не забил. Зарядил в концовке с 30 метров – попал в перекладину. Во встрече с колумбийцами защитник «Сурхана» совершил шесть успешных оборонительных действий, включая три перехвата и два отбора мяча, выиграл половину единоборств внизу, нанёс два удара и сделал две обводки.

«Было ли волнение в матче с Колумбией? Разумеется, чемпионат мира заставляет волноваться всех, – признался Каримов. – Я долгое время не играл из-за травмы. Но это также стало большой мотивацией, потому что я скучал по футболу. Ждать ли ещё от меня таких дальних ударов? Конечно. Можно сказать, это моё лучшее оружие, мне нравится бить с дальней дистанции. Я могу это делать и верю в себя. Будет возможность – пробью».

Каннаваро, очевидно, остался доволен игрой молодого футболиста. Поставил его в основе и на матч 2-го тура с Португалией – талант сборной Узбекистана действовал против Жоау Феликса и Нуну Мендеша. Интересно, что в этот день Бехруз, сам того не зная, вошёл в историю. Впервые в истории чемпионатов мира разница в возрасте между футболистами двух разных команд оказалась настолько велика: Каримова и Криштиану Роналду разделяли 22 года и 183 дня. Эта пара побила рекорд россиянина Владимира Бесчастных и камерунца Роже Милла с ЧМ-1994 (21 год и 321 день).

Пока Узбекистан сопротивлялся, ни в одном из пропущенных мячей вины Каримова не было. Между тем, по информации из Узбекистана, Бехруз вообще мог не выйти на матч с Португалией – тренировался индивидуально из-за проблем с коленом. Только в эпизоде с пятым голом подуставший Каримов не успел за Рафаэлом Леау.

В любом случае слабым звеном в защите своей сборной на чемпионате мира Каримов точно не стал. В матче с Португалией он поучаствовал в наибольшем количестве единоборств среди игроков обеих команд (26), снова выиграв половину. Заработал на себе четыре фола, сделал семь успешных оборонительных действий, включая четыре отбора, четыре обводки и один пас под удар.

По итогам двух туров ЧМ-2026 Каримов – лучший в сборной Узбекистана по обводкам и отборам (по шесть), заблокированным передачам (четыре) и количеству единоборств (16). Ему, конечно, ещё есть куда расти, но как может быть иначе в 18 лет? По данным Championat.Asia, за Бехрузом на чемпионате мира специально следили скауты сразу нескольких европейских клубов – английских, немецких и французских. В Каримове видят «нового Хусанова». К слову, Бехруз уже ездил на стажировку в Англию, участвовал в тренировочном сборе «Куинз Парк Рейнджерс».

Судя по всему, Каримов, как и Хусанов, не пройдёт через РПЛ, в отличие от других звёзд сборной Узбекистана – Эльдора Шомуродова, Аббосбека Файзуллаева или Остона Урунова. Будем следить за его игрой по ТВ в топ-лигах.