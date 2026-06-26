Покупка «Сити» за € 134,5 млн, новые бразильцы в «Зените». Трансферы и слухи за 24 часа

Вместо подводки к трансферному дайджесту предлагаем устроить паузу на водопой. Только без рекламы, как на ЧМ-2026. Попили водички? Нет? Мы не торопим. Всё? Тогда ускоряемся.

Главные состоявшиеся трансферы

«Ахмат» купил у «Ростова» Щетинина

Кирилл Щетинин Фото: ФК «Ахмат»

Теперь Станислав Черчесов может похвастаться, что ему подписали игрока сборной России. Всё-таки у Кирилла Щетинина есть за неё один матч – с белорусами прошлым летом. В «Ростове» 24-летний полузащитник выступал с 2021 года. И вот настала пора сделать следующий шаг. С «Ахматом» заключён четырёхлетний контракт. Иван Карпов писал о сделке на 200 млн рублей, то есть примерно на € 2,33 млн. «Мы приветствуем Кирилла в нашем дружном коллективе и желаем удачи!» – так грозненцы поздоровались с новичком в соцсетях.

«Арсенал» окончательно забрал Инкапье

Пьеро Инкапье Фото: Lars Baron/Getty Images

А разве могло быть иначе? Лондонцы лично убедились, что Пьеро Инкапье очень хорош, и выкупили его после аренды у «Байера». По данным Transfermarkt, за € 52 млн. То есть по меркам АПЛ вообще за копейки. Как модно говорить, топ за свои деньги.

Главные трансферные слухи дня

«Сити» отвалит за Андерсона € 134,5 млн. Сделка согласована

Причём изначально Фабрицио Романо дал Here We Go и написал вообще про € 150 млн, что сделало бы покупку «Манчестер Сити» Эллиота Андерсона у «Ноттингем Форест» самой дорогой в истории АПЛ. Однако позднее инсайдер поправил себя. В любом случае € 134,5 млн – тоже безумно дорого. «Сити» долго дожимал и всё-таки осуществил желаемое. Представляете, с каким давлением столкнётся полузащитник сборной Англии в новом клубе?

«Бавария» укрепит левый фланг Брауном

Фабрицио Романо и здесь подвёл черту: левый защитник сборной Германии Натаниэль Браун переходит в «Баварию» и обойдётся чемпионам Германии в € 55 млн. Согласован контракт до 2031 года. Стоит только поаплодировать «Айнтрахту»: за последние годы франкфуртцы прокачали множество игроков и озолотились на них: помимо Брауна, речь о Луке Йовиче, Вильяме Пачо, Себастьене Аллере, Рандале Коло Муани, Омаре Мармуше и Уго Экитике.

Онана останется в Турции, тер Штегена ждут в Нидерландах

Андре Онана / Марк-Андре тер Штеген Фото: Getty Images

Обе вратарские новости объединим в один пункт. Ягыз Сабунджоглу написал, что «Трабзонспор» достиг договорённости с «Манчестер Юнайтед» о новой аренде Андре Онана. Юрист 30‑летнего камерунца изучает направленное для официального подписания соглашение, но это чистая формальность. А «Аякс» планирует арендовать на год у «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. 34‑летний немец, по данным AS, не против. Технический директор амстердамцев Йорди Круифф провёл предварительные консультации с «Барсой» и достиг принципиальной договорённости. Удачи этим трудягам!

«Комо» не способен выкупить Паса у «Реала». «Интер» воспользуется ситуацией?

И снова привет от мистера Фабрицио. «Реал» мог воспользоваться правом обратного выкупа у «Комо» Нико Паса за € 9 млн. Мадридцы так и поступили, великодушно предложив команде Сеска Фабрегаса приобрести аргентинца за € 60 млн при его рыночной стоимости в € 80 млн. Видимо, в благодарность за раскрутку. Крайний срок – 29 июня. Потом технарь будет выставлен на рынок для всех желающих с актуальным ценником. Джанлука Ди Марцио добавил: прайс этот равен € 70 млн, и «Интер» готов поторговаться, начав с € 50 млн. Такая вот многоходовочка.

Тонали согласен на переход в «Тоттенхэм»

Сандро Тонали Фото: Alex Livesey/Getty Images

Этим летом у «Ньюкасла» активно пытаются умыкнуть Сандро Тонали: различные СМИ писали о вариантах с «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». И вот Бен Джейкобс оповестил, что итальянский полузащитник согласился на переход в «Тоттенхэм». Личный контракт уже согласован, осталось договориться клубам. Предложение на € 92 млн оказалось отклонено в ожидании € 116 млн. Один бомбардир сборной Швеции подтвердит: «Ньюкасл» умеет торговаться.

Новые слухи про «Зенит» и бразильцев

Скучали по ним? Нет? А они есть. Вене Касагранде уверен: «Зенит» пойдёт за 30-летним центральным защитником «Фламенго» Лео Ортисом, если продаст Нино во «Флуминенсе». По 22-летнему нападающему «Трабзонспора» Фелипе Аугусто даже два инсайда. От Хасана Тунджеля: «Зенит» даёт € 15 млн + € 5 млн бонусами и хочет провернуть покупку как можно скорее. От 61saat: петербуржцы предложили бразильцу из Турции зарплату € 2,5 млн в год, что в 2,5 раза превышает его нынешний оклад. Александр Соболев, как настроение?

Одной строкой

Бруно Гимарайнс / Гонсалу Рамуш / Мохамед Салах Фото: Getty Images