Роковой дедлайн для «Чайки», перезагрузка «Кубани» и закупка «Пари НН». Главное в ФНЛ

Межсезонье в российском футболе продолжает активно формировать повестку: клубы усиливаются, но есть и серьёзные потери — «Чайка» до сих пор под вопросом, а «Кубань» уже официально пропустит предстоящий сезон. Собрали главное за последние дни в традиционном дайджесте.

«Чайка» подвисла

Футбольный клуб «Чайка» может прекратить существование после 1 июля, если не предоставит в РФС необходимые документы для участия в сезоне LEON-Второй лиги. Клуб пока формально включён в календарь, однако требуется подтверждение от самой команды.

По данным Sport Baza, «Чайка» получила трансферный бан. Большинство игроков уже находится на просмотре в других клубах. Часть футболистов отправилась в «Пари НН», где в тренерский штаб Вадима Гаранина вошёл бывший главный тренер «Чайки» Дмитрий Комбаров.

«Кубань» пропустит следующий сезон

ПФК «Кубань» снялся с сезона-2026/2027 из-за проблем с прохождением лицензирования. В клубе заявили, что команда берёт паузу для перезагрузки.

В этот период основной акцент смещается на «Кубань-М», составленную из воспитанников регионального центра РФС. Команда продолжит выступления в высшей лиге чемпионата Краснодарского края.

По итогам весеннего этапа «Серебра» команда Андрея Ещенко заняла последнее место – набрала всего 18 очков из 54 возможных. Забила меньше всех – 17 мячей в 18 играх. Из-за проблем с финансами не полетела на матч с «Динамо-Владивосток» и получила технарь.

У «Ленинградца» новый главный тренер. Формально

Клуб из Ленинградской области стал первым в «Золоте» Второй лиги по итогам весеннего этапа – на финише команду вместо уволенного Алексея Баги подхватил Александр Шмарко.

Поскольку у специалиста нет необходимой лицензии, «Ленинградец» отправился искать подходящего тренера с нужной категорией. Им стал Сергей Подпалый – в прошлом он возглавлял «Гомель», «Носту», «Тюмень» и ряд других команд. Последнее место работы – «Рязань» (там Подпалый занимал должность спортивного директора). При этом Шмарко продолжит руководить штабом.

Лига PARI уже поделилась предварительным календарём на первые туры – «Ленинградец» начнёт сезон-2026/2027 с гостевого матча с «Уфой».

«Пари НН» закупается под возвращение в РПЛ

«Пари НН» усилил состав 22-летним защитником Глебом Шильниковым, который ранее выступал за «Ротор» и провёл 44 матча в Первой лиге. Также нижегородский клуб подписал Романа Евгеньева. На счету центрдефа более 180 матчей в РПЛ за московское «Динамо» и «Крылья Советов». Ещё одним новичком стал центральный полузащитник Артём Тимофеев. Также клуб выкупил Илью Кирша у «Зенита» за € 260 тыс.

«Ленинградец» пополнил состав Кириллом Морозовым. Полузащитник ранее выступал за «Черноморец», контракт с ним рассчитан на один год. Клуб также подписал Даниила Родина. Последний сезон он провёл в «Нефтехимике», но при этом принадлежал «Рубину».

«КАМАЗ» вернул Евгения Воронина, с которым очень хорошо знаком. Полузащитник выступал за челнинцев с 2019 по 2022 год. Тогда Воронин успел настрелять 12 голов за 69 матчей.

Даниил Шамкин Фото: arsenaltula.ru

«Арсенал» подписал бывшего хавбека «Зенита» Даниила Шамкина. В прошлом сезоне он играл за «КАМАЗ» на правах аренды из «Торпедо»: оформил 2+5 по системе «гол+пас» в 29 матчах.

«Ротор» усилился полузащитником «Урала» Тимуром Аюповым. У игрока 174 матча в Первой лиге и 69 – в РПЛ.

«Волга» подписала Данила Степанова, который реанимировал себя в донецком «Шахтёре» в прошлом сезоне. Защитник ранее поиграл за «Рубин», «Ротор», «Арсенал», «Химки» и «Торпедо». В его активе 54 матча в Первой лиге и 84 – в РПЛ.