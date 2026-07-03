Побьёт ли Месси «вечный» рекорд ЧМ? Он держится уже более 60 лет

Лионель Месси начал нынешний чемпионат мира так, что все забыли о возрасте аргентинского гения. Шесть голов в трёх матчах — это сильно. Параллельно Месси обошёл Мирослава Клозе по общему количеству голов в истории чемпионатов мира. Лео отличился в общей сложности 19 раз, немец — 16. С другой стороны, к Месси вплотную приблизился Килиан Мбаппе (18). Но есть ещё один рекорд, который кажется вечным. Он держится с лохматого 1958 года. Тогда француз Жюст Фонтен наколотил 13 голов за один чемпионат мира. Можно сказать, что это тот самый «финальный босс».

Фонтен установил рекорд в чужих бутсах. Перед ЧМ-1958 он не был игроком основы сборной Франции

Чемпионат мира — 1958 получился не таким результативным, как турнир четырьмя годами ранее. В Швейцарии команды сошли с ума — 5,38 гола в среднем за игру. Чемпионат мира в Швеции получился куда менее результативным — 3,6 гола за матч. Но именно там зародился рекорд, который держится уже почти 70 лет.

Фонтен не был футболистом основного состава сборной Франции до ЧМ-1958. Жюст получил шанс сыграть в стартовом составе только благодаря травме Рене Блияра. «В декабре 1957-го мне сделали операцию на колене, — слова Фонтена. — А 15 февраля 1958 года я уже был на поле. Я сделал всё возможное, чтобы подойти к июню в хорошей форме. Можно сказать, что ходил по воде, словно Иисус».

Жюст Фонтен на руках у партнёров по сборной Франции на ЧМ-1958 Фото: Keystone-France/Getty Images

Фонтен приехал в Скандинавию лишь с одной парой бутс. А всё потому, что не рассчитывал играть. Тренерский штаб сборной Франции включил футболиста в основу в связи с кадровыми потерями. Но радость Фонтена сменилась разочарованием — на последней тренировке перед матчем он порвал бутсу.

«Я был опустошён, — вспоминал Жюст. — Думал, что упустил шанс». В сборной Франции был только один футболист с таким же размером обуви, что и у Фонтена. Стефан Брюи одолжил Жюсту бутсы, хотя был его конкурентом за место в стартовом составе. Трюк со сменой обуви благоприятно сказался на Фонтене.

Француз отгрузил «трёшку» Парагваю, дважды огорчил Югославию и забил один мяч в ворота Шотландии. Шесть голов в трёх встречах группового этапа! В четвертьфинале Жюст оформил дубль, в полуфинале отметился голом, а во встрече за бронзу и вовсе забил четыре раза. Получается, соперники страдали от француза в каждом матче на турнире.

Из 13 голов Фонтена ни один не был забит с пенальти.

Француз забивал один гол в среднем за 42 минуты.

В 1958-м ФИФА ещё не вручала «Золотую бутсу» по итогам ЧМ. Одна из шведских газет наградила Фонтена уникальным охотничьим ружьём как лучшего бомбардира турнира.

ЧМ-1958 — единственный в карьере Жюста. Он завершил карьеру в возрасте 28 лет из-за многочисленных травм.

Почему в 1950-е годы забивали так много?

Важно понимать, что в 1958 году был совершенно другой мир в сравнении с нынешним высокоструктурированным футболом. Многие команды использовали причудливую для современной игры тактическую схему 3-2-2-3. Она оказалась революционной для своего времени, но оставляла огромные дыры между линиями защиты и полузащиты. В этой схеме отсутствовал ярко выраженный опорный хавбек. Тогда «шестёрки», по сути, не существовало.

Игра стала более открытой и хаотичной, с постоянными атаками в обе стороны. У того же Фонтена была такая свобода действий, о которой современным нападающим остаётся только мечтать. В 1958-м защитники, как правило, действовали персонально. Хороший нападающий легко справлялся с этим при помощи грамотных перемещений по полю.

Жюст Фонтен в матче ЧМ-1958 Фото: DB/Getty Images

С другой стороны, игра в условиях 1958 года требовала серьёзной физической подготовки. Фонтен провёл пять матчей за три недели, а ведь тогда ещё не разрешалось делать замены. Если начал встречу в основе, будь добр, доиграй до финального свистка. Если, конечно, можешь стоять на ногах. Самый крутой перформанс Жюст выдал в заключительном для сборной Франции матче. В тот момент, когда усталость должна была серьёзно проверить организм на прочность. Однако с физической подготовкой у Фонтена был полный порядок.

Рекорд Фонтена называют статистическим памятником ушедшей эпохи. Многие считают, что его никогда не побьют. Современный футбол стал совсем другим. Некоторые команды глубоко обороняются, не давая нападающим свободного пространства. Плюс тяжело представить, что в эпоху пяти замен кто-то из атакующих футболистов проведёт турнир с первой и до последней минуты, как это сделал Фонтен.

Что Фонтен говорил о своём рекорде?

К сожалению, Жюст ушёл из жизни в 2023 году. Конечно, француза неоднократно спрашивали, способен ли кто-то превзойти его достижение. В интервью официальному сайту ФИФА Фонтен ответил на это с присущим ему чувством юмора:

«Однажды египтологи наткнутся на неповреждённую мумию. Они увидят какое-то движение под повязками. Размотают человека, и он спросит: «Простите, но Жюсту Фонтену всё ещё принадлежит рекорд по голам на одном чемпионате мира?» Понятия не имею, побьёт ли кто-то рекорд. Я не прорицатель. Но было бы неплохо сохранить рекорд».

2014 год. Жюст Фонтен получает специальную «Платиновую бутсу» перед конгрессом ФИФА Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Правда, в другом интервью француз чётко дал понять: он не верит, что кто-то превзойдёт его достижение. Плюс Фонтен подчеркнул, что и в 1958 году забивать было сложно. «Забивать на том ЧМ было нелегко. Состояние мячей, длительные поездки, непрофессионализм тренерского штаба делали всё намного сложнее, чем сегодня. А ещё я играл в чужих бутсах. И самое главное: судьи сейчас защищают нападающих гораздо больше, чем в моё время. 13 голов — огромный результат. Не думаю, что кто-то побьёт мой рекорд».

Кто был ближе всех к тому, чтобы превзойти достижение Жюста?

До Фонтена лучший результат по голам на одном чемпионате мира установил венгр Шандор Кочиш. На том самом турнире в 1954 году он отличился 11 раз. После Жюста никто не забивал больше 10 мячей на одном чемпионате мира. Сами понимаете, сколько великих футболистов играло на таких турнирах.

В 1966 году португалец Эйсебио забил девять мячей, в 1970-м немец Герд Мюллер отличился 10 раз. С 1978-го по 1998-й включительно лучший бомбардир чемпионата мира забивал исключительно по шесть мячей. В 2002-м бразилец Роналдо запомнился не только максимально странной причёской. Он стал лучшим бомбардиром турнира с восемью голами. В 2022 году француз Килиан Мбаппе повторил этот результат благодаря хет-трику в финале.

Килиан Мбаппе празднует гол в финале ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Получается, что ближе остальных к тому, чтобы догнать Фонтена, был Мюллер. Немец великолепно показал себя на групповом этапе — семь голов в трёх встречах. Он добавил к этому гол в четвертьфинале и два — в полуфинале. Герд не забил только в матче за бронзу. 10 голов на одном ЧМ — приличный результат. Но великий бомбардир всё равно не дотянулся на Фонтена.

Побьёт ли Месси «вечный» рекорд?

Фонтен провёл шесть встреч на чемпионате мира в 1958 году. Нынешний формат предполагает, что первая четвёрка отыграет восемь матчей. Если Месси продолжит забивать по два раза за игру, то догонит Фонтена и превзойдёт его в полуфинале. Конечно, при условии, что действующие чемпионы мира доберутся до такой стадии. А вот если Аргентина проведёт ещё шесть матчей и Лео забьёт в каждом по одному мячу, то этого не хватит, чтобы превзойти рекорд.

Превзойдёт ли Лионель Месси рекорд Жюста Фонтена? Фото: Charlotte Wilson/Getty Images

Футбольная аналитическая платформа Uanalyse оценила шансы Месси превзойти достижение Фонтена. И надо сказать, что они достаточно скромные. На основе моделирования выяснилось, что вероятность того, что Лео забьёт 13+ голов на одном ЧМ, составляет 4,4%. Шансы Килиана Мбаппе перед плей-офф (француз на тот момент забил четыре мяча на турнире) были ещё ниже — 0,8%. Вероятность того, что рекорд Фонтена устоит по итогам ЧМ-2026, достаточно велика. Или же Месси превзойдёт и это достижение?