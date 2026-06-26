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Расписание спортивных матчей 27 июня 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: Уругвай — Испания на ЧМ-2026, наши бойцы в UFC, волейбол и Формула-1
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 27 июня 2026 года
Комментарии
Насыщенное 27 июня: Египет — Иран и Новая Зеландия — Бельгия, бои Пуляева, Алискерова и Шары Буллета, а также Франция — Сербия в Лиге наций!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 3:00: Кабо-Верде — Саудовская Аравия, ЧМ-2026, группа H, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Кабо-Верде
Не начался
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли Кабо-Верде первую победу на ЧМ в своей истории?

Для этих сборных плей-офф, по сути, начинается уже в 3-м туре группового этапа. Команда Кабо-Верде набрала два очка, саудовцы — одно. Проигравший точно поедет домой. Победитель с огромной долей вероятности попадёт в плей-офф. Кому привалит такое счастье? Кабо-Верде дебютировало на ЧМ в этом году и пока не проиграло ни разу. А ведь в соперниках были Испания и Уругвай. Саудовская Аравия не выходила в плей-офф с 1994 года. Правда, тогда туда попадали 16 сборных, а не 32.

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⚽️ 3:00: Уругвай — Испания, ЧМ-2026, группа H, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Испания оставит Уругвай без плей-офф ЧМ?

Испанцы наслушались критики после первого матча на турнире. Где это видано, чтобы главный фаворит ЧМ-2026 (так считали букмекеры перед стартом турнира) не обыграл дебютанта? 0:0 с Кабо-Верде — настоящая сенсация. Но Испания успокоила всех во 2-м туре. Ламин Ямаль вышел в стартовом составе, и команда легко раскатала саудовцев (4:0). А вот Уругвая рискует пролететь мимо плей-офф. Два очка по итогам матчей с Саудовской Аравией и Ираном — не тот результат, на который нацеливалась команда Марсело Бьелсы. Если Уругвай уступит, то потеряет шансы на место в 1/16 финала.

Календарь ЧМ-2026
Разбор игры фаворитов после двух туров:
8 фаворитов ЧМ после 2-го тура. Франция и Аргентина — вау, Бразилия и Португалия — вопросы
8 фаворитов ЧМ после 2-го тура. Франция и Аргентина — вау, Бразилия и Португалия — вопросы

⚽️ 6:00: Новая Зеландия — Бельгия, ЧМ-2026, группа H, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Новая Зеландия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Бельгия снова пролетит мимо плей-офф?

На ЧМ-2018 бельгийцы добрались до бронзовых медалей. Спустя четыре года — не вышли из группы. Почувствуйте разницу. Команда Руди Гарсии не одержала ни одной победы в двух турах на нынешнем ЧМ и забила всего один мяч. Да и тот влетел в ворота от ноги футболиста сборной Египта. Бельгия рискует снова пролететь мимо плей-офф, хотя теперь туда попадает в два раза больше команд. Впрочем, если европейцы обыграют Новую Зеландию, то гарантируют себе путёвку в 1/16 финала. Соперник тоже сохраняет шансы на плей-офф, так что должно быть интересно.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Хорошая новость для команды:
Сборная Бельгии сообщила о возвращении Доку в расположение команды после рождения сына

⚽️ 6:00: Египет — Иран, ЧМ-2026, группа G, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Египет
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Египет сохранит первое место в группе?

И те и другие пока не уступали на нынешнем чемпионате мира. Египет возглавил таблицу группы с четырьмя очками, а Иран дважды сыграл вничью. Африканцы почти наверняка попадут в плей-офф, но у них есть хорошая возможность сохранить первую строчку. Азиатам желательно побеждать в заключительном туре, чтобы точно гарантировать себе место в 1/16 финала. В случае поражения они попрощаются с чемпионатом мира, а ничья отправит в «лист ожидания».

Турнирная таблица ЧМ-2026
Иран опять жалуется на препятствия со стороны страны-организатора:
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🏎 17:00: Формула-1, восьмой этап, Гран-при Австрии, квалификация

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
27 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Не началось

Интрига: сохранит ли «Феррари» победный темп?

Победа Льюиса Хэмилтона на Гран-при Испании на фоне схода Андреа Кими Антонелли заставила по-новому взглянуть на расклад сил в чемпионате — внезапно у «Феррари» появились и скорость, и шансы. Вдобавок ко всему итальянцы подготовили на Гран-при Австрии обновление мотора, повышающее мощность. Так сможет ли «Скудерия» продолжить свой рывок? Отчасти это станет понятно после субботней квалификации. К слову, масштабные новинки на домашний этап привёз «Ред Булл» — будем следить за темпом Макса Ферстаппена.

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
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👊 17:15*: Нурсултон Рузибоев — Андрей Пуляев, UFC Fight Night 280

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Нурсултон Рузибоев — Андрей Пуляев
27 июня 2026, суббота. 17:40 МСК
Нурсултон Рузибоев
Не началось
Андрей Пуляев

Интрига: Пуляев сможет одержать вторую победу в UFC и остаться в промоушене?

Россиянин Андрей Пуляев выступает в UFC с прошлого года. Начал с поражения от Кристиана Лероя Данкана и признавался, что не совладал с эмоциями. Затем одержал досрочную победу над Ником Кляйном, а следом стал первым в UFC, кто не позволил Атеба Готье себя финишировать. Но этого достижения не хватило для победы — снова поражение решением. Теперь наступил час икс, потому что поединок с Нурсултоном Рузибоевым, скорее всего, последний по действующему контракту Пуляева с UFC. В случае победы будут рекорд 2-2 в организации и неплохие шансы на новый контракт, а вот с 1-3, вероятнее всего, придётся попрощаться с лигой. Соперник непростой — у Рузибоева в три раза больше боёв в профи и он фаворит.

Решающий бой Пуляева:
UFC в Баку — последний шанс Пуляева. Андрея очень не любят матчмейкеры
UFC в Баку — последний шанс Пуляева. Андрея очень не любят матчмейкеры

🏐 18:00: Польша — Германия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
27 июня 2026, суббота. 18:00 МСК
Польша
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обойдутся ли поляки без тай-брейка?

Сборная Польши выступает на этой Лиге наций со скрипом — пять тай-брейков в шести матчах. Баланс, правда, положительный — три победы. На этот раз в соперниках у команды Николы Грбича крепкая Германия. Получится ли избежать пятой партии на этот раз? Возможно, в этом матче сыграет Вильфредо Леон, это будет огромным усилением атакующей мощи.

Статистика Лиги наций (мужчины)
Пока поляки выступают не так здорово, как хотелось бы болельщикам:
Крецу поднимает сербов, олимпийские чемпионы тонут. Как прошла первая неделя в Лиге наций
Крецу поднимает сербов, олимпийские чемпионы тонут. Как прошла первая неделя в Лиге наций

👊 19:30*: Бруно Феррейра — Икрам Алискеров, UFC Fight Night 280

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Икрам Алискеров — Бруно Феррейра
27 июня 2026, суббота. 19:30 МСК
Икрам Алискеров
Не началось
Брунно Феррейра

Интрига: Алискеров получит шанс с бойцом из топ-15?

Икрам Алискеров ещё пару недель назад входил в топ-15 среднего веса UFC, но солидный перформанс Бо Никала в Белом доме всё изменил. Теперь Алискеров вне рейтингов, как и его оппонент Бруно Феррейра. У Икрама неплохие 4-1 в UFC, трижды он финишировал соперников в первом раунде, несколько раз его пытались сводить с рейтинговыми бойцами, но каждый раз что-то мешало. Если россиянин снова уверенно победит, то дальше должен быть бой с кем-то из топ-15. Алискеров это уже заслужил, однако нужно подтвердить амбиции в бою с бразильским Халком.

Алискеров уже приблизился к топам:
Алискеров — в шаге от топ-боёв. Какие шансы залезть ещё выше?
Алискеров — в шаге от топ-боёв. Какие шансы залезть ещё выше?

👊 20:30*: Шарабутдин Магомедов — Мишель Перейра, UFC Fight Night 280

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Шарабутдин Магомедов — Мишель Перейра
27 июня 2026, суббота. 21:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Мишель Перейра

Интрига: каким вернётся Шара Буллет после 11 месяцев отсутствия?

Шара Буллет не выступал уже 11 месяцев. С момента дебютного боя в UFC у него таких простоев не было. Сейчас наложились всё: проблемы со здоровьем, сломанный нос в последнем бою, отсутствие подходящих турниров (Шара не бьётся за океаном). Зато за это время Магомедов успел дважды выступить в грэпплинге, а теперь возвращается в октагон, чтобы устроить шоу в поединке с другим ярким ударником Мишелем Перейрой. Отношение Шары к сопернику не лучшее — называл его лицемером и актёром погорелого театра. Тем больше будет накала в самом поединке. Шара — фаворит, но Перейра всегда способен удивить.

Как Шара провёл последний год:
Шара Буллет пропустил почти год. Как Пират провёл это время?
Шара Буллет пропустил почти год. Как Пират провёл это время?

🏐🎦 21:30: Франция — Сербия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (м) . Предварительный этап
27 июня 2026, суббота. 21:30 МСК
Франция
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удивят ли сербы?

Сборная Франции на домашнем этапе пока побеждает, пусть и с огромным трудом. Но это уже прогресс в сравнении с первой неделей. После дня отдыха французы встретятся с Сербией, которые здесь пока выглядят бледновато. Будет ли третья победа команды Андреа Джани или сербы смогут удивить, как на первой неделе?

Статистика Лиги наций (мужчины)
Лидеров сборной Сербии можно увидеть в матчах нашей Суперлиги:
Звёздный аргентинец и сербский десант. Кто из «наших» сыграет в Лиге наций?
Звёздный аргентинец и сербский десант. Кто из «наших» сыграет в Лиге наций?
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