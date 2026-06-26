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ЧМ по футболу — 2026: Нагельсман раскритиковал формат, подробности, причины, соперник Германии в плей-офф, почему узнают поздно

«Команду наказывают за первое место». Главный тренер Германии справедливо критикует ЧМ
Никита Паглазов
Главный тренер Германии справедливо критикует ЧМ
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Немцы узнают соперника по плей-офф менее чем за 48 часов до игры! Всё из-за нового формата.

Сборная Германии вышла в плей-офф чемпионата мира, заняв первое место в группе Е. Однако этот результат не сильно обрадовал главного тренера команды Юлиана Нагельсмана. Почему? Объясняем.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Окончен
2 : 1
Германия
0:1 Зане – 2'     1:1 Ангуло – 9'     2:1 Плата – 77'    

На пресс-конференции перед встречей 3-го тура с Эквадором Нагельсман заявил следующее.

Юлиан Нагельсман
Юлиан Нагельсман
главный тренер сборной Германии

«Мне не кажется правильным, что команду, по сути, наказывают за первое место в группе. Мне это не нравится. Как вы понимаете, есть гораздо лучшие способы подготовиться к матчу, чем копаться в нарезках целую ночь в субботу и представить команде соперника только в воскресенье. Мы отобрали наиболее вероятных соперников, часть встреч отсмотрел я, часть — наша команда аналитиков. Каждый из нас посмотрел по три-четыре игры. Но мы справимся».

Претензия тренера понятна. Германия закончила групповой этап 25 июня, а уже 29-го числа (в 23:30 мск) команду ждёт встреча 1/16 финала. Однако своего соперника немцы узнают менее чем за два дня до матча! Групповой этап закончится в 7:00 мск 28 июня. Действительно, как за такое время подготовить полноценный план? Трудно. Так что слова Нагельсмана вполне резонны.

Проблема с сеткой плей-офф возникла из-за расширения чемпионата мира. Теперь, когда на турнире участвуют 48 команд, а в 1/16 финала выходит сразу 32, невозможно просто сводить сборные из соседних групп, как это было раньше: первое место в группе A против второго в группе B, второе в A против первого в B и так далее. Сейчас в плей-офф также выходят 8 из 12 лучших команд с третьих мест. Но узнать окончательно этот топ можно только по итогам последнего матча группового этапа. Так что финальная сетка появится лишь рано утром 28 июня. А уже вечером встречей ЮАР — Канада откроется плей-офф.

Феликс Нмеча и Жонатан Та

Феликс Нмеча и Жонатан Та

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В 1/16 финала немцы сыграют с третьей командой из группы C, D или F. Это либо Шотландия (С), либо Парагвай (D), либо Швеция (F). Но, так как они могут попасть и на другие сборные с первых мест, у Германии пока нет точного соперника. Да и та же Шотландия, вероятно, вовсе не войдёт в топ-8 лучших. В общем, ситуация запутанная.

Германия действительно стала жертвой. Те же сборные Бразилии и Нидерландов, которые также заняли первое место в своих группах, уже знают соперников по 1/16 финала. Бразильцы сыграют с Японией за три часа до старта матча немцев, а нидерландцы — с Марокко 30 июня в 4:00 мск. В общем, команде Нагельсмана действительно не повезло! Но есть ли в этом равная конкуренция?

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