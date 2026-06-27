Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 27 июня 2026, Уругвай — Испания, Новая Зеландия — Бельгия, Египет — Иран

Испания выкинет Уругвай, а Египет и Иран устроят скандал? LIVE большого дня ЧМ-2026
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Онлайн 17-го дня ЧМ-2026
Комментарии
Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! 17-й день чемпионата мира — 2026 начался. Нас ждут ночные разборки, по итогам которых сразу две группы приобретут финальный вид.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уругвай против Испании — топовая вывеска для любой ситуации. А тут ещё и расклады интригующие! Уругвайцы пока проваливают ЧМ — всего два очка после двух туров. Для гарантированного выхода в плей-офф надо побеждать испанцев, а те и сами не против набрать побольше очков, чтобы исключить финиш на третьем месте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Кабо-Верде
Не начался
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кабо-Верде и Саудовская Аравия — ещё одна причина, почему группа H такая запутанная. При определённых раскладах саудовцы, которые пока занимают последнее место с одним очком, могут влететь в плей-офф со второй строчки! Правда, Кабо-Верде явно против — у них два очка, шансы на 1/16 финала довольно неплохие.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Новая Зеландия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В группе G ситуация ровно такая же. Новая Зеландия занимает последнее место, но ещё может пройти дальше. Только с соперником не очень повезло: Бельгия, хоть и не производит прежнего впечатления, обладает сильным составом. Три очка гарантируют бельгийцам плей-офф и лишат позора.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Египет
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наконец, матч, который грозит стать самым скандальным на этом ЧМ. Египет и Иран дали понять, что откажутся играть, если во время игры состоятся акции в поддержку меньшинств. Что в таком случае делать ФИФА? Впрочем, если всё ограничится футболом (надеемся, так и будет), то египтяне с четырьмя очками чувствуют себя комфортно, а вот Ирану очень желательно побеждать.

«Чемпионат» будет следить за новым днём чемпионата мира в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

Какие ещё матчи в группах нас ждут? Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026. Интриг ещё полно!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android