Испания выкинет Уругвай, а Египет и Иран устроят скандал? LIVE большого дня ЧМ-2026

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Всем привет! 17-й день чемпионата мира — 2026 начался. Нас ждут ночные разборки, по итогам которых сразу две группы приобретут финальный вид.

Уругвай против Испании — топовая вывеска для любой ситуации. А тут ещё и расклады интригующие! Уругвайцы пока проваливают ЧМ — всего два очка после двух туров. Для гарантированного выхода в плей-офф надо побеждать испанцев, а те и сами не против набрать побольше очков, чтобы исключить финиш на третьем месте.

Кабо-Верде и Саудовская Аравия — ещё одна причина, почему группа H такая запутанная. При определённых раскладах саудовцы, которые пока занимают последнее место с одним очком, могут влететь в плей-офф со второй строчки! Правда, Кабо-Верде явно против — у них два очка, шансы на 1/16 финала довольно неплохие.

В группе G ситуация ровно такая же. Новая Зеландия занимает последнее место, но ещё может пройти дальше. Только с соперником не очень повезло: Бельгия, хоть и не производит прежнего впечатления, обладает сильным составом. Три очка гарантируют бельгийцам плей-офф и лишат позора.

Наконец, матч, который грозит стать самым скандальным на этом ЧМ. Египет и Иран дали понять, что откажутся играть, если во время игры состоятся акции в поддержку меньшинств. Что в таком случае делать ФИФА? Впрочем, если всё ограничится футболом (надеемся, так и будет), то египтяне с четырьмя очками чувствуют себя комфортно, а вот Ирану очень желательно побеждать.

«Чемпионат» будет следить за новым днём чемпионата мира в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!