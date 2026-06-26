Лучший судейский момент ЧМ-2026

Вот бы всегда включения VAR выглядели так, как у англичанина Тейлора в матче Сенегал — Ирак!

Футбольное судейство — довольно токсичная тема. Трактовки постоянно меняются, многим они не нравятся, а большинство просто не успевает уследить. Даже самим арбитрам зачастую нелегко переключаться. Плюс, конечно, судья всегда крайний — его будут мочить и болельщики, и игроки.

Но бывает и так, что к арбитру не просто нет вопросов, а момент с его участием вызывает положительные эмоции. Так получилось в матче сборных Сенегала и Ирака на чемпионате мира — 2026.

Сенегалу после двух поражений в группе нужно было побеждать Ирак и надеяться на чудо, чтобы проползти в плей-офф. Уже на второй минуте получилось забить, а потом положение стало даже более комфортным. Садио Мане после отскока мяча готов был убегать один на один с вратарём, но защитник Ребин Сулака откровенно схватил его за шорты.

В динамике могло показаться, что защитник с правого фланга успевал подстраховать фолившего партнёра. Видимо, Тейлор посчитал так же, поэтому показал Сулаке только жёлтую карточку. Однако включился VAR — арбитра позвали к монитору.

Энтони Тейлор изучает повтор Фото: Кадр из трансляции

И тут началось самое интересное. Обычно, когда судья изучает повтор, мы едва ли можем расслышать, что именно он говорит и говорит ли в принципе. Здесь же была роскошь: Тейлор — надо сказать, на довольно приятном и понятном английском — принялся подробно разбирать момент и все его стадии. Дальше — его прямая речь.

«Вижу, это явная задержка, абсолютно точно. То есть вопрос в игроке на дальнем плане, который пытается добраться до мяча. Покажи этот момент ещё раз. Так, ещё одно касание нападающего — он пробрасывает мяч вперёд и может бить по воротам, да? И защитник на дальнем плане не успевает добраться до него, прежде чем будет нанесён удар. По той картинке, которую я вижу, следующее действие нападающего — удар по воротам. Это лишение явной возможности забить гол».

Далее Тейлор вернулся на поле и объявил о своём решении. И тоже довольно подробно: «После видеоповтора: второй номер сборной Ирака совершил задержку, которая лишила атакующего игрока явной возможности забить гол, а защитники не успевали его накрыть. Итоговое решение — красная карточка».

Энтони Тейлор удаляет иракского футболиста Фото: Michael Reaves/Getty Images

Надо сказать, сам Тейлор, несмотря на высокий статус в иерархии европейских арбитров, в Англии частенько огребает. Оценивать его работу не будем — для этого есть эксперты. Судейство в АПЛ в принципе больная тема. Однако Энтони критиковали и за работу в еврокубках. Жозе Моуринью вообще рассказывал, что хотел бы переиграть финал Лиги Европы между «Ромой» и «Севильей», но без Тейлора.

Однако позитив надо отмечать. И в моменте с удалением Сулаки идеально было всё — от действий VAR и Тейлора до нюансов трансляции, которые позволили увидеть процесс судейства практически вплотную. Побольше бы такого!