Такого на ЧМ не было 72 года! Дембеле разорвал Норвегию и догнал Мбаппе

Столе Сольбаккена временно, но заслуженно можно наградить титулом самого честного тренера чемпионата мира. Перед игрой с Францией он прямо заявил, что ротация будет большой. Так как, по его мнению, лидеры уже вышедшей в плей-офф команды нуждаются в паузе. Столе не волновало, что соперник – Франция, что с точки зрения имиджа наверняка важно было побороться за результат. Он повёл себя стратегически. И поменял 10 игроков по сравнению с составом на матч с Сенегалом. Единственная повторяющаяся фамилия – Фредрик Эурснес. Даже непонятно, почему ему так повезло.

С другой стороны, ему мог ответить Дидье Дешам. Но сделать это напрямую возможности не было: в семье тренера сборной Франции случилась трагедия – у него умерла мама. Поэтому он покинул расположение сборной и улетел, чтобы быть ближе к семье. На плей-офф уже наверняка вернётся. Тем более игра с Норвегией особо ничего не решала – хотя по составу так сказать было нельзя.

Ведь как минимум в линии атаки вышли все лучшие: Мбаппе, Дембеле, Олисе. Вопросы были только по левому флангу – там штаб ещё не определился с первой опцией. В этот раз вышел Дуэ, хотя с Сенегалом там играл Баркола. После объявления стартовых составов все разом спрогнозировали, как будет складываться ход матча. Ожидалось избиение – французская атакующая мощь против второго состава Норвегии. Первые минуты подтвердили этот тезис. Ведь чемпионы мира 2018 года чуть не забили самый быстрый гол этого турнира – быстро перехватили мяч, на высокой скорости закинули его на правый фланг, где к штрафной уже бежал Мбаппе. Тот не думая сразу бахнул в сторону ворот – мяч попал в перекладину, а потом вылетел в поле. В этот раз бомбардиру, который гонится за достижениями Месси, чуть-чуть не повезло.

На пятой минуте издали уже прицеливался Коне, но Сельвик справился. Впрочем, в дальнейшем это слово к нему уже не окажется применимо. Все понимали: Франция забьёт. И вопрос был только в количестве. Всё началось уже на седьмой минуте, но героем стал не Мбаппе, как многие предполагали. Зато у Килиана голевая передача – он вырезал пас на Дембеле, который вошёл в штрафную и не стал что-то придумывать – просто бахнул в дальний угол. Так Франция повела. Правда, совсем скоро счёт мог стать равным, ведь Странн-Ларсен воспользовался замешательством Юпамекано и совсем один оказался перед воротами. Нужно было только попасть, но нападающий зарядил выше.

Усман Дембеле празднует гол в матче с Норвегией Фото: Justin Setterfield/Getty Images

А вот Дембеле не прощал – на 20-й минуте снова Мбаппе нашёл пасом партнёра, отвлёк соперников, а нападающему «ПСЖ» оставалось исполнить фирменный удар с левой в дальний угол.

Удивительно, но сюжет, случившийся после первого гола, повторился. Снова странные действия французов в обороне, но на этот раз Осгор не простил: увидел пустой ближний угол и зарядил туда. Норвежцы демонстрировали: несмотря на отсутствие основных, быстро сдаваться они не готовы.

Дальше игра чуть успокоилась, но ровно до момента, пока мяч снова не оказался у Дембеле. Правда, на этот раз ассистентом выступил Олисе. Быстрая стенка – и такой же моментальный удар в дальний. Хет-трик за 32 минуты. Так быстро столько никто не забивал на чемпионатах мира с 1954 года, когда три мяча за 24 минуты положил австриец Эрих Пробст. Вдобавок Дембеле сравнялся по голам на этом ЧМ с Мбаппе – у обоих стало по четыре. От лидера французов ещё ждали голевых действий. Однако команда явно не спешила громить соперника: пара осторожных выбеганий в быстрые атаки – и всё. Словно они хотели, чтобы норвежцы забрали мяч, а сами предпочли бы играть вторым номером.

Сборная Норвегии Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Но это случилось только во втором тайме. Норвежцы действительно подравнялись по владению, и ситуативно казалось, что доминируют именно они. Французы никуда не спешили. Хотя соперник заставил понервничать – на 50-й минуте Странн-Ларсен отправился бить пенальти за фол Эрнандеса. Но получилось уж слишком слабо – Меньян без проблем справился с ударом.

В остальном второй тайм проходил спокойно: пару шансов упустили французы, в том числе Мбаппе, которого держали на поле до последнего момента. Несколько классных подходов имели норвежцы, однако Меньян явно не намеревался пропускать второй. Всё шло к победе 3:1, но уже в добавленное время Дуэ ударом головой увеличил преимущество.

В итоге всё закончилось предсказуемо. Франция вышла в плей-офф с первого места и теперь ждёт своего соперника, а Норвегия в первом раунде точно сыграет с Кот-д’Ивуаром.