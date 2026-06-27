Сенегал сделал всё для выхода в плей-офф ЧМ. Просто переехали Ирак!

Мане и компания вонзили пять мячей. Но ещё не факт, что они пройдут дальше.

Сенегальцы вместе с иракцами остались без очков после встреч со сборными Франции и Норвегии. К очному матчу подошли с нулём очков, но небольшие шансы на проход в плей-офф с третьего места остались. Каждой команде обязательно нужно было побеждать и улучшать разницу мячей. Ожидалась мощнейшая битва, никакого «договорняка» уровня Япония — Швеция.

Сенегальцы уже на первых минутах закошмарили иракцев угловыми. Первая попытка завершилась неудачно — мяч прилетел к Гейе у линии штрафной, капитан классно подстроился и пробил, но вместо гола заработал ещё один корнер. И вот с него африканцы забили! Защитник Абдулайе Сек взлетел в штрафной и с отскоком от газона перевёл мяч в створ. Правда, по пути тот коснулся Хабиба Диарра — гол записали на него. Но всё равно респект Секу: ему хватило четырёх минут, чтобы забить на турнире. Предыдущие два тура он провёл на скамейке.

Вскоре иракцы окончательно убили интригу: на девятой минуте защитник Ребин Сулака схватил Мане за шорты у штрафной и подарил сенегальцам опасный стандарт. Сначала арбитр Энтони Тейлор показал Ребину жёлтую, но вообще-то Сулака лишил Садио явной возможности забить. Впереди оставался только вратарь — за такое удаляют.

Видеоассистенты подозвали английского судью к монитору для пересмотра решения. В этот момент по трансляции можно было услышать рассуждения Тейлора, просматривающего эпизод: «Да, это красная». Сборная Ирака осталась в меньшинстве, а Мане едва не удвоил преимущество со штрафного.

Потом игра затихла. Если на трибунах и происходила какая-либо активность, то после обновления счёта в параллельном матче Норвегия — Франция. Сенегальцы отдали мяч сопернику (к 30-й минуте у Ирака было около 55% владения), шансы искали через контратаки. Иногда даже шли в безумный прессинг на чужой половине: порой четыре сенегальца набрасывались на одного беднягу из Ирака. Но соперник заиграл куда лучше в меньшинстве: стали намного аккуратнее у своих ворот. В некоторых моментах даже продавливали африканцев на физике.

Под конец иракцы даже научились переходить на чужую половину поля. На 41-й организовали контратаку и запрессинговали сенегальского вратаря Мори Дио — тот едва не «привёз» гол, африканцы отделались угловым. Если что, основной вратарь Эдуард Менди пропускал игру из-за травмы колена.

Сенегал — Ирак Фото: Robert Cianflone/Getty Images

К концу первого тайма Тейлор добавил аж девять минут. В этот отрезок успел напомнить о себе Мане: прорвался в штрафную и прицельно метил в дальнюю девятку. Мяч пролетел чуть выше перекладины. Тайм завершился передачей Садио в пустоту — нашёл брешь в штрафной иракцев, отправил туда мяч в надежде, что хоть кто-то забежит внутрь, но никто не понял задумки нападающего.

Вернувшись с перерыва, сенегальцы наконец заиграли как фавориты. За первые 10 минут порадовали действительно опасными моментами: Мане чуть не забил в касание после заброса от Мбайе. Африканцы в целом перестали бояться мяча и начали проводить позиционные атаки.

Сенегальцы сами же себя вознаградили за смелость, забив дважды за три минуты. Сначала, на 56-й, Камара забежал в штрафную и продрался мимо соперников прямо к лицевой, откуда прострелил на Сарра — тот в касание попал под перекладину. Затем отличился капитан Гейе: перехватил мяч на правом фланге и поразил девятку после смещения в центр.

Сенегал — Ирак Фото: Michael Reaves/Getty Images

При счёте 0:3 вдохновляться усердием иракцев уже не получалось. Да, сражались за мяч у своих ворот, однако за пределами вратарской никаких мыслей не наблюдалось. Ограничились безнадёжными забросами вперёд.

После водопоя сенегальцы с новыми силами побежали улучшать разницу мячей. Вернувшись на поле, Гейе мгновенно оформил дубль. И снова – красочным дальним ударом! Ндиайе сблизился с вратарём, попытался ударить, однако послал мяч слишком высоко. А тот не только остался в поле, но ещё и прилетел прямо к капитану — полузащитник ударом с лёта увеличил счёт.

Далее африканцы натурально издевались над соперником. Гейе едва не собрал хет-трик из дальних ударов, но его попытку заблокировали защитники. Спустя мгновение Мане чуть не оформил голевой «парашют» — мяч стукнулся о штангу. На тренера Грэма Арнольда было больно смотреть: в один момент опустил голову и даже не глядел на поле.

Финальный гол — от Ндиайе. Получил передачу в центре поля, без сопротивления приблизился к штрафной и зарядил в ближний угол. Если в первом тайме в дриблинг шли только Мане и Мбайе (безуспешно), то во второй половине сенегальцы спокойно проходили целые линии соперника через индивидуальное мастерство, после чего кормили своих нападающих прострелами. Камеры неоднократно выхватывали защитников Ирака: из них целый час можно было выжимать пот.

Сборная Сенегала сделала всё, что было в её силах: поднялись на пятое место среди команд, занявших третьи места в группах. Однако в теории их могут подвинуть ещё пять команд. Так что минимум на денёк африканцы останутся в Северной Америке.