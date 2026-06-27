Исторический выход в плей-офф ЧМ – даже без побед в группе! Теперь Кабо-Верде ждёт Месси

Кабо-Верде и Саудовская Аравия определяли, кто выйдет в плей-офф чемпионата мира. Если бы вы прочитали такое предложение 10 лет назад – наверняка бы громко засмеялись. Африканцы впервые участвовали в финальной части турнира. Азиатская сборная, кстати, один раз преодолевала групповой этап, но было это в далёком 1994 году. С того момента закономерно завершали выступления после трёх матчей. В этот раз расклад был понятен: Кабо-Верде для гарантированного выхода в плей-офф требовалась победа. Устраивала и ничья, однако для этого требовалось, чтобы Испания обыграла Уругвай. У саудовцев всё было несколько сложнее – им требовалась только победа, чтобы попасть в плей-офф. В общем, сюжет знакомый. Оставалось понять, как при таком раскладе команды будут выглядеть в матче.

Суета – самое подходящее слово, описывающее события в первом тайме. Африканская сборная выглядела активнее и словно больше хотела победы. Пусть и суперпредсказуемо. Типичная атака Кабо-Верде – отобрать мяч где-то в центре поля, довести до уже легендарного Возиньи, чтобы тот бахнул вперёд в надежде, что кто-нибудь сможет зацепиться за мяч. Периодически это случалось. Но всё-таки редко. Саудовцы же бо́льшую часть тайма выглядели совсем паршиво. Будто забыли, что это именно им нужно побеждать любой ценой. Отдали мяч, не особо рвались вперёд. Вспомнили они об этом только в конце тайма, когда нанесли единственный удар в створ ворот.

Вообще, с этим были проблемы у всех. Впервые основательно до ворот одна из команд добралась только на 22-й минуте, когда Вилли Семедо нанёс первый удар – вратарю пришлось включаться. В основном же оба голкипера были скорее статистами. По итогам 45 минут и добавленного времени команды всего дважды заставили их потрудиться. Так что самым интересным хайлайтом стала травма Хассана Аль-Тамбакти. С поля его уносили на носилках. Выглядело жутко, однако вряд ли для азиатской сборной эта потеря оказалась невосполнимой. После его замены ничего не изменилось. Первый тайм обе команды хотели поскорее забыть. Хотя Кабо-Верде такой результат, в общем-то, устраивал, учитывая ситуацию в параллельном матче, где Уругвай к этому моменту уже уступал Испании.

В перерыве Бубишта обошёлся без замен, а его коллега Георгиос Донис выпустил Мусаба Аль-Джуваира. Он же подавал первый угловой во втором тайме, но безрезультатно. Однако вскоре пару моментов создали уже африканцы: сначала Жамиру Монтейру пристреливался, но точно в руки вратарю. А потом и Кевин Ленини пробил издалека, однако не попал в створ. Сценарий первого тайма повторялся. Игроки Кабо-Верде больше владели мячом и в целом выглядели инициативнее соперника. Но это не способствовало появлению голевых моментов. Мяч ходил рядом со штрафной соперника и очень редко доходил до вратаря.

Первый действительно опасный момент во всём матче возник на 75-й минуте. Элио Варела после передачи со своей половины поля выбегал на ворота соперника. Умной передачей он нашёл Лароса Дуарте, и тот оказался прямо перед вратарём. Но не смог его переиграть – Мохаммед Аль-Оваис совершил спасение, которое может войти в нарезки.

Опасный удар сборной Кабо-Верде Фото: Francois Nel/Getty Images

До конца матча казалось, что победа в этом матче больше нужна Кабо-Верде. Саудовцы раскрылись в обороне, однако это не особо помогало их атаке. А вот африканцы раз за разом устраивали набеги на ворота соперника. Но не хватало последней передачи. С этим у сборной всё ещё есть проблемы. Зато с дисциплиной – никаких. Они так ничего и не позволили создать сопернику и добились ничьей, которая, как мы узнали впоследствии, их полностью устраивала.

Кабо-Верде вышел в плей-офф со второго места, не выиграв ни одного матча. Теперь в 1/16 финала они сыграют с Аргентиной. А Саудовская Аравия покидает турнир.