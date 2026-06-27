Легендарного вратаря даже заменили в перерыве. Бьелса зачем-то поменял и Вальверде, а его команде не хватило всего одного гола.

Уругвай – всё! Муслера «привёз» в третий раз за ЧМ, Каноббио обезумел в матче с Испанией!

Сборная Уругвая вылетела с ЧМ-2026! Проиграв Испании, команда Марсело Бьелсы финишировала третьей в группе с двумя очками – отстала на одно от Кабо-Верде. А испанцы вышли в плей-офф с первого места.

Уругваю требовалась победа в матче с Испанией, но перед матчем стало известно о расколе в южноамериканской сборной. Её лидеры Федерико Вальверде, Мануэль Угарте и Родриго Бентанкур сообщили главному тренеру Бьелсе, что больше не вынесут методов его работы, в частности, приводящих к травмам высоких нагрузок. Кроме того, предложили ему сыграть с испанцами в низком блоке и на контратаках. Аргентинский мэтр в ответ собрал команду и почти час объяснял игрокам своё видение ситуации. Услышанное, по сообщениям уругвайских СМИ, не понравилось игрокам, некоторые футболисты просто встали и ушли со встречи.

Тем не менее все три звёздных хавбека уругвайцев попали в стартовый состав. Бьелсу, конечно, не поняли бы, убери он кого-то из них. Бентанкур уже на второй минуте обрезал в центре поля, и сборная Испании выстрелила контратакой через Ламина Ямаля, которая едва не завершилась голом «лучшего бомбардира» этого ЧМ – автогола. Мяч после опасной срезки попал в сетку, но с внешней стороны.

Ламин Ямаль в матче с Уругваем Фото: Juancho Torres/Anadolu via Getty Images

Команда Луиса де ла Фуэнте всё равно посадила уругвайцев в низкий блок и контролировала игру – 75% владения в первом тайме. Вот только владение это было стерильным. Испанцам не хватало командной скорости, чтобы вскрыть оборону соперника, который почти не включался в любимый Бьелсой прессинг. В позиционных атаках Педри по ситуации смещался налево и вытягивал за собой Бентанкура, чтобы дать партнёрам больше пространства в центре, Ямаль и Марк Кукурелья обеспечивали ширину, а другие игроки группы атаки насыщали зоны между линиями.

Пауза на водопой, как часто и случается на ЧМ-2026, чуть-чуть поменяла игру. Уругвай организовал несколько хороших контрвыпадов, однако лишь на исходе получаса впервые пробил по воротам Уная Симона – благодаря уже второму за матч ляпу голкипера на выходе. Тем не менее сборная Испании забила перед перерывом. Ошибся и вратарь уругвайцев Фернандо Муслера, причём уже не впервые на чемпионате мира. В третий раз!

Испанцы у чужой штрафной вернули себе мяч, потерянный Ямалем, Маркос Льоренте прострелил на Алекса Баэну, а тот развернулся и пробил. Не самый сложный удар, пусть и с отскоком от земли – Муслера должен был спокойно его отбивать. Однако мяч от его рук залетел в сетку. Это был единственный удар в створ за 45 минут. Интересно, что команда де ла Фуэнте повела, оставшись вдесятером, поскольку в этот момент её центрфорвард Микель Оярсабаль находился за пределами поля!

Ошибка Фернандо Муслеры Фото: Luke Hales/Getty Images

Бьелсу будут мощно критиковать и за выбор голкипера на ЧМ-2026. В отборочном цикле основным был Серхио Рочет (к слову, он также присоединился накануне к игрокам, «наехавшим» на тренера), но на самом турнире почему-то выступал 40-летний вратарь «Эстудиантеса». «Привоз» Муслеры не единственная неприятность для уругвайцев в этом эпизоде. Когда Испания забивала, травму получил Угарте. Его унесли с поля на носилках.

В перерыве Бьелса всё-таки заменил Муслеру на Рочета. Во втором тайме игра раскрылась – Уругвай стал активнее прессинговать. Впрочем, это приводило только к жёстким фолам на испанцах. Например, Агустин Каноббио едва не сломал Педри, однако даже жёлтую карточку за грубость не получил. Ещё раз Бьелса удивил, когда поменял на 55-й минуте Вальверде. Хавбек «Реала», отправляясь на скамейку, даже не подошёл к аргентинскому тренеру и явно что-то сказал в его адрес. Атмосфера в команде… Вы сами всё поняли.

Сборная Уругвая мучилась в атаке – минимум работающих идей на мяче. Испанцы проводили контрвыпады с акцентом на фланг Ямаля, но чувствовалось, что и Ламин пока не в оптимальной форме. Хотя с его паса должен был забивать свежий Дани Ольмо, у которого вместо удара получился кикс.

В целом же складывалось полное ощущение, что в этот день голевые моменты на стадион «Акрон» подвезти забыли. Только на 85-й минуте уругвайцы нанесли свой единственный за матч удар в створ, когда Николас де ла Крус от отчаяния зарядил издали.

В концовке чемпионы Европы могли добить южноамериканцев голом Феррана Торреса. Нападающий «Барсы» здорово разыграл стенку с Фабианом Руисом и ловким движением на приёме мяча ушёл от защитника. Однако пробил в перекладину. В компенсированное время хитрый форвард сборной Уругвая Федерико Виньяс пытался заработать пенальти, подставившись под фол, но судьи ему не поверили. А на 90+5-й минуте обезумевший от эмоций Каноббио заработал удаление, въехав в ноги Пау Кубарси. Это выглядело мерзко.

Весь ЧМ-2026 команда Бьелсы была тяжеловатой, а в матче с Испанией наиграла всего на 0,20 по xG. Поэтому отправляется домой уже после группового этапа.