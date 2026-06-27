Самая нехайповая топ-сборная ЧМ-2026. Зажигают на турнире и могут обойти Португалию!

Посмотрите на Луиса Диаса. Острые черты лица, ехидная ухмылка и глаза, которые смеются и угрожают одновременно. Так выглядит Диас – и так выглядит сборная Колумбии, лидером которой он является. Это чрезвычайно злая, колючая – но в то же время разнообразная и играющая современно команда.

Вокруг колумбийцев нет такого хайпа, как вокруг Аргентины или Бразилии. Всё же бренды этих сборных несопоставимы. Однако Колумбия всё равно заслуживает внимания. Она уже одолела Узбекистан и ДР Конго, а теперь зарубится с Португалией за первое место в группе K. Если не проиграют – выйдут из группы с первого места. И тогда Португалия и Аргентина в четвертьфинале не встретятся (а мы ведь любим прикидывать такие расклады, да?).

Лучо Диас, как и полагается лидеру, даёт качество и ведёт команду за собой. В матче с Узбекистаном он оформил 1+1. А в ворота ДР Конго забил два мяча – но ни один из них не был засчитан. Сначала – фол, затем – офсайд. Диас играет на любимой позиции – слева в атаке. Однако по желанию или по необходимости он может уходить в центр. Именно оттуда Луис выдал шикарную голевую на Даниэля Муньоса во встрече с Узбекистаном.

Луис Диас на ЧМ-2026 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Свобода в атаке – одна из главных фишек колумбийской сборной. Футболисты всё время меняются местами. Диас и Хамес Родригес, которых номинально рисуют на флангах, регулярно заходят в центр. Хамес вообще проводит там бо́льшую часть времени.

Также в центре располагаются Хефферсон Лерма и Густаво Пуэрта. Лерма – более «якорный» полузащитник, подключается к атаке дозированно. А Пуэрта – напротив, мотор, динамо-машина. Он всё время создаёт вокруг себя вихрь, всё время двигается. Пуэрта не обладает выдающимися габаритами (рост – всего 173 см), но зато покрывает огромные пространства. Если можно сделать рывок, он обязательно его сделает, два раза просить не придётся.

Густаво Пуэрта Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Последний год для Пуэрты – в целом один большой и мощный рывок. Густаво не закрепился в «Байере», дважды ездил в аренду – в «Нюрнберг» и «Халл Сити». И вот летом 2025-го он покинул Леверкузен и нашёл новое постоянное пристанище – сантандерский «Расинг». Испанцы выкупили Пуэрту за € 3,5 млн. Итог – 32 матча и победа в Сегунде! «Расинг» вернулся в Ла Лигу после 14 лет в низших дивизионах, и Пуэрта серьёзно приложил к этому руку, вторую руку, обе ноги и другие части тела.

Плюс именно из «Расинга» Густаво пригласили в сборную. Он дебютировал в ноябре 2025-го в товарищеском матче с Новой Зеландией и сразу забил гол! Больше пока не забивал, однако на ЧМ отметился голевым пасом – на Диаса во встрече с Узбекистаном.

Помимо Пуэрты, в центре поля сборной Колумбии располагается ещё один миниатюрный, но при этом очень крепкий и работящий футболист – Джон Арьяс. Если Пуэрта – профильный центральный полузащитник, то Арьяс изначально – игрок атаки. Он может исполнить и центрфорварда, и вингера. Может сыграть оттянутого нападающего или даже «десятку». Однако в сборной тренер Нестор Лоренсо использует Арьяса в качестве одной из «восьмёрок».

Интересно, как будет себя чувствовать колумбийский центр поля, когда потребуется много работать в обороне? Всё-таки против Узбекистана и ДР Конго команда Лоренсо почти всё время атаковала и владела мячом, забот в обороне было немного. В этом смысле матч с Португалией – важный тест. Там Колумбии наверняка придётся защищаться гораздо больше.

Что же касается игры в атаке, Хамес, Диас и Арьяс с Пуэртой пока выглядят здорово. Во встрече с Узбекистаном Колумбия раскачивалась долго, с трудом находила возможности для обострения, особенно в первом тайме. Однако сказался высочайший класс Диаса: в первом тайме он из неочевидной позиции выдал чудо-ассист на Муньоса, а во втором – забил сам в быстрой атаке.

Первый тайм с ДР Конго, наоборот, Колумбия провела очень мощно. 14-2 по ударам, вагон сейвов конголезского кипера Лионеля Мпаси-Нзо – и парадоксальный счёт 0:0 к перерыву! Во втором тайме такого большого преимущества у Колумбии не было, однако свой гол она всё-таки забила. Это снова сделал защитник Муньос. В первых двух турах он абсолютно невероятен!

Даниэль Муньос Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Супергод проводит Пуэрта – и то же самое можно сказать о Муньосе. До весны 2025-го в истории «Кристал Пэлас» не было ни одного большого трофея. А теперь, к лету 2026-го, – целых три! И ко всем имеет отношение Муньос. Он помог команде выиграть Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу конференций.

В клубе Муньос играет правого латераля в схеме с тремя центральными защитниками. В сборной – правого защитника в четвёрке. И там, и там Муньос очень активно ходит вперёд. И много забивает: на ЧМ у него два гола, а всего за сборную – уже пять. За «Пэлас» в прошедшем сезоне он тоже забил пять мячей. А в составе «Генка» ранее Муньос набрал 19+20 в 148 матчах.

При этом у него удивительная судьба. Муньосу долго не удавалось пробиться в профессиональный футбол, в чемпионате Колумбии он дебютировал только в 21 год. А пока ждал своего шанса, был ярым болельщиком местного «Атлетико Насьональ» и регулярно ходил на стадион – поддерживал команду с трибун.

В 2019-м сбылась мечта Муньоса: «Атлетико Насьональ» подписал с ним контракт! Правда, за любимый клуб Даниэль отыграл всего год. «Атлетико» нужны были деньги, и Муньос, чтобы помочь клубу, согласился перейти в «Генк». А дальше – «Пэлас», трофеи и чемпионат мира.

Хамес, которого на колумбийской схеме рисуют справа в атаке, постоянно уходит в центр. Соответственно, фланг освобождается для Муньоса. И тот носится вперёд с большой охотой! Узбекистану забил из центра штрафной – откликнулся на шикарный пас Диаса и в одно касание ловко пробил «над ушами» вратарю. А в ворота ДР Конго забил с угла штрафной: спрятался от соперников, получил мяч и обманул вратаря – с левой ноги технично ударил в ближний.

Хуан Кинтеро Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Голевой пас в матче с ДР Конго отдал Хуан Кинтеро. Это классическая «десятка», таких в современном футболе остаётся всё меньше. Игроки с «десяточным» складом ума есть, но часто их переориентируют на другие позиции. А Кинтеро – «десятка», которая играет именно «десятку», без всяких переориентаций.

Ему прочили огромное будущее, однако большой звездой он не стал. Крепкая клубная карьера – но не более того. Однако в сборной – особенно на чемпионатах мира – Кинтеро отличается всегда! В 2014-м забил Кот-д’Ивуару и помог Колумбии дойти до четвертьфинала (лучший результат в истории). В 2018-м отдал два ассиста (в матчах с Польшей и Сенегалом) и забил блестящий штрафной в ворота Японии – под стенкой, в стиле Роналдиньо или Доминика Собослаи. И теперь, в 2026-м, – голевая во встрече с ДР Конго. Кинтеро буквально пихнул мяч вперёд, Джон Кордоба упал, начал требовать пенальти – а в это время мяч пришёл к Муньосу, и тот забил.

Кстати, любопытно, кого из форвардов Нестор Лоренсо выпустит в старте на матч с Португалией. Основным на ЧМ приехал Луис Суарес. В составе «Спортинга» за прошедший сезон он забил 38 мячей в 53 встречах. Плюс Суарес забил в ворота Коста-Рики в товарищеском матче прямо перед ЧМ. Однако с Узбекистаном и ДР Конго он не проявил себя никак. Луиса оба раза меняли, да и моментов у него особенно не было.

Джон Кордоба и Кучо Эрнандес Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Во встрече с Узбекистаном вместо Суареса вышел Кучо Эрнандес из «Бетиса» – и отдал голевую на третий мяч. Причём перед этим Кучо оттёр от мяча защитника Джахангира Урозова, который на 14 см выше и примерно на столько же килограммов тяжелее. А в матче с ДР Конго на место Суареса вышел лучший бомбардир РПЛ Джон Кордоба. И даже поучаствовал в голевой атаке, но своеобразно: упал, просил пенальти, а мяч в это время дошёл до Муньоса, и Даниэль не промахнулся.

Кучо или Кордоба – вот, пожалуй, главный вопрос по составу Колумбии на встречу с Португалией. Суарес пока не убеждает, так что ротация вполне возможна. Более того, если форвард, который заменит Луиса, покажет себя хорошо, он точно будет претендовать на место в старте на первый матч плей-офф. А плей-офф уже гарантирован, ниже второй строчки в группе Колумбия не опустится.

Нестор Лоренсо знает, что такое плей-офф чемпионата мира. Он даже доходил до финала! В 1990-м он играл на ЧМ за сборную Аргентины: выходил в двух встречах на групповом этапе, а затем отбегал все 90 минут в финале с ФРГ. Аргентина уступила 0:1.

В качестве тренера Лоренсо тоже был в плей-офф ЧМ. Причём дважды и со сборной… Колумбии! С 2012-го по 2018-й он был ассистентом Хосе Нестора Пекермана – пожалуй, самого значимого для сборной Колумбии тренера в XXI веке. Пекерман – аргентинец, но за заслуги перед колумбийским футболом ему даже даровали гражданство этой страны.

Нестор Лоренсо и Хосе Пекерман Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Лоренсо и Пекерман долго работали вместе. Они трудились и в сборной Колумбии, и в сборной Аргентины, и в мексиканских клубах «Тигрес» и «Толука». Лоренсо учился у Пекермана и за годы совместной работы в Колумбии очень хорошо узнал местный футбол и местных игроков. Так что в 2022-м, когда ему предложили возглавить сборную, он отлично понимал, куда едет. Опыт работы главным тренером у Лоренсо к этому времени уже был. С января 2021-го до лета 2022-го он порулил перуанским клубом «Мельгар».

В 2024-м Колумбия с Лоренсо добралась до финала Кубка Америки. В упорной борьбе уступили Аргентине в дополнительное время – 0:1. К слову, Пекерман c Колумбией ни разу не забирался на Копе так высоко. Его лучший результат – полуфинал.

Теперь Лоренсо привёз команду на чемпионат мира. Будучи ассистентом, он уже доходил до 1/8 и даже до 1/4 финала. Посмотрим, как далеко зайдёт в качестве главного.