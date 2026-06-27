«Мы всей Норвегией гребём к мечте». Главный фанатский ритуал ЧМ-2026 изнутри

Во-первых, это красиво. Андрей Панков — из Бостона, где норвежцы зарубились с французами, а «гребля» фанатов даже «спасла» семью.

Сборная Норвегии залетела на чемпионат мира в США не только в роли главного андердога. У неё ещё и самые яркие фанаты. По крайней мере – пока что.

Вы наверняка видели, как норвежцы под барабан синхронно имитируют греблю, сопровождая это воинственным кличем. Конечно, этот перформанс отсылает к викингам. Но также и к исландским болельщикам – ими вдохновлялись норвежцы. Они утверждают, что таким образом отдают фанатам сборной Исландии дань уважения.

Вы же помните их легендарный перформанс на Евро-2016? Уже 10 лет прошло, а так на стадионах по всему миру делают до сих пор.

Болельщики сборной Исландии на Евро-2016 Фото: Getty Images

Правда, движения у исландцев были другие. А вместо «Ху» норвежцы кричат «Роу». Это означает «Греби».

Ритуал норвежцев уже вышел далеко за пределы стадионов. Толпы фанатов гребут во всех городах, где оказываются. В одном только Нью-Йорке импровизированный корабль викингов уже увидели в метро, на Таймс-Сквер, а также на массовом занятии йогой.

Легко подумать, что эта традиция придумана норвежскими фанатами давно. На деле всё иначе. Идея появилась только в 2025 году, когда активисты официального объединения болельщиков сборной искали что-то особенное для поддержки команды в США. И вот одному из них, Оле Фрёйстаду, пришла идея обыграть эпоху викингов именно таким образом. Фрёйстад сейчас известен в Норвегии под прозвищем Мистер Роу Роу, а его количество подписчиков в «Инстаграме»* за время ЧМ выросло в три раза (сейчас 60 тыс.) и продолжает увеличиваться.

Сам Фрёйстад объяснил свою идею так: «Когда викинги подходили к берегу перед боем, они убирали паруса и брались за вёсла. Так что это сигнал нашей команде: впереди бой – пора работать».

От ритуала кайфует и сама норвежская сборная, которая после 2-го тура гребла вместе с болельщиками.

Именно из-за связи фанатов с командой и острой национальной идентичности норвежцев гребля настолько всем зашла. В Норвегии вопросу единства команды со страной уделяется особое внимание. Об этом недавно рассказал помощник главного тренера сборной ― Бреде Хангеланд: «Что немного отличает нас от других национальных команд, это то, что мы уделяем большое внимание командной культуре и сплочённости. Хотя у нас есть большие, большие звёзды, у них нет завышенного самомнения. Наша командная культура — это конкурентное преимущество. Это восходит к школе национальной команды, где мы учим их не только футболу. Мы стараемся научить парней ценить вклад каждого. Команда важнее любого отдельного игрока».

Лишним подтверждением этих слов и особой связи фанатов и сборная стала командная фотография норвежцев. Игроки и штаб сделали её за месяц до турнира. На ней они изображены в образе викингов на фоне фьорда.

Командная фотография норвежцев Фото: Пресс-служба сборной Норвегии по футболу

За этим норвежским единением я приехал в Бостон, тут Норвегия играла с Францией. И сразу увидел гребцов. Прямо на асфальте. Гребли с норвежцами и другие фанаты.

— Во-первых, у нас особая связь с командой, – рассказал мне норвежец, когда догрёб, – Да, у нас есть суперзвёзды, но у них нет чрезмерного эго. У нас в Норвегии даже есть «закон Янте», по которому никто не должен считать себя лучше других. Во-вторых, и самое главное, нас очень давно не было на чемпионате мира – 28 лет. Мне тогда было шесть лет, многие из нас этого либо вообще не видели, либо не помнят. Этот ритуал для норвежцев – возможность показать, что мы здесь, детка. Норвегия на чемпионате мира в США. Мы – викинги! Думаю, именно поэтому это стало настолько популярным.

А вот парни из Будё, которые кайфуют от Никиты Хайкина и объездили со своей командой всю Лигу чемпионов, а теперь приехали в США.

— Это стало популярным, потому что это очень легко. И отлично показывает феномен единения: мы все вместе одной страной гребём к нашей мечте ― к чемпионату мира. Гребля ― это то, чем все норвежцы начинают заниматься с трёх-четырёх лет. Это тяжёлый физический труд, наше наследие. Так что давайте делать это снова все вместе. Посыл такой.

Болельщики сборной Норвегии Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Во время матча норвежцы исполнили свой ритуал четырежды. Два раза в первом тайме и два – во втором. С трибуны это завораживает, особенно если смотришь сильно сверху. Красно-бело-синее море переливается в такт с воинственным кличем.

Хотя на четвёртый раз немного утомляет. Видимо, утомило и французов, которые после четвёртого гола в ворота Норвегии немного посмеялись над норвежцами – тоже начали грести. Пародия не особо получилась.

И всё же это нечто большее, чем обычная фанатская акция. Одну семью он даже «спас»:

— Мы приехали в США только ради одного матча, представляешь? Воображали, как Мбаппе будет биться с Холандом, но тренер решил выставить второй состав, ― рассказал Лукас. Я переживал, что дети очень расстроятся из-за поражения и отсутствия Эрлинга на поле. Но они впервые исполнили греблю вместе с остальным морем наших фанатов. Им это запомнилось гораздо сильнее.

А норвежцы и их фанаты уже догребли до плей-офф. Может, этот дракар проплывёт ещё несколько стадий? С такой-то поддержкой – вполне.

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