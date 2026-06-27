Какое кино с отменой гола Ирана на последних минутах! А Бельгия нашла «свою» команду

Шансы у иранцев на плей-офф остаются, но их не так много. Бельгийцы же забили пять: Лукаку – вообще первым касанием! Итоги группы G на ЧМ.

Сборная Бельгии избежала позорного вылета с ЧМ-2026 уже после группового этапа. Более того, финишировала первой в квартете G. Вместе с бельгийцами в плей-офф вышел Египет, а Иран рискует не попасть в 1/16 финала с третьего места.

Перед 3-м туром ситуация в группе была такая: Египет лидировал с четырьмя очками (при разнице мячей «+2»), Иран и Бельгия взяли по два очка (при нулевой разнице), а Новая Зеландия занимала последнее место с одним очком («-2»). Следовательно, египтяне уже обеспечили себе место в плей-офф, а все остальные должны были играть на победу.

Тем не менее первым в двух встречах этой группы забил Египет – уже на пятой минуте. Голкипер-звезда сборной Ирана Алиреза Беиранванд парировал удар лидера египтян Мохамеда Салаха, однако полузащитник Махмуд Сабер преуспел на добивании. Очень обидный для Беиранванда гол – мяч пролетел между ног вратаря. Ситуация в онлайн-таблице поменялась. Бельгийцы стали вторыми с тремя очками, а Иран остался с двумя. Столько же в случае ничьей набирала Новая Зеландия.

Однако вскоре всё вернулось к тому, с чего начиналось. Весёлый матч в Сиэтле продолжился 11-метровым, который заработала сборная Ирана. Защитник Мохамед Абдель Монем, пытаясь совершить вынос из штрафной, попал не по мячу, а по ноге Мехди Тареми. Сам же пострадавший решил исполнить пенальти – Мостафа Шобейр потащил из левого угла. Правда, ещё через пять минут и куражный голкипер не спас египтян. Позиционная атака иранцев, в которой поучаствовал вингер «Ростова» Мохаммад Мохеби, завершилась ударом экс-игрока «Ахмата» Милада Мохаммади. Шобейр отразил непростой мяч, но справиться с добиванием от Рамина Резаяна из пределов вратарской уже не смог.

Мостафа Шобейр отражает пенальти Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Тем временем Бельгия (без Ромелу Лукаку в основе) придавила Новую Зеландию. Команда Руди Гарсии создавала голевые моменты, однако забить никак не получалось. Даже в середине первого тайма, когда бельгийцы заработали пенальти за игру рукой Финна Сёрмана. Судья изучил повтор и поменял решение – это не фол, так как рука не увеличивала площадь тела. Зато сразу после паузы на водопой новозеландцы пропустили курьёзный гол. Кевин Де Брёйне с углового закрутил во вратарскую мяч, который попал в бок защитнику. Этот отскок от Кэмерона Пэйна принёс боль всей Новой Зеландии. Леандро Троссард среагировал быстрее остальных и переправил мяч в сетку. Бельгия в онлайн-таблице догнала Египет – у обеих сборных стало по пять очков.

Сборная Новой Зеландии выглядела случайным гостем на этом празднике жизни. Всё же класс её игроков невысок. Представитель Океании ни разу не пробил до перерыва и уступил по ударам 0:16. Несмотря на гигантское преимущество, бельгийцы ограничились только одним забитым мячом за 45 минут. В параллельном, более равном матче голы тоже иссякли.

В Ванкувере сборная Бельгии продолжила лететь в атаку и после перерыва. В результате уже в начале второго тайма Троссард оформил дубль. Эту голевую атаку команды Гарсии украсил тонкий проникающий пас Де Брёйне на вингера «Арсенала». Леандро получил мяч в штрафной, «потанцевал» с ним и забил со второй попытки. Только при счёте 0:2 новозеландцы впервые пробили по воротам Тибо Куртуа – на 55-й минуте.

Сборная Новой Зеландии раскрылась (терять-то уже было нечего) – и у Бельгии появилось много свободного пространства на чужой половине. Вскоре команда Гарсии превратила свою победу в крупную. Де Брёйне тоже не ушёл с поля без гола. Кевин подхватил мяч, который пытался протащить Троссард, и зарядил низом из-за штрафной. Благодаря голу полузащитника «Наполи» бельгийцы поднялись на первое место в группе – обошли Египет по разнице мячей.

Как только Гарсия отправил отдыхать Дё Брёйне с Троссардом и начал готовить к выходу Лукаку, сборная Новой Зеландии забила. После углового Элайджа Джаст подобрал вынесенный Куртуа мяч и неотразимо пробил под перекладину. Это третий гол вингера шотландского «Мазервелла» на ЧМ-2026. Однако уже через пару минут бельгийцы вернули себе лидерство в группе – спасибо Лукаку! Свежий и бодрый Ромелу поразил цель первым же касанием. Ударом головой после кросса Николаса Раскина.

Ромело Лукаку Фото: Ercin Erturk/Anadolu via Getty Images

Более того, в компенсированное время Лукаку ещё и голевую передачу в свою статистику записал – на Алексиса Салемакерса. А вот в матче Египта и Ирана долго ничего интересного не происходило. Египтяне были поострее, тогда как команда Амира Галенои, которой требовалось забивать, даже ударов в створ не наносила. Но какой же огненной получилась концовка! На 89-й минуте Тареми пробил головой в перекладину. В компенсированное время после стандарта иранцев Шоджа Халилзаде переправил в сетку заметавшийся по штрафной мяч и даже успел ярко отпраздновать успех вместе с командой, нацепив солнцезащитные очки. Творилось безумие. Смотрите сами.

Радость игроков Ирана Фото: Stu Forster/Getty Images

Однако VAR проверил эпизод – и гол отменили из-за офсайда. Халилзаде забрался в него на полстопы! Завершилась эта драма для сборной Ирана ещё одной жестокой неудачей: на 90+7-й минуте экс-игрок РПЛ Саид Эззатоллахи тоже угодил в перекладину, атакуя с воздуха.

Иран остался на третьем месте с тремя очками и обошёл из завершивших турнир сборных только Южную Корею, Шотландию и Уругвай. А надо попасть в топ-8. Теперь для выхода в 1/16 финала иранцам необходимо либо поражение Хорватии в матче с Ганой, либо победа/поражение Австрии во встрече с Алжиром, либо ничья/победа Узбекистана в матче с ДР Конго.

Сборные Бельгии и Египта финишировали с пятью очками каждая. Новая Зеландия – с одним.