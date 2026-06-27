Рекордные деньги от «Милана» для «ПСЖ», «Реал» распускает хавбеков. Трансферы и слухи дня

Ждёте новостей с летнего рынка о переходах игроков? Мы вернулись к вам с порцией свежих трансферов и слухов! Вот главные события за последние 24 часа.
Главные состоявшиеся трансферы дня
Себальос ушёл из «Реала»
Даниель Себальос
Фото: Angel Martinez/Getty Images
«Реал» объявил об уходе полузащитника Даниеля Себальоса, который выступал за мадридский клуб с 2017 года. Стороны договорились о расторжении контракта, так как 29-летний игрок не входил в планы нового тренера Жозе Моуринью. Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере Себальоса вели «Бетис» и «Аякс», однако «Реал» не хотел отпускать хавбека бесплатно и надеялся продать его за € 7-8 млн. Теперь в статусе свободного агента Дани может сам выбрать любую команду. В прошедшем сезоне он поучаствовал в 20 матчах Примеры и Лиги чемпионов, результативных действий не совершил.
Главные трансферные слухи дня
«Зенит» заплатит € 18 млн за бразильского нападающего
Фелипе Аугусто
Фото: Ahmad Mora/Getty Images
«Зенит» согласовал трансфер нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. По данным журналиста Вене Касагранде, клуб из Санкт-Петербурга заплатит € 18 млн. Ещё € 2 млн пропишут в договор в виде бонусов. 2,5% от общей суммы получит «Коринтианс» в соответствии с механизмом солидарности ФИФА. Дело в том, что Аугусто прошёл через молодёжную систему бразильского клуба. Нападающий перебрался в «Трабзонспор» летом 2025 года. С того момента он отыграл 40 встреч и забил 15 мячей. Его контракт с турецким клубом истекает летом 2029 года.
«Комо» всё-таки выкупит Паса у «Мадрида»
Сага с возможным возвращением Нико Паса в «Реал», похоже, завершается. «Комо» не хотел платить за 21-летнего игрока требуемые мадридцами € 60 млн, но в итоге полузащитник сборной Аргентины всё-таки останется в итальянском клубе, за который выступал на правах аренды. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, «Реал» с «Комо» договорились о полноценном трансфере. При этом несколькими часами ранее издание AS написало, что «сливочные» готовы обменять Паса в «Интер» на защитника Алессандро Бастони. В завершившемся сезоне Нико сыграл 35 матчей в Серии А и набрал 12+6.
«Реал» ради звезды «Челси» готов отдать двух игроков
Альваро Каррерас и Эдуарду Камавинга
Фото: Getty Images
Ещё одна новость, связанная с бурной трансферной работой «Реала». По данным Defensa Central, президент мадридского клуба Флорентино Перес, пытаясь забрать из «Челси» Энцо Фернандеса, хочет включить в сделку сразу двух игроков своей команды. Чтобы не платить английскому клубу € 120 млн, босс испанцев намерен отправить в Лондон левого защитника Альваро Каррераса и полузащитника Эдуарду Камавинга. Новый тренер «Челси» Хаби Алонсо выступал за подписание Каррераса год назад, когда возглавил «Реал», поэтому может дать добро на его трансфер и сейчас. Тем временем ESPN сообщил, что избавиться от Камавинга будет непросто, поскольку француз не желает уходить из «Реала».
«Милан» покупает Рамуша у «ПСЖ»
Крупную сделку закрывает и другой итальянский клуб – «Милан» берёт нападающего «ПСЖ» Гонсалу Рамуша. По информации Романо, итальянцы договорились как об условиях трансфера с парижским клубом, так и о деталях контракта с самим 25-летним игроком. Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, «Милан» согласился заплатить рекордную для себя сумму – € 65 млн + € 5 млн бонусами. На Рамуша претендовали несколько европейских грандов, однако сам он хотел выступать под руководством соотечественника – нового тренера команды Рубена Аморима. В минувшем сезоне форвард оформил 8+1 в 41 встрече чемпионата Франции и Лиги чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» готовит как минимум три трансфера
Лука Вушкович
Фото: picture alliance via Getty Images
Несколько инсайдов за день было и о возможных трансферах «МЮ». По информации TEAMtalk, манчестерцы ищут нового запасного вратаря, так как не будут возвращать из аренды Андре Онана и отпустят Алтая Байындыра. В шорт-листе три кандидата – Сэм Джонстон («Вулверхэмптон»), Карл Дарлоу («Лидс») и Ангус Ганн («Ноттингем Форест»). Daily Mail, в свою очередь, рассказал об интересе «МЮ» к полузащитнику «Борнмута» Алексу Скотту. За 22-летнего игрока придётся побороться с «Арсеналом», а стоимость его трансфера оценивается в £ 60 млн (€ 70 млн). Скотт в прошедшем сезоне АПЛ набрал 3+1 в 37 матчах.
Кроме того, в «МЮ» может оказаться хорватский талант Лука Вушкович, права на которого принадлежат «Тоттенхэму». Об этом написал Caught Offside. Впрочем, на 19-летнего участника ЧМ-2026 нацелен также «Ливерпуль». Лондонский клуб хочет за Вушковича более £ 60 млн. У хорвата в минувшем сезоне Бундеслиги, где он выступал на правах аренды, шесть голов в 28 встречах.
«Арсенал» пытается забрать Гимарайнса
«Арсенал» борется за полузащитника сборной Бразилии и «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса. Инсайдер Романо сообщил, что лондонский клуб сделал предложение о трансфере в размере £ 55 млн, однако «Ньюкасл» не принял его. Эту новость подтвердил журналист Дэвид Орнштейн, добавив, что в «Ньюкасле» твёрдо заявили лондонцам – Гимарайнс не продаётся. Тем не менее, по данным Globo, «Арсенал» намерен продолжать переговоры и улучшить своё предложение. В завершившемся сезоне бразилец забил девять мячей и отдал пять голевых передач в 36 встречах АПЛ и Лиги чемпионов.
Одной строкой
- Официально: «Пари НН» подписал защитника «Ротора» Глеба Шильникова и отдал в аренду тульскому «Арсеналу» другого защитника Ярослава Крашевского.
- Официально: «Ланс» купил у «Герты» полузащитника Микаэля Кюизанса – стоимость сделки составила около € 5 млн.
- L’Equipe: защитник сборной Франции и «Кристал Пэлас» Максанс Лакруа переходит в «Челси» – лондонский клуб заплатит около € 55 млн.
- The Athletic: «Челси» интересен также защитник «Комо» Хакобо Рамон, половина прав на которого принадлежит «Реалу».
- Marca: «Атлетико» близок к подписанию полузащитника «ПСЖ» и сборной Южной Кореи Ли Кан Ина за € 35 млн.
- Sky Sports: «Ньюкасл» заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Феликса Нмечи, но хочет заплатить меньше указанных в контракте игрока отступных в € 85 млн.
- Фабрицио Романо: Стефан де Врей переходит из «Интера» в «Панатинаикос» – контракт будет подписан по схеме 1+1.
- Tuttosport: «Рома» торгуется с «Ювентусом» за своего вратаря Миле Свилара – римляне требуют более € 50 млн, однако из-за давления финансового фэйр-плей, скорее всего, согласятся на трансфер и за € 35-40 млн.
- Diario Sport: полузащитник «Барселоны» Марк Касадо может перейти в «Милан» на правах аренды с опцией выкупа.