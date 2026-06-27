Рекордные деньги от «Милана» для «ПСЖ», «Реал» распускает хавбеков. Трансферы и слухи дня

Ждёте новостей с летнего рынка о переходах игроков? Мы вернулись к вам с порцией свежих трансферов и слухов! Вот главные события за последние 24 часа.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Себальос ушёл из «Реала»

Даниель Себальос Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Реал» объявил об уходе полузащитника Даниеля Себальоса, который выступал за мадридский клуб с 2017 года. Стороны договорились о расторжении контракта, так как 29-летний игрок не входил в планы нового тренера Жозе Моуринью. Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере Себальоса вели «Бетис» и «Аякс», однако «Реал» не хотел отпускать хавбека бесплатно и надеялся продать его за € 7-8 млн. Теперь в статусе свободного агента Дани может сам выбрать любую команду. В прошедшем сезоне он поучаствовал в 20 матчах Примеры и Лиги чемпионов, результативных действий не совершил.

Главные трансферные слухи дня

«Зенит» заплатит € 18 млн за бразильского нападающего

Фелипе Аугусто Фото: Ahmad Mora/Getty Images

«Зенит» согласовал трансфер нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. По данным журналиста Вене Касагранде, клуб из Санкт-Петербурга заплатит € 18 млн. Ещё € 2 млн пропишут в договор в виде бонусов. 2,5% от общей суммы получит «Коринтианс» в соответствии с механизмом солидарности ФИФА. Дело в том, что Аугусто прошёл через молодёжную систему бразильского клуба. Нападающий перебрался в «Трабзонспор» летом 2025 года. С того момента он отыграл 40 встреч и забил 15 мячей. Его контракт с турецким клубом истекает летом 2029 года.

«Комо» всё-таки выкупит Паса у «Мадрида»

Сага с возможным возвращением Нико Паса в «Реал», похоже, завершается. «Комо» не хотел платить за 21-летнего игрока требуемые мадридцами € 60 млн, но в итоге полузащитник сборной Аргентины всё-таки останется в итальянском клубе, за который выступал на правах аренды. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, «Реал» с «Комо» договорились о полноценном трансфере. При этом несколькими часами ранее издание AS написало, что «сливочные» готовы обменять Паса в «Интер» на защитника Алессандро Бастони. В завершившемся сезоне Нико сыграл 35 матчей в Серии А и набрал 12+6.

«Реал» ради звезды «Челси» готов отдать двух игроков

Альваро Каррерас и Эдуарду Камавинга Фото: Getty Images

Ещё одна новость, связанная с бурной трансферной работой «Реала». По данным Defensa Central, президент мадридского клуба Флорентино Перес, пытаясь забрать из «Челси» Энцо Фернандеса, хочет включить в сделку сразу двух игроков своей команды. Чтобы не платить английскому клубу € 120 млн, босс испанцев намерен отправить в Лондон левого защитника Альваро Каррераса и полузащитника Эдуарду Камавинга. Новый тренер «Челси» Хаби Алонсо выступал за подписание Каррераса год назад, когда возглавил «Реал», поэтому может дать добро на его трансфер и сейчас. Тем временем ESPN сообщил, что избавиться от Камавинга будет непросто, поскольку француз не желает уходить из «Реала».

«Милан» покупает Рамуша у «ПСЖ»

Крупную сделку закрывает и другой итальянский клуб – «Милан» берёт нападающего «ПСЖ» Гонсалу Рамуша. По информации Романо, итальянцы договорились как об условиях трансфера с парижским клубом, так и о деталях контракта с самим 25-летним игроком. Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, «Милан» согласился заплатить рекордную для себя сумму – € 65 млн + € 5 млн бонусами. На Рамуша претендовали несколько европейских грандов, однако сам он хотел выступать под руководством соотечественника – нового тренера команды Рубена Аморима. В минувшем сезоне форвард оформил 8+1 в 41 встрече чемпионата Франции и Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» готовит как минимум три трансфера

Лука Вушкович Фото: picture alliance via Getty Images

Несколько инсайдов за день было и о возможных трансферах «МЮ». По информации TEAMtalk, манчестерцы ищут нового запасного вратаря, так как не будут возвращать из аренды Андре Онана и отпустят Алтая Байындыра. В шорт-листе три кандидата – Сэм Джонстон («Вулверхэмптон»), Карл Дарлоу («Лидс») и Ангус Ганн («Ноттингем Форест»). Daily Mail, в свою очередь, рассказал об интересе «МЮ» к полузащитнику «Борнмута» Алексу Скотту. За 22-летнего игрока придётся побороться с «Арсеналом», а стоимость его трансфера оценивается в £ 60 млн (€ 70 млн). Скотт в прошедшем сезоне АПЛ набрал 3+1 в 37 матчах.

Кроме того, в «МЮ» может оказаться хорватский талант Лука Вушкович, права на которого принадлежат «Тоттенхэму». Об этом написал Caught Offside. Впрочем, на 19-летнего участника ЧМ-2026 нацелен также «Ливерпуль». Лондонский клуб хочет за Вушковича более £ 60 млн. У хорвата в минувшем сезоне Бундеслиги, где он выступал на правах аренды, шесть голов в 28 встречах.

«Арсенал» пытается забрать Гимарайнса

«Арсенал» борется за полузащитника сборной Бразилии и «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса. Инсайдер Романо сообщил, что лондонский клуб сделал предложение о трансфере в размере £ 55 млн, однако «Ньюкасл» не принял его. Эту новость подтвердил журналист Дэвид Орнштейн, добавив, что в «Ньюкасле» твёрдо заявили лондонцам – Гимарайнс не продаётся. Тем не менее, по данным Globo, «Арсенал» намерен продолжать переговоры и улучшить своё предложение. В завершившемся сезоне бразилец забил девять мячей и отдал пять голевых передач в 36 встречах АПЛ и Лиги чемпионов.

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