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Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 28 июня 2026, Колумбия — Португалия, Иордания — Аргентина, Панама — Англия

День мечты на ЧМ! Играют Месси, Роналду, Кейн, Модрич, Хамес и даже Узбекистан! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
LIVE 18-го дня ЧМ-2026
Комментарии
Семь матчей за сутки!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 28 июня, состоится один из самых масштабных дней ЧМ-2026 – ведь сыграют сразу семь матчей. Панама встретится с Англией, а Хорватия – с Ганой, ДР Конго сойдётся с Узбекистаном, а Колумбия – с Португалией, Иордания зарубится с Аргентиной, а Алжир – с Австрией. Кроме того, уже в 1/16 финала силами померятся ЮАР и Канада.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
1-й тайм
0 : 0
Англия
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Хорватия
1-й тайм
1 : 0
Гана
1:0 Сучич – 31'    

Англия уже всё решила, Панама давно мыслями дома. В 2018-м британцы разгромили этого соперника 6:1 на ЧМ-2018 в России – вряд ли сейчас случится реванш. Гана и Хорватия же решают судьбу места, которое выведет каждую из этих сборных в плей-офф. Балканцев устроит даже ничья. Вопрос лишь, с каким настроем на игру выйдут африканцы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
ДР Конго
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Группа, в которой тоже уже более-менее всё ясно. Колумбия наверняка заинтересована в первом месте, а потому вряд ли легко отдаст португальцам победу – да и не просматривается она вот так вот без аргументов. ДР Конго надо обыгрывать Узбекистан и спокойно выходить из группы. Вот тут мотивация будет запредельная.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Алжир
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А здесь интриг сразу несколько. Во-первых, сколько Лионель Месси забьёт Иордании и забьёт ли вообще. Во-вторых, кто из пары Австрия – Алжир займёт второе место и будет ли это взаимовыгодная ничья ради выхода из группы обоих?

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А это будет матч двух счастливчиков – ведь ранее ЮАР и Канада никогда не играли в плей-офф ЧМ. А тут ещё и одна из сборных будет в 1/8 финала по итогам этой встречи. Представляете, как игроков распирает гордость? Главное, эмоционально не перегореть до выхода на поле.

Live Михаил Рождественский

Похоже, нас услышали! Сучич открыл счёт в матче с Ганой — Хорватия повела!

00:31 Михаил Рождественский

Пока команды вспоминают, как доставлять мяч до сетки, можете глянуть, что яркого было накануне.

Держим в курсе:
Трагедия лидера Нидерландов, новый скандал в сборной Уругвая. Как прошёл 17-й день ЧМ-2026
Трагедия лидера Нидерландов, новый скандал в сборной Уругвая. Как прошёл 17-й день ЧМ-2026
00:26 Михаил Рождественский

Паузы на водопой в обоих матчах, пока без голов. Ждём шоу дальше. Ведь будет же шоу, да?

00:05 Михаил Рождественский

Стартовали матчи Панама — Англия и Хорватия — Гана! Быстро ознакомимся с составами:

Панама: Москера, Кордоба, Эскобар, Харви, Андраде, Мурильо, Гутьеррес, Мартинес, Пума, Барсенас, Родригес.

Англия: Пикфорд, Конса, О'Райли, Гехи, Куанса, Андерсон, Беллингем, Роджерс, Сака, Кейн, Рашфорд.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Сучич, Модрич, Ковачич, Влашич, Батурина, Перишич, Будимир.

Гана: Асаре, Сеная, Аджети, Люккассен, Менса, Сибо, Парти, Овусу, Айю, Семеньо, Сулемана.

Будем сообщать о главном здесь, а подробнее — по ссылкам ниже.

Англичане — здесь:
Панама уже 20 минут сдерживает Англию. Фавориты вообще планируют забивать? LIVE
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Панама уже 20 минут сдерживает Англию. Фавориты вообще планируют забивать? LIVE
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Хорватию могут оставить без плей-офф ЧМ-2026! Всё решает рубка с Ганой. LIVE
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Новости. Футбол
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