День мечты на ЧМ! Играют Месси, Роналду, Кейн, Модрич, Хамес и даже Узбекистан! LIVE

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Сегодня, 28 июня, состоится один из самых масштабных дней ЧМ-2026 – ведь сыграют сразу семь матчей. Панама встретится с Англией, а Хорватия – с Ганой, ДР Конго сойдётся с Узбекистаном, а Колумбия – с Португалией, Иордания зарубится с Аргентиной, а Алжир – с Австрией. Кроме того, уже в 1/16 финала силами померятся ЮАР и Канада.

Англия уже всё решила, Панама давно мыслями дома. В 2018-м британцы разгромили этого соперника 6:1 на ЧМ-2018 в России – вряд ли сейчас случится реванш. Гана и Хорватия же решают судьбу места, которое выведет каждую из этих сборных в плей-офф. Балканцев устроит даже ничья. Вопрос лишь, с каким настроем на игру выйдут африканцы.

Группа, в которой тоже уже более-менее всё ясно. Колумбия наверняка заинтересована в первом месте, а потому вряд ли легко отдаст португальцам победу – да и не просматривается она вот так вот без аргументов. ДР Конго надо обыгрывать Узбекистан и спокойно выходить из группы. Вот тут мотивация будет запредельная.

А здесь интриг сразу несколько. Во-первых, сколько Лионель Месси забьёт Иордании и забьёт ли вообще. Во-вторых, кто из пары Австрия – Алжир займёт второе место и будет ли это взаимовыгодная ничья ради выхода из группы обоих?

А это будет матч двух счастливчиков – ведь ранее ЮАР и Канада никогда не играли в плей-офф ЧМ. А тут ещё и одна из сборных будет в 1/8 финала по итогам этой встречи. Представляете, как игроков распирает гордость? Главное, эмоционально не перегореть до выхода на поле.