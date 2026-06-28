День мечты на ЧМ! Играют Месси, Роналду, Кейн, Модрич, Хамес и даже Узбекистан! LIVE

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Сегодня, 28 июня, состоится один из самых масштабных дней ЧМ-2026 – ведь сыграют сразу семь матчей. Панама встретится с Англией, а Хорватия – с Ганой, ДР Конго сойдётся с Узбекистаном, а Колумбия – с Португалией, Иордания зарубится с Аргентиной, а Алжир – с Австрией. Кроме того, уже в 1/16 финала силами померятся ЮАР и Канада.
Англия уже всё решила, Панама давно мыслями дома. В 2018-м британцы разгромили этого соперника 6:1 на ЧМ-2018 в России – вряд ли сейчас случится реванш. Гана и Хорватия же решают судьбу места, которое выведет каждую из этих сборных в плей-офф. Балканцев устроит даже ничья. Вопрос лишь, с каким настроем на игру выйдут африканцы.
Группа, в которой тоже уже более-менее всё ясно. Колумбия наверняка заинтересована в первом месте, а потому вряд ли легко отдаст португальцам победу – да и не просматривается она вот так вот без аргументов. ДР Конго надо обыгрывать Узбекистан и спокойно выходить из группы. Вот тут мотивация будет запредельная.
А здесь интриг сразу несколько. Во-первых, сколько Лионель Месси забьёт Иордании и забьёт ли вообще. Во-вторых, кто из пары Австрия – Алжир займёт второе место и будет ли это взаимовыгодная ничья ради выхода из группы обоих?
А это будет матч двух счастливчиков – ведь ранее ЮАР и Канада никогда не играли в плей-офф ЧМ. А тут ещё и одна из сборных будет в 1/8 финала по итогам этой встречи. Представляете, как игроков распирает гордость? Главное, эмоционально не перегореть до выхода на поле.
Похоже, нас услышали! Сучич открыл счёт в матче с Ганой — Хорватия повела!
Пока команды вспоминают, как доставлять мяч до сетки, можете глянуть, что яркого было накануне.
Паузы на водопой в обоих матчах, пока без голов. Ждём шоу дальше. Ведь будет же шоу, да?
Стартовали матчи Панама — Англия и Хорватия — Гана! Быстро ознакомимся с составами:
Панама: Москера, Кордоба, Эскобар, Харви, Андраде, Мурильо, Гутьеррес, Мартинес, Пума, Барсенас, Родригес.
Англия: Пикфорд, Конса, О'Райли, Гехи, Куанса, Андерсон, Беллингем, Роджерс, Сака, Кейн, Рашфорд.
Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Сучич, Модрич, Ковачич, Влашич, Батурина, Перишич, Будимир.
Гана: Асаре, Сеная, Аджети, Люккассен, Менса, Сибо, Парти, Овусу, Айю, Семеньо, Сулемана.
Будем сообщать о главном здесь, а подробнее — по ссылкам ниже.