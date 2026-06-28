Самая нервная гонка ЧМ-2026. Как определили соперников в плей-офф ЧМ для третьих мест

Групповой этап чемпионата мира — 2026 остался в прошлом. Матчи 3-го тура провели за четыре дня, и теперь мы знаем всех участников 1/16 финала. При формировании сетки плей-офф изначально было непонятно, с кем некоторые победители групп сыграют в первом раунде. В списке потенциальных соперников были пять сборных из числа тех, что займут третьи места.

Как известно, на групповом этапе играли 48 команд, которые разбили на 12 групп. Восемь сборных из числа тех, что заняли третьи места в квартетах, проходили дальше. Четыре другие завершали борьбу за трофей. Как вы понимаете, до окончания группового этапа нельзя было предсказать, из каких восьми квартетов третьи сборные попадут в плей-офф.

В связи с этим был разработан специальный алгоритм. Он предусматривал каждый возможный вариант в зависимости от того, какие сборные выходили из группы с третьего места. Всего было 495 различных комбинаций! После двух игровых дней 3-го тура количество возможных вариантов сократилось до 51, после трёх — до восьми, после окончания группового этапа остался только один вариант.

Разберём на примере сборной США. Сетку плей-офф составили таким образом, что у победителя группы D (им в итоге стали американцы) было пять возможных соперников по первому раунду (сборные с третьего места из групп B, E, F, I и J). После двух дней 3-го тура стало понятно, что сборные Боснии и Герцеговины (группа B), Эквадора (группа E) и Швеции (группа F) точно попадут в 1/16 финала. Они заняли третье место в своих квартетах. Все варианты алгоритма, при котором в плей-офф выходили по три сборные из групп B, E и F указывали на то, что американцам играть с боснийцами. Поэтому хозяева ЧМ-2026 уже тогда узнали соперника по первому раунду плей-офф.

Сборная США быстро узнала соперника по плей-офф Фото: Jamie Squire/Getty Images

После третьего дня 3-го тура количество возможных вариантов сократилось до восьми. Тогда место в плей-офф себе обеспечили Парагвай (группа D) и Сенегал (группа I). Каждый из восьми вариантов сводил победителя группы E (Германия) с третьей командой из группы D (Парагвай), а победителя группы L (Франция) — с третьей командой из группы F (Швеция). Так образовались ещё две пары 1/16 финала.

Перед заключительным днём группового этапа ЧМ-2026 оставалось восемь разнообразных вариантов. Сборная Мексики понимала, что сыграет либо с Эквадором, либо с Шотландией. Других вариантов не было. Но шотландцы не пробились в 1/16 финала из-за плохой разницы мячей, так что Мексика попала на Эквадор.

Количество возможных соперников сборной Швейцарии (победитель группы B) перед встречами, которые состоялись 28 июня, сократилось до двух. Третья команда из группы G (Иран) или третья команда из группы J (Австрия или Алжир). В результате Иран не попал в 1/16 финала, а Алжир на последних минутах упустил второе место в группе. Теперь африканской сборной предстоит матч со швейцарцами.

А вот в числе потенциальных соперников победителя квартета G (Бельгия) находились сразу три команды. Третья команда группы А (Южная Корея), третья команда группы J (Австрия или Алжир) и третья команда группа I (Сенегал). Южная Корея не пробилась в плей-офф (подвела разница мячей), Австрия заняла второе место, а Алжир при той комбинации, что выпала, достался Швейцарии. Следовательно, Бельгия сыграет с Сенегалом.

Перед последним туром оставалось понять, кто займёт первое место в группах K и L. В итоге это сделали сборные Колумбии и Англии соответственно. У колумбийцев перед последним туром количество потенциальных соперников сократилось до трёх. В 1/16 финала они могли выйти на третью команду из группы E (Эквадор), группы I (Сенегал) и группы L (Гана). Но при той комбинации, что выпала, колумбийцам досталась Гана.

Число возможных соперников победителя группы L (им в итоге стали англичане) перед последним днём сократилось до трёх. Одна из команд, занявших третье место в группах I (Сенегал), J (Алжир) и K (ДР Конго). Но Сенегал достался Бельгии, а Алжир — Швейцарии. Так что команда Томаса Тухеля зарубится с ДР Конго. Попади в плей-офф Иран, а не Алжир, азиатская команда сыграла бы в первом раунде плей-офф со швейцарцами, а остальные пары остались бы неизменными.