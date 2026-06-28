«Напрягает, что Саусь не играет в «Спартаке». «Киборг» Талалаева идёт на поправку

Кажется, за «Балтикой» в новом сезоне мы будем наблюдать пристальнее обычного. Интрига — продолжит ли команда всех удивлять или её настигнет «синдром второго сезона»? Калининградцы уже вышли из отпуска и провели медосмотр в Москве — там мы и встретились и обсудили дела клуба с капитаном Александром Филиным. Тем самым, которого Андрей Талалаев в недавнем интервью «Чемпионату» назвал наряду с Менделем «незаменимым киборгом».

Ниже — почему Александр считает прошедший сезон обидным, как соперники реагировали на успех «Балтики» в личных беседах, мнение Филина о переходе Андраде в «Зенит» и проблемах Сауся в «Спартаке».

«Итог сезона «Балтики» одним словом — обидно»

— Восстановление после травмы повлияло на отпуск?

(У Александра частичный разрыв передней крестообразной связки. — Прим. «Чемпионата»).

— Я и не планировал отдых, хотел провести время с семьёй здесь, в Москве, в Подмосковье. А по поводу травмы — самый тяжёлый этап пройден.

— Как опишете прошедший сезон для «Балтики»?

— Если одним словом — обидно. Обидно за результат, потому что могли пободаться за третье место. Сейчас, оглядываясь и разбирая игры, понимаешь, что можно было попробовать это сделать, особенно вспоминая, сколько очков мы потеряли в концовках встреч. Но случилось что случилось.

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— Концовка смазала впечатление?

— Для меня в первую очередь смазалась из-за травмы. Второе — результат. Об этом и говорю, что именно в концовке можно было зацепиться за бронзу.

— А что случилось? Как это объясняете себе?

— Много факторов, сильно углубляться не буду. Всегда говорил, что цыплят по весне считают — шестое место есть, оно заслуженное. Мы это доказывали на протяжении всего сезона, кто бы что ни говорил.

— Насколько сказалось отсутствие Андрея Талалаева рядом с командой?

— Это один из факторов. Нельзя сказать, что только из-за этого получилась такая концовка. Таких фрагментов очень много. Если бы мы знали ответ, мы бы всё решили. А так это повод задуматься, проанализировать, чего можно избежать в будущем, чтобы результат был ещё лучше.

— Что вам говорили футболисты других команд, когда «Балтика» забралась высоко в таблице?

— Когда перед матчами на поле общались с ребятами, все говорили: «Блин, вы — молодцы, красавцы!» Кто-то радовался, что мы отбираем очки у их конкурентов. И чувствовалось опасение других команд. Приезжая в Калининград, все понимали, что будет очень нелегко. А мы, когда выигрывали, окрылялись, появлялось ощущение, что можешь обыграть любого соперника дома или в гостях. Это очень здорово.

Александр Филин Фото: ФК «Балтика»

— К «Балтике» со временем начали готовиться тщательнее?

— 100%. Все пытаются выяснить, почему такой результат, что с этим сделать. Но мы были качественно готовы, работали усердно.

«Интерес к Бориско от топ-клубов — это здорово!»

— Меньше «Балтики» пропустил только «Зенит», Максиму Бориско чуть-чуть не хватило, чтобы стать лучшим по «сухим» матчам. Как объясните такую игру в защите?

— Это слаженная игра всей команды. Оборона начиналась с нападения, многие атаки соперников мы глушили уже там. В целом, если разбирать, это заслуга всей команды, все молодцы. Единственное, в концовке из защиты не участвовал я, Максим Бориско, повторюсь, могли сделать большее, хотели этого. Но это уже прошлое, на этом мы сейчас будем докатываться, все будут говорить: «Балтика», «Балтика». Но пройдёт время, через пару туров этот результат забудется, и нас будут оценивать только по новому сезону. Какие-то плохие игры в начале могут помочь забыть всю историю, хорошие — опять вернут. Поэтому надо очень хорошо стартовать.

— Читали новости, что Бориско может уйти в топ-клубы?

— Думаю, интерес есть ко многим из нашей команды, просто менеджмент что-то не озвучивает. А вообще это здорово! Вы сами сказали, что он занял второе место по «сухим» матчам, это тоже показатель, а для вратаря — в первую очередь. Круто. Естественно, каждый футболист хочет сделать шаг вперёд – как в спорте, так и в жизни. Дай бог, чтобы получилось. Если нет, то, конечно, мы будем рады ещё больше, что он останется и принесёт пользу «Балтике».

— Как отреагировали на уход Андраде?

— Прежде всего это хороший футболист. Хорошо, что переход произошёл после сезона, когда можно его заменить, какие-то вещи наиграть. Но переходы — это неизбежно, кто-то приходит на твоё место.

— Удивились, что сразу в «Зенит»?

— Да нет. Думаю, у него были и другие варианты. Он сразу написал мне и ребятам сообщения. Это здорово. Кевин — футболист с хорошими качествами, профессионал. Он следит за собой, молодец. Я только рад за него.

«Меня напрягает, что Саусь не играет в «Спартаке»

— Андрей Талалаев назвал Сергея Варатынова следующим кандидатом «Балтики» в сборную России. У вас есть свой прогноз?

— Прогнозировать сложно. У нас уже есть два парня в сборной России, дай бог, чтобы было больше. А Варатынов провёл полный сезон, как я в прошлом, он меня сменил. Он хороший парень, очень старательный, всегда отдаётся и на тренировках, и в играх. Надеюсь, у него получится. Я с учётом своего возраста и статуса капитана искренне радуюсь за наших ребят, если что-то получается.

— Как вам жеребьёвка группового этапа Кубка России? Соперники — «Зенит», «Крылья» и «Динамо» Махачкала.

— Ну хоть что-то поменялось! Помню, у меня два сезона подряд попадался «Локомотив». По четыре матча с ними за сезон — не очень приятно, уже устал (смеётся). А так — Питер рядом, такое балтийское, северное дерби. Да нормально, всё можно решать. Я для себя понимаю, что Кубок России — кратчайший путь к трофею для «Балтики».

— Поддерживаете связь с Владиславом Саусем? Как оцениваете его ситуацию в «Спартаке»?

— Да, связь держим. Лично меня напрягает, что он не играет в «Спартаке» (смеётся), хотелось бы, чтобы выходил. Я не был в топ-клубе, но предполагаю, что там можно столкнуться с определёнными трудностями в плане адаптации. Нужно время, сейчас ещё была травма. Он хороший футболист, работяга, старательный парень. Думаю, как и везде, всё зависит только от него.