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Расписание спортивных матчей 28 июня 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: Месси и Роналду на ЧМ, Формула-1 и Россия против Венгрии
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 28 июня 2026 года
Комментарии
Яркое 28 июня: Панама — Англия, ДР Конго — Узбекистан, старт плей-офф чемпионата мира и волейбольная Лига наций!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 00:00: Панама — Англия, ЧМ-2026, группа L, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выиграет ли Англия свою группу?

В матче сборных Англии и Панамы команда Томаса Тухеля будет биться за первое место в группе, а её соперник – фактически только за собственную честь. Англичане лидируют в этом квартете с четырьмя очками благодаря победе над Хорватией (4:2) и ничьей с Ганой (0:0). Панамцы с одинаковым счётом 0:1 уступили сначала ганцам, а затем – хорватам, хотя по игре заслуживали большего в обеих встречах. В прошедших турах команде Томаса Кристиансена не везло. А в истории противостояний Англии и Панамы пока только один матч: на российском ЧМ-2018 фаворит разгромил аутсайдера — 6:1.

ЧМ-2026 Подробнее
Вот как Англия неожиданно потеряла очки во встрече с Ганой:
Промах Кейна — пока что самый жуткий на этом ЧМ! Англия внезапно оступилась с аутсайдером
Промах Кейна — пока что самый жуткий на этом ЧМ! Англия внезапно оступилась с аутсайдером

⚽️ 00:00: Хорватия — Гана, ЧМ-2026, группа L, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Хорватия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Хорватия спасает место в плей-офф

Для сборной Хорватии матч с Ганой превратился в решающий с точки зрения борьбы за выход в 1/16 финала. Команда Златко Далича набрала только три очка в двух турах после поражения от Англии и вымученной победы над Панамой, поэтому рискует оказаться за бортом плей-офф. Ганцы же включились в спор за первое место в группе, одолев панамцев и сыграв вничью с англичанами. У «чёрных звёзд» есть шансы сенсационно обойти всех в своём квартете, но для этого, очевидно, потребуется ещё одна победа. Возможно, крупная. Ранее Хорватия и Гана не встречались.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Рассказ о восходящей звезде хорватской сборной:
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«Настоящий феномен». Самый талантливый центральный защитник мира — будущее Хорватии

⚽️ 2:30: ДР Конго — Узбекистан, ЧМ-2026, группа К, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
ДР Конго
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: наберёт ли Узбекистан первое очко на чемпионате мира?

Сборные ДР Конго и Узбекистана — дуэт аутсайдеров группы К. Однако с разными задачами на последний тур. Конголезцы набрали одно очко, сыграв вничью с Португалией (1:1) и минимально уступив Колумбии (0:1). Они ещё претендуют на попадание в плей-офф и должны побеждать Узбекистан. Команда Фабио Каннаваро потерпела поражения от Колумбии (1:3) и Португалии (0:5). Очков у неё нет, разница мячей — кошмарная. Спасти ситуацию уже нереально, но можно сохранить лицо. Для сборных ДР Конго и Узбекистана это будет первая встреча за всю историю.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Как болели за Узбекистан на чемпионате мира:
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Думаете, ЧМ-2026 расширили до 48 команд? На самом деле их больше

⚽️ 2:30: Колумбия — Португалия, ЧМ-2026, группа К, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Роналду — в погоне за новыми голами на ЧМ

Третий матч Криштиану Роналду и его команды на турнире. Стартовую игру с ДР Конго 41-летний бомбардир провалил, а португальцы довольствовались только ничьей. Зато во встрече с Узбекистаном капитан был хорош, сделал дубль и помог разгромить соперника. Теперь Португалия при помощи Роналду постарается отобрать первое место в группе у Колумбии, которая начала чемпионат мира с двух побед и вообще выглядит очень солидно. Довольно удивителен тот факт, что и португальцы с колумбийцами прежде не играли между собой.

Турнирная таблица ЧМ-2026
О чём говорил Роналду после дубля Узбекистану:
«Было впечатление, что завершил карьеру». Откровения Роналду после первых голов на ЧМ-2026
«Было впечатление, что завершил карьеру». Откровения Роналду после первых голов на ЧМ-2026

⚽️ 5:00: Иордания — Аргентина, ЧМ-2026, группа J, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько сыграет и забьёт ли ещё Месси?

Через пару часов после Роналду на поле выйдет и Лионель Месси. Правда, по информации аргентинских инсайдеров, тренер Лионель Скалони прибережёт Лео и других лидеров в матче с Иорданией и выпустит только на замены. Логичное решение перед стартом плей-офф, ведь действующие чемпионы мира уже обеспечили себе первое место в группе благодаря победам над Алжиром (3:0) и Австрией (2:0). Иордания — напротив, аутсайдер квартета. Уступила сначала австрийцам (1:3), а затем — алжирцам (1:2). Теперь её цель — удивить в матче с топ-сборной. Ранее Аргентина с Иорданией не встречались.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Как Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ:
Абсолютное величие Месси на чемпионатах мира. Гений забил ещё два — и вошёл в вечность
Абсолютное величие Месси на чемпионатах мира. Гений забил ещё два — и вошёл в вечность

⚽️ 5:00: Алжир — Австрия, ЧМ-2026, группа J, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Алжир
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: настоящий футбол или «странный матч» на финише группового этапа?

Алжир и Австрия борются за второе место в группе. Обе сборные проиграли Аргентине и победили Иорданию, но пока команда Ральфа Рангника опережает представителя Африки по дополнительным показателям. Теоретически конкуренты могут в этом матче «раскатать» ничью, если Алжиру хватит четырёх очков для выхода из группы. Нынешний чемпионат мира дарит много новых дуэлей, однако австрийцы с алжирцами уже однажды играли между собой. Причём на ЧМ-1982. Тогда европейская сборная одержала победу на групповом этапе со счётом 2:0.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Вот бы так всегда судили!
Лучший судейский момент ЧМ-2026
Лучший судейский момент ЧМ-2026

🏎 16:00: Формула-1, восьмой этап, Гран-при Австрии, гонка

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 307.018 км)
28 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Интрига: реализует ли Расселл в гонке скандальный поул?

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл спорно завоевал первое место на решётке Гран-при Австрии, показав быстрейший круг вопреки жёлтым флагам после аварии лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Так или иначе, гоночная дирекция решила, что Расселл всё сделал правильно, достаточно снизив скорость, так что теперь британец стартует с первой позиции. Удастся ли Джорджу удержать лидерство в ситуации, когда за ним стартуют два представителя «Феррари» Леклер и Хэмилтон, а также лидер общего зачёта Антонелли? На прошлом уикенде гоночный темп «Скудерии» оказался в полном порядке…

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Как прошла квалификация:
Что это было?! Расселл украл поул «Феррари» после аварии Ферстаппена
Что это было?! Расселл украл поул «Феррари» после аварии Ферстаппена

🏀 17:00: Россия — Венгрия, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) — 2026
28 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как покажут себя подопечные Лукича?

Наша национальная команда не сумела одолеть Турцию (78:86), но довольно неплохо себя показала в игре с финалистом последнего Евробаскета. На очереди – матч с Венгрией. Удастся ли выиграть хотя бы у одной европейской сборной после долгого перерыва?

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«Нужно грызть паркет». Кириленко — детально о выборе Ищенко на драфте и его шансах в НБА

🏐 21:00: Польша — Аргентина, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
28 июня 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Польша
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лёгкая прогулка для поляков?

Сборная Польши в этой Лиге наций играет экспериментальным составом, однако к концу второй недели подтянулась часть основных игроков. От команды Николы Грбича ждут только победы. Тем более что в соперниках команда из нижней половины таблицы — Аргентина. После провальной первой недели латиноамериканцам удалось немного выправить положение, но вряд ли стоит ждать подвигов в этой игре. Третий матч подряд без отдыха, да ещё с усилившимися хозяевами. Однако Лучано Де Чекко из тех, кто всегда может выдать магию.

Статистика Лиги наций (мужчины)
Звёздный аргентинец будет играть в «Локомотиве»:
В России будет играть мировая суперзвезда! Но поможет ли Де Чекко «Локомотиву»?
В России будет играть мировая суперзвезда! Но поможет ли Де Чекко «Локомотиву»?

🎦 🏐 21:30: Сербия — США, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (м) . Предварительный этап
28 июня 2026, воскресенье. 21:30 МСК
Сербия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дадут ли бой сербы?

Сербы продолжают набирать победы даже без ряда основных игроков. Но сейчас в соперниках один из лидеров — сборная США. Да, Карч Кирай наверняка будет проводить ротацию, однако его состав намного глубже, чем у Георге Крецу. Смогут ли европейцы дать бой?

Статистика Лиги наций (мужчины)
В обеих сборных много знакомых российским болельщикам лиц:
Звёздный аргентинец и сербский десант. Кто из «наших» сыграет в Лиге наций?
Звёздный аргентинец и сербский десант. Кто из «наших» сыграет в Лиге наций?

⚽️ 22:00: ЮАР — Канада, ЧМ-2026, плей-офф, 1/16 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первый матч плей-офф чемпионата мира

Групповой этап плавно перетечёт в плей-офф в тот же день (по московскому времени) — 1/16 финала стартует встречей с участием одной из команд-хозяек чемпионата мира. Сборная ЮАР сенсационно вышла из группы А, заняв второе место, несмотря на то что стартовала с поражения от Мексики (0:2), решила задачу благодаря ничьей с Чехией (1:1) и победе над Южной Кореей (1:0). Канадцы же прогнозируемо финишировали вторыми в своём квартете. У них была ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), а затем — разгром Катара (6:0) и поражение от Швейцарии (1:2). Команда Джесси Марша будет фаворитом в домашней игре. Впрочем, единственный матч между ЮАР и Канадой, товарищеский в 2007 году, завершился победой африканцев со счётом 2:0.

Турнирная сетка ЧМ-2026
Чудо от ЮАР:
Громкий выход Очоа и сенсация, в которую не верили! Лютая развязка в группе А на ЧМ-2026
Громкий выход Очоа и сенсация, в которую не верили! Лютая развязка в группе А на ЧМ-2026
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