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Чемпионат мира по футболу 2026, расклады на выход в плей-офф с третьих мест, Иран, Узбекистан, Хорватия, Алжир, ДР Конго, Австрия

Почему Иран будет болеть за Узбекистан? Расклады на выход в плей-офф ЧМ с третьих мест
Кирилл Закатченко
Расклады на выход в плей-офф ЧМ с третьих мест
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Австрия и Хорватия тоже находятся в зоне риска.

Через несколько часов завершится групповой этап очередного чемпионата мира. По его итогам мы узнаем всех участников плей-офф. А пока прикидываем, какие шансы у тех сборных, которые туда ещё не попали.

В очередной раз напомним о регламенте. Из 48 сборных (их разбили на 12 групп) в плей-офф попадают 32. Две лучшие команды из каждого квартета выходят в 1/16 финала напрямую. Ещё восемь отбираются туда из 12, занявших третье место. Как раз выходит 32. Какие критерии применяют для сборных, занявших третье место в группе?

  • Очки.
  • Разница забитых и пропущенных мячей.
  • Общее количество голов.
  • Рейтинг фэйр-плей (команды получают штрафные очки за жёлтые и красные карточки).
  • Место в обновлённом рейтинге ФИФА.

Перед заключительным днём группового этапа известно, что в плей-офф пробились сборные Швеции, Эквадора, Боснии и Герцеговины, Парагвая и Сенегала. Каждая из этих команд набрала по четыре очка. А вот сборная Уругвая завершила выступление на ЧМ-2026. Она заняла третье место в группе, но набрала всего лишь два очка. Этого оказалось недостаточно для выхода в 1/16 финала.

Таким образом, на оставшиеся три места в плей-офф претендуют шесть сборных, которые займут третье место. Три из них уже завершили групповой этап. Иран, Южная Корея и Шотландия набрали по три очка. У европейской сборной самые низкие шансы из-за плохой разницы мячей («-3»). Южная Корея тоже находится в тяжёлом положении («-1»), а у Ирана самый высокий показатель из всех трёх сборных («0»).

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Впереди — заключительные встречи в трёх группах. Чтобы попасть в плей-офф, Ирану необходимо опередить хотя бы ещё одну сборную из числа тех, что займут третье место. Сначала на поле выйдут команды из группы L. Здесь уже понятно, что Панама лишилась всех шансов на выход в плей-офф. Англия и Гана набрали по четыре очка, Хорватия — три. У балканской сборной отрицательная разница мячей («-1»). Если она проиграет Гане в заключительном туре, то Иран окажется в плей-офф. Любой другой результат выводит в 1/16 финала третью сборную из группы L.

Следом на поле выйдут участники группы K. Колумбия и Португалия уже пробились в плей-офф. Первая сборная набрала шесть очков, вторая — четыре. Они разыграют друг с другом первое место. Сборная ДР Конго набрала одно очко, команда Узбекистана — ни одного. При таком раскладе Ирану нужно болеть за представителей Азии.

Сборная Узбекистана сохраняет лишь теоретические шансы на выход в плей-офф

Сборная Узбекистана сохраняет лишь теоретические шансы на выход в плей-офф

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если ДР Конго одолеет соперника, то пройдёт дальше. В случае ничьей Иран получит место в 1/16 финала. Если победит Узбекистан, то наберёт три очка, однако у него сейчас ужасная разница мячей («-7»). Чтобы опередить Иран в рейтинге сборных, занявших третье место, нужно побеждать с колоссальным преимуществом в семь голов. В это никто не верит. Хотя можно победить с менее ощутимым превосходством, но тогда нужно, чтобы удачно сложились результаты в других группах. Опять же — очень сложно.

Команды из группы J закроют групповой этап позже всех. Аргентина точно сохранит первое место, а Иордания не поднимется выше последней строчки в таблице. Алжир и Австрия набрали по три очка. Если они сыграют вничью в 3-м туре, то вдвоём пройдут в 1/16 финала. Будет ли повторение того, что мы увидели в матче Парагвая и Австралии? А вот проигравший в этой встрече, скорее всего, пролетит мимо плей-офф из-за отрицательной разницы мячей. Иран же, напротив, при таком раскладе попадёт в 1/16 финала.

Резюмируем:

  • Хорватия точно попадёт в плей-офф, если не проиграет в 3-м туре;
  • ДР Конго попадёт в плей-офф только в случае победы в 3-м туре;
  • Алжир и Австрия точно попадут в плей-офф, если не проиграют в 3-м туре;
  • Иран попадёт в плей-офф, если Хорватия, Алжир или Австрия уступят в 3-м туре. Или если ДР Конго не победит;
  • Узбекистан попадёт в плей-офф только при фантастическом раскладе. К примеру, нужно одолеть ДР Конго с разницей в четыре гола, и чтобы Алжир проиграл с любой разницей голов, а Хорватия уступила с разницей в два гола;
  • Южная Корея попадёт в плей-офф, если ДР Конго не наберёт три очка в 3-м туре и/или Алжир или Хорватия проиграют. Это один из вариантов.

По данным Opta, самые высокие шансы на выход в плей-офф из числа тех, кто туда ещё не попал, у Австрии (87,66%), Ирана (86,23%) и Хорватии (82,93%). Вероятность попадания Алжира в 1/16 финала составляет 69,04%, ДР Конго — 41,11%, Южной Кореи — 32,90%, Шотландии — 0,07%, Узбекистана — 0,06%.

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