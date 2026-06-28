10 главных героев группового этапа ЧМ, кроме Месси и других звёзд. Выбираем лучшего!

Групповой этап чемпионата мира 2026 года подошёл к концу. Игр было так много, что голова пошла кругом! За групповую стадию 48 сборных провели 72 матча. Для сравнения, за весь ЧМ-2022 было проведено 64 встречи. Так что на нынешнем турнире неудивительно, если вы что-то пропустили. Хотя выступления некоторых футболистов трудно выкинуть из головы.
Да, многие болели за рекорд Лео Месси по голам на чемпионатах мира, следили за тем, как Криштиану Роналду преодолел критику и оформил дубль Узбекистану, или как Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Но сейчас хочется подсветить не самых звёздных героев ЧМ-2026, которые при этом выдали запоминающийся перформанс. И выбрать из этих футболистов самого-самого крутого!
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Жозимар Возинья, вратарь (Кабо-Верде)
Возинья стал мировой звездой после матча 1-го тура с Испанией. Благодаря 40-летнему вратарю с прозвищем Бабушка сборная Кабо-Верде сыграла вничью с действующими чемпионами Европы. Возинья совершил семь сейвов! До матча с Испанией на страницу вратаря в соцсетях было подписано 45 тысяч. Сейчас — 16,7 млн!
Возрастной голкипер вмиг стал звездой, а также помог своей сборной поделить очки с Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0). Это позволило Кабо-Верде занять второе место в группе и выйти в плей-офф на дебютном для страны ЧМ!
Исмаэль Сайбари, нападающий (Марокко)
«Бавария» начала работу по трансферу Сайбари ещё до чемпионата мира. И не прогадала! На турнире марокканский форвард ещё раз показал, что готов к топ-клубу. На счету Исмаэля три гола в трёх турах: он принёс своей команде ничью с Бразилией (1:1), победу над Шотландией (1:0), а также стал автором одного из мячей с Гаити (4:2). По информации Фабрицио Романо, «Бавария» заплатит за Сайбари € 55 млн. И на фоне игры 25-летнего футболиста сделка выглядит вполне разумной.
Дениз Ундав, нападающий (Германия)
Человек со знакомым нашему слуху именем провёл всего 86 минут за три матча. И стал лучшим бомбардиром Германии на групповом этапе! Сначала Ундав появился на поле на 64-й минуте встречи с Кюрасао, после чего забил сам и оформил два ассиста. А в игре с Кот-д’Ивуаром форвард вышел по истечении часа при счёте 0:1, отметился дублем и принёс немцам волевую победу. Правда, в матче 3-го тура с Эквадором Ундав не помог Германии набрать даже одно очко. Ничего, впереди плей-офф. Будет время забить ещё!
Йохан Манзамби, полузащитник (Швейцария)
Чемпионаты мира часто открывают новых звёзд. И полузащитник сборной Швейцарии и «Фрайбурга» Йохан Манзамби — несомненно, один из примеров. Он поучаствовал в четырёх из семи голов команды на ЧМ-2026. Сам Манзамби забил трижды, а ещё раз оформил ассист. При этом провёл на поле всего 128 минут! Например, в игре с Боснией и Герцеговиной он вышел на поле лишь на 72-й минуте и отличился дважды.
Элой Ром, вратарь (Кюрасао)
Сборная Кюрасао покинула ЧМ-2026, не одержав ни одной победы. Но один из игроков команды вошёл в историю! Вратарь Элой Ром совершил 15 сейвов во встрече 2-го тура с Эквадором (0:0) и помог своей команде набрать одно очко. Opta сообщила, что 15 спасений — лучший показатель среди всех вратарей с 1966 года в матче ЧМ, в котором не оказалось дополнительного времени.
Сам Элой после встречи шутил: «Знаете, для меня как вратаря это практически идеальная игра. Так что очень горд и за команду, потому что мы сделали это вместе. Я делаю сейвы, но мы боремся как команда. В общем, да, думаю, теперь мне нужен памятник в Кюрасао».
Брайан Бробби, нападающий (Нидерланды)
Брайан Бробби = Артём Дзюба на ЧМ-2018. Почему? Нидерландец также начал чемпионат на скамейке: в 1-м туре появился в самой концовке матча с Японией (2:2), но забить не сумел. Зато на игру со Швецией вышел в старте — и отметился дублем! А Нидерландцы разгромили соперника со счётом 5:1. Далее Бробби появился с первых минут во встрече с Тунисом (3:1), также не уйдя с поля без гола. Перед стартом ЧМ многие эксперты называли атаку главной проблемой для Нидерландов. Однако Бробби доказывает, что с нападением у команды всё замечательно.
Ян Диоманд, нападающий (Кот-д’Ивуар)
За трансфер Яна Диоманда бьются «Ливерпуль» и «ПСЖ». И если вы не видели игру вингера за «РБ Лейпциг», то на чемпионате мира 19-летний игрок показал свой класс. За три матча он совершил 10 успешных обводок и отметился голевой передачей во встрече с Кюрасао (2:0). Но гораздо важнее, как Ян стягивает на себя внимание защитников и держит их в напряжении на протяжении всего матча. Диоманд помог Кот-д’Ивуару впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата мира. И в 1/16 финала есть шанс сверкнуть с Норвегией.
Даниэль Муньос, защитник (Колумбия)
Правый защитник сборной Колумбии превратился в бомбардира. Муньос здорово подключается по флангу к атаке и завершает их. В 1-м туре он открыл счёт во встрече с Узбекистаном (3:1), а в следующей игре с ДР Конго (1:0) его гол стал победным. Вот такой вот универсальный солдат! Благодаря полезным действиям на обеих половинах поля Колумбия оформила выход в плей-офф уже после двух туров.
Хулиан Киньонес, нападающий (Мексика)
Сборная Мексики провела мощный групповой этап на домашнем чемпионате мира. Команда Хавьера Агирре набрала девять очков и вышла в плей-офф с первого места. А важнейшим футболистом стал форвард Хулиан Киньонес. Именно он забил первый мяч ЧМ-2026 в матче открытия с ЮАР (2:0), а в 3-м туре отличился в игре с Чехией (3:0). Киньонес в сезоне-2025/2026 стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии (33 гола), опередив Айвана Тони, Криштиану Роналду, Карима Бензема и Матео Ретеги. А теперь продолжает феерить и за Мексику!
Фоларин Балогун, нападающий (США)
Сборная США заняла первое место в группе D и вышла в плей-офф домашнего ЧМ. При этом команда Маурисио Почеттино показывает симпатичный футбол. Одним из главных открытий стал форвард американце Фалорин Балогун. Его звёздный час наступил в матче 1-го тура с Парагваем: нападающий «Монако» оформил дубль в первом тайме и принёс США победу (4:1). Во встрече с Австралией (2:0) Балогун не забил, а с Турцией вовсе не вышел на поле. Но в плей-офф Фалорин ещё обязан удивить!