10 главных героев группового этапа ЧМ, кроме Месси и других звёзд. Выбираем лучшего!

Групповой этап чемпионата мира 2026 года подошёл к концу. Игр было так много, что голова пошла кругом! За групповую стадию 48 сборных провели 72 матча. Для сравнения, за весь ЧМ-2022 было проведено 64 встречи. Так что на нынешнем турнире неудивительно, если вы что-то пропустили. Хотя выступления некоторых футболистов трудно выкинуть из головы.

Да, многие болели за рекорд Лео Месси по голам на чемпионатах мира, следили за тем, как Криштиану Роналду преодолел критику и оформил дубль Узбекистану, или как Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Но сейчас хочется подсветить не самых звёздных героев ЧМ-2026, которые при этом выдали запоминающийся перформанс. И выбрать из этих футболистов самого-самого крутого!

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