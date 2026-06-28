Сперцян уезжает из «Краснодара» легендой РПЛ. Саудовская Аравия — правильный выбор

Критиковать можно, но лучше — понять. В этом поможет колонка Максима Пахомова.

Дисклеймеры – классная вещь. Давайте сразу начнём с важнейшего:

Эдуард Сперцян – легенда «Краснодара» и РПЛ.

Формальности соблюдены. Хотя формальности ли это? Эдуарда сейчас могут критиковать за выбор будущего клуба (мы это ещё обсудим), но давайте проговорим ещё несколько важных моментов. Итак, воспитанник «Краснодара»:

стал капитаном клуба;

с капитанской повязкой выиграл первое чемпионство в истории «Краснодара»;

установил несколько мощных рекордов, в том числе повторил рекорд РПЛ по ассистам (17, в сезоне-2025/2026);

три сезона подряд признавался лучшим полузащитником РПЛ;

провёл за взрослую команду 185 матчей во всех турнирах: 58 голов, 39 ассистов. Это в среднем почти одно голевое действие за две встречи. Впечатляет?

Главное, конечно, пункт номер два.

Эдуард Сперцян капитан «Краснодара» — в интервью «Чемпионату» зимой 2025-го «Я ценю каждый разговор с Галицким, мне даже тяжело выделить какой-то один, тяжело объяснить, каково это — общаться с ним. Он великий человек, который столько сделал для города, нас, меня. Для меня каждый разговор с ним — сон. Очень много советов, пожеланий. У меня одно желание — хочу подарить этому человеку титул, трофей и сказать: «Это для вас».

Сперцян это сделал.

Вместе с командой, конечно. Но трофей-то Галицкому вручал именно Эдо.

Сергей Галицкий и Эдуард Сперцян Фото: РИА Новости

Каждый имеет право выбирать лучшее для себя будущее. Без разницы, где мы работаем и имеем ли вообще отношение к спорту. Но в случае Сперцяна важно другое – своим статусом в РПЛ и «Краснодаре» Эдо заслужил, чтобы за этот выбор его не критиковали.

Деньги – это тоже важно. За Сперцяна можно только порадоваться, он их заслужил. Но здесь будут не только деньги, а ещё игра в одной команде с реальными звёздами футбола – Риядом Марезом, Айваном Тони, Франком Кессье, Эдуардом Менди… Двое из них, кстати, ЛЧ выигрывали. В «Краснодаре» из полевых по уровню рядом – разве что Джон Кордоба.

Джон Кордоба и Эдуард Сперцян Фото: РИА Новости

Как обычно, есть и второй стул.

«Он отправился в Саудовскую Аравию в 26 лет. Понятно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями. Его история в сборной закончена. Он наверняка знает, что бы я сказал на это», – это слова Рональда Кумана о Стивене Бергвейне. Но Сперцяну тоже 26, и он тоже едет в Саудовскую Аравию. Притянуть так и хочется!

И ведь отъезд игрока до 30 лет в Саудовскую Аравию всегда будет восприниматься в Европе, да и в России как что-то не то. Нравится почему-то свысока смотреть на другие континенты (или это другое?). Кстати, на Малкома, переезжающего в «Зенит», там смотрели так же.

Всё слишком базово: мы слышим про огромные деньги. И про уровень футбола. Что в Саудовской Аравии он ниже, чем в топовых европейских лигах. Что едут туда чаще доигрывать.

Это так. Но в случае Сперцяна есть нюансы:

Эдо поехал в Саудовскую Аравию не из АПЛ или Ла Лиги, а из РПЛ. Если наша лига и превосходит саудовскую, то вряд ли сильно. Хотя ключевое слово – «если»;

он мог банально захотеть новый вызов. Здесь Сперцян всего добился, всё всем доказал. Так что желание перебраться в СА – спортивное и амбициозное. «Аль-Ахли» получает деньги из Суверенного фонда, это топ-клуб наряду с «Аль-Насром», «Аль-Хилялем» и другими. За чемпионство бороться должны;

возможность уехать из Саудовской Аравии всё ещё открыта. Габриэль Вейга не даст соврать. Да, гарантий нет. Но и из РПЛ уехать не получилось – ни в «Аякс», ни в «Порту», ни в «Саутгемптон» с «Комо». Почему уехать из Саудовской Аравии должно быть сложнее? Политически – даже проще, а за лигой местной в Европе тоже следят;

Сперцян дал заработать своему родному клубу много денег. Вряд ли кто-то, кроме саудовцев, заплатил бы за Эдуарда € 25 млн. Плюсик в карму;

ждать Европу можно было ещё долго. Гарантий никто не давал. Здесь и сейчас же – конкретное, выгодное предложение. Надо было решать.

Российский болельщик любит переоценивать всё своё. Но в случае отъезда Сперцяна нужно быть аккуратнее. Чуть-чуть приземлиться от амбиций с дивана, посмотреть на реальную картинку. И признать: переход Эдо в «Аль-Ахли» – и про деньги, и про спорт .

Да, грустный осадочек может остаться. Однако эти эмоции – от несовпадения наших ожиданий и произошедшего. Всё как у классика, в первый раз, что ли? Я вот хотел увидеть Сперцяна в «Интере». Перехватил бы, простите, эстафетную палочку у Генриха Мхитаряна. Ну или в «Комо», под Нико Паса. Итальянские скорости Эдо подошли бы. Может, «Порту».

Увы. Пока «Аль-Ахли». Меньше хайпа, лучше условия. Не топ-лига, но всё же шаг вперёд.

Мурад Мусаев и Эдуард Сперцян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В том же интервью «Чемпионату» зимой 2025-го Сперцян так ответил на вопрос про мечту: «Трофеи, понятное дело. Идеальный расклад — выиграть титул сейчас и уехать в Европу с чистой душой».

Трофей выиграл.

К Европе стал поближе.

Душа – чистая.

А идеальный расклад – ещё впереди.