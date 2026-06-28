Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Хорватия — Гана — 2:1 — обзор матча 3-го тура ЧМ по футболу 2026, голы: Сучич, Люккассен, Влашич, статистика, 28 июня

Хорватия выгрызла 2-е место в группе ЧМ! В решающий момент зарешал старый знакомый из РПЛ
Георгий Илющенко
Хорватия – Гана – 2:1
Комментарии
Гана отыгралась, но тут же Влашич забрал победу! С передачи Модрича!

3-й тур группового этапа ЧМ-2026 приучил: если двум командам нужна ничья и они играют между собой, исход практически очевиден. Почему практически? Хорватия и Гана предоставили исключение!

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 1
Гана
1:0 Сучич – 31'     1:1 Люккассен – 73'     2:1 Влашич – 83'    

Гана нанесла всего один удар в первом тайме. Хорватия – пять, и то три из них – издали. Общие 0,3 ожидаемого гола как бы намекали: хочешь яркости – не жди её здесь. Оно и понятно, когда играет, пожалуй, самая закрытая команда ЧМ-2026 с разностью мячей 1:0 по итогам двух туров. Да и сами хорваты ранее натужно и без большого количества моментов обыграли Панаму (1:0).

Тем не менее здесь у Хорватии нашлось супероружие – те самые дальнобойные попытки. Бам – и Никола Влашич издалека пальнул в штангу. Бам – и Петара Сучича на 31-й минуте сантиметры уже не подвели! Только пропустив первый мяч на турнире, Гана напомнила, что у неё в атаке вообще-то есть звёздный Антуан Семеньо. Однако Хорватия без особых проблем оборонялась. Если возникала необходимость, в подкатах вблизи своих ворот стелился даже 40-летний Лука Модрич.

Лука Модрич Подробнее

Параллельно хорватов ещё и радовала нулевая ничья Панамы с Англией. При таком раскладе в онлайн-таблице Модрич и компания поднимались на первое место в группе, избегая пересечения в 1/16 финала с Португалией и Колумбией. Впрочем, на 62-й минуте хорватские зрители жутко загудели с трибун: англичане всё-таки повели в счёте.

Через 10 минут гул раздался вновь. Просто Эрнест Нуама мягко загрузил со стандарта, а Деррик Люккассен сыграл на опережение и замкнул ногой! Тот самый Люккассен, заменивший перед турниром травмировавшегося спартаковца Александера Джику. И просидевший на лавке в первых двух матчах. Всё-таки не зря приехал, получается.

Сначала судьи зафиксировал офсайд. VAR помог разбраться: автор гола правил не нарушал, а его партнёр из пассивного положения вне игры на эпизод никак не влиял.

Гол Ганы в ворота Хорватии

Гол Ганы в ворота Хорватии

Фото: Скрин трансляции

Всё – и здесь ничья? Влашич так не считал и на 83-й минуте реализовал кивком навес Модрича с углового! Первого для хорватов. И, как выяснилось, победного. Вот бы все так при не слишком высокой мотивации действовали. В 1/16 финала поучаствуют и Англия, и Хорватия, и Гана. Пока их соперники неизвестны. Но при текущих раскладах хорваты попадут на Португалию.

Календарь ЧМ-2016. Изучаем расписание матчей 1/16 финала
Турнирная таблица ЧМ-2026. Как вам итоги в группах?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android