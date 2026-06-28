Англия забыла выйти на первый тайм. Но завелась во втором — побила два мощнейших рекорда!

Сборная Англии досрочно вышла в плей-офф с четырьмя очками. На чемпионате мира бывает и такое. Так что матч с Панамой определял исключительно расположение команд в группе. Но мало кто осмелился бы «сыграть в Норвегию» и выпустить второй состав. Томас Тухель предпочёл сыграть чуть ли не лучшими из доступных. Так что, казалось, всё закончится быстро и просто. А голов будет не меньше, чем получилось забить Хорватии. Плюс надо было реабилитироваться за ничью с Ганой. А ещё в памяти наверняка оставалась единственная встреча с Панамой – на ЧМ-2018, где соперник получил шесть. Это достижение можно было повторить. Тем более соперник уже практически лишён всякой мотивации. В общем, ждали чего угодно, только не того, что увидели. Особенно в первом тайме.

Там был дождь. Но хотя бы без грозы и молний. Так что матч не прерывался, а команды не уходили в подтрибунное помещение досрочно. Некоторым такая погода нравится. Однако Тухель вряд ли обращал на происходящее внимание. Его волновало другое – ответ на вопрос, во что пытается играть его команда. Англия забрала инициативу, но не знала, что с ней делать. Англичане катали мяч перед штрафной, периодически забрасывали его внутрь, однако всё без толку. Нельзя сказать, что панамцы прижимались к своим воротам и отбивались. Наоборот – периодически выбегали в контратаки, но не хватало последнего действия. Если упрощать – класса. Хотя тот же Кристиан Родригес наверняка ещё долго будет вспоминать удар в ближний угол, который потащил Джордан Пикфорд.

Моментов у англичан как таковых не было. А в онлайн-таблице после первого тайма они опустились на второе место. Вряд ли это тот сюжет, который устраивал сборную, которая, как и всегда, хочет забраться как можно выше по сетке. Во втором тайме нужны были изменения. Удивительно, но их среди игроков мы не увидели. Тухель выпустил тот же состав, хотя даже его коллега, который мог быть полностью удовлетворён происходящим, сделал одну замену.

Правда, уже в самом начале второго тайма панамцы могли забить сами себе. В этот момент все вспомнили – Гарри Кейн, оказывается, был на поле. Передача в штрафную привела к суматохе прямо перед вратарём, в итоге один защитник, вынося мяч, попал в другого, а от того мяч едва не залетел в ворота. Однако автоголу не позволили стать ещё более убедительным «лидером» в бомбардирской гонке. Панамцы тут же ответили: Хосе Фахардо отобрал мяч, пролетел к штрафной соперника и бахнул в сторону девятки. Чуть не попал в створ.

Напряжение нарастало. От англичан требовались голы, но они словно не знали, с чего начать. И всё-таки помог угловой. Букайо Сака навесил в центр штрафной, а там нога Джуда Беллингема оказалась длиннее, чем у оппонента. Он умудрился обогнуть соперника и подставиться под мяч, после чего тот залетел в сетку.

Джуд Беллингем празднует гол Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Англичане выдохнули. И спустя пять минут праздновали второй. Джуд с фланга забросил мяч в центр штрафной, а там уже царил Кейн, направивший мяч в противоход голкиперу. 11-й гол на чемпионатах мира для нападающего – таким образом, он перебил достижение Гари Линекера. И 80-й гол за Англию – там он давно впереди всех.

Удивительно, но и это не заставило панамцев сдаться. Неизвестно, какие возможности пробуждаются, когда нечего терять, однако они продолжили бежать вперёд. Однако снова не хватало мастерства, чтобы завершить перспективные атаки. Хотя уже в добавленное время Панама была очень близка к первому голу на турнире. Вот только нападающий оказался в небольшом офсайде.

А Тухель сделал красивый жест – в конце выпустил на поле Джордана Хендерсона. 36-летний ветеран поучаствовал уже в четвёртом для себя чемпионате мира – это рекорд сборной Англии.

Англия заняла первое место в группе и теперь ждёт своего соперника по плей-офф. Там точно будет кто-то из этой компании: Сенегал, Алжир, ДР Конго. А Панама отправляется домой. Без забитых голов, но всего с четырьмя пропущенными.