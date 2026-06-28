Узбекистан выдавал лучший матч на ЧМ в истории! Но всё-таки не вывез – и подставил Иран

Демократическая Республика Конго выглядела фаворитом в матче с Узбекистаном. В отличие от соперника, африканская сборная смогла набрать одно очко и сохранила осязаемые шансы на плей-офф. Ничья случилось в игре с Португалией, когда соперник ещё не вкатился в турнир. Расклад был понятен – нужно было побеждать в 3-м туре – это гарантировало бы им место в плей-офф. Узбекистанцы тоже сохраняли шансы на 1/16 финала, но глубоко теоретические. Требовалось выравнивать разницу мячей – забивать больше пяти. Ведь им не повезло нарваться на злющую Португалию и получить пять в свои ворота.

Свою работу команда Фабио Каннаваро начала делать в первой же атаке. На 23-й секунде мяч уже забарахтался в сетке ворот Лионеля Мпаси-Нзо после удара Эльдора Шомуродова. Узбекистанцы быстро разыграли мяч с центра, забросили его вперёд, удар Достонбека Хамдамова отразил голкипер, а на добивании первым был как раз Элдор. Однако даже отпраздновать нападающий толком не успел: боковой судья поднял флаг – всё по делу.

Впрочем, этот эпизод явно позволил почувствовать команде уверенность. Пока конголезцы к чему-то привыкали, их соперник взял игру в свои руки. Больше владения, инициативы и подходов. Гол был где-то рядом и пришёл на 10-й минуте. Акмал Мозговой закинул мяч к чужой штрафной, Аббос Файзуллаев подпрыгнул над ним и тем самым продлил передачу, а там уже оказался всё тот же Шомуродов. И очень изящно перебросил мяч через едва вышедшего голкипера.

Эльдор Шомуродов празднует гол Фото: Alex Slitz/Getty Images

Представляете, если бы и первый гол был засчитан? Тогда Узбекистан повёл бы 2:0, и выход из группы уже не выглядел бы фантастикой. Но этого не случилось. Однако надежда у болельщиков сборной наверняка жила. Правда, чуть не погибла на 17-й минуте, когда Натанаэль Мбуку протащил мяч через полполя, обыгрался с партнёром и направил мяч в ближний угол. Вратарь странным образом не среагировал. Африканцы начали праздновать. Правда, через минуту у монитора уже стоял судья и просматривал эпизод из начала атаки, когда Мбуку отмахнулся от Шерзода Насруллаева. Арбитр решил, что это фол. Вторая отмена гола за 20 минут.

За такое короткое время событий случилось больше, чем в некоторых матчах турнира за 90 минут. Впрочем, главное оставалось неизменным – потерявшимся игрокам ДР Конго требовалось что-то менять. Они проснулись. Но ближе к концу тайма. А до этого могли пропустить второй – после заброса в штрафную от Хамдамова. Могли и получить пенальти за фол на Шомуродове, однако тот за мгновение до фола сыграл рукой.

Удивительно, но в перерыве оба тренера обошлись без замен. Хотя казалось, что они точно нужны Узбекистану, ведь в концовке тайма защита явно просела. Однако Каннаваро посчитал, что рано.

Конголезцы наконец-то включились и продемонстрировали: победа в этом матче им очень нужна. Но инициатива и моменты – одно, а реализация – совсем другое. Особенно когда этому мешает толпа соперников в обороне. Во втором тайме узбекистанцы опустились ещё ниже. Хотя атака тоже периодически работала, однако уже не так активно, как в начале матча. К 60-й минуте игроки ДР Конго окончательно встали на чужой половине поля. Оказывали давление и ждали ошибки. Парадоксально, но она пришла от самого статусного игрока команды – Абдукодира Хусанова. Защитник не успел за движением Йоана Висса и сбил его с ног. Очевидный пенальти. К мячу подошёл сам нападающий и уверенно реализовал шанс.

Гол сборной ДР Конго Фото: Lars Baron/Getty Images

А дальше оставалось только добить соперника. Хотя задача оказалась непростой – Узбекистан сопротивлялся из последних сил. Однако их всё-таки не хватило. И на 78-й минуте вышедший на замену Фистон Майеле таки забил второй, переправив мяч в сетку после рикошета. Фан-факт: к тому моменту на поле было два бывших игрока «Спартака» – Остон Урунов и Тео Бонгонда. Но настроение было разным. И его не сложно считать.

Уже в добавленное время Висса добил Узбекистан, сделав дубль после выстрела из-за штрафной. ДР Конго выходит в плей-офф, Узбекистан едет домой. И, скорее всего, тянет за собой сборную Ирана – персам победа африканцев сильно помешала, попасть в восьмёрку лучших команд с третьих мест теперь почти нереально.