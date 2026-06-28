Роналду опять притих на ЧМ! Колумбия лишила Португалию первого места в ярчайшем матче!

Португалия и Колумбия сыграли вничью в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026. Колумбийцы финишировали на первом месте с семью очками. Португальцы стали вторыми — с пятью.

Главный факт, связанный с составами команд, – появление в основе сборной Колумбии Джона Кордобы. До этого лучший бомбардир РПЛ провёл на поле только полчаса во встрече 2-го тура группового этапа с ДР Конго. Стартовый матч на ЧМ-2026 нападающий «Краснодара» посмотрел со скамейки запасных, и вообще были опасения по поводу того, сыграет ли он на турнире после полученной в финале Кубка России травмы.

Игра началась как раз с Кордобы – Джон сделал пас назад с центра поля. А уже на второй минуте мог забить! У Луиса Диаса вместо удара получился пас верхом, нападающий «Краснодара» подставил голову, и мяч просвистел над перекладиной. Чуть-чуть не хватило!

Джон Кордоба в матче с Португалией на ЧМ-2026 Фото: Evrim Aydin/Anadolu via Getty Images

Вскоре Кордоба снова показал себя. Зацепился за мяч с висящим на спине защитником (Ренату Вейга опекал максимально плотно) после выноса от вратаря и отпасовал на Хамеса Родригеса – тот довольно опасно пробил. Затем по истечении четверти часа лучший бомбардир РПЛ прорвался к воротам португальцев через правый полуфланг и зарядил в дальний угол, однако голкипер Диогу Кошта совершил непростой сейв.

При обороне колумбийцы выстраивались в среднем блоке по схеме 4-4-2, а вместе с Кордобой на защитников соперника пытался давить Родригес. Сборная Португалии побольше владела мячом, однако играла словно в замедленной съёмке. Командная скорость у неё была невысокой, быстрых комбинаций – минимум. Криштиану Роналду выглядел потерянным на фоне Кордобы. Мяч впереди он не получал, поэтому опускался за ним в глубину. В середине тайма заработал штрафной в 30 метрах от ворот и сам же пробил. В руки вратарю. Этот удар – первый в створ от португальцев. Но что ещё поразительнее, у команды Роберто Мартинеса не было касаний в чужой штрафной, когда судья сделал паузу на водопой.

За 45 минут Роналду собрал в свою статистику три удара и всего одно касание в штрафной. Колумбия выглядела сильнее как команда, однако перед перерывом подуставшие южноамериканцы внезапно выпали из игры. На этом отрезке португальцы доминировали, создали свой первый голевой момент (Камило Варгас потащил удар Бруну Фернандеша, а Криштиану, добивая через себя, угодил в защитника) и ещё пару хороших шансов забить. Колумбийцы кое-как отбились.

Удар Криштиану Роналду Фото: Robert Cianflone/Getty Images

На первых минутах после перерыва Португалия с Колумбией боролись за инициативу. Команда Нестора Лоренсо вообще ни в чём не уступала европейскому топу. Наверное, колумбийцам уже не хватало движения, острых открываний от Кордобы. По крайней мере, на исходе игры аргентинский тренер поменял форварда «Краснодара» на Луиса Суареса. Впрочем, возможно, это была запланированная изначально замена, если физическое состояние Джона пока не даёт ему отработать на 100% полный матч. Кордоба завершил встречу с двумя ударами и тремя касаниями в штрафной.

Роналду тоже маловато участвовал в игре. Однажды оказался на убойной позиции, но промазал, да ещё и в офсайд залез. Когда судья отправил Португалию с Колумбией на водопой во втором тайме, статистика команд напоминала ту, что была в середине первой половины. Южноамериканцы больше били, чаще проникали в штрафную противника. Суарес из «Спортинга» (между прочим, лучший бомбардир чемпионата Португалии) добавил сборной Колумбии энергии впереди. Тем не менее не угрожал по-настоящему воротам Кошты.

Концовка матча, казалось, будет тихой. Однако на 88-й минуте Суарес получил два шанса в одной атаке. Луису помешал переправить мяч в сетку головой с линии ворот расторопный Рубен Диаш, а потом форвард добивал с 11 метров – выше цели. Более того, в компенсированное время Давинсон Санчес забил с воздуха после углового, но его гол отменили из-за микроскопического офсайда. Обидно!

В итоге – нулевая ничья. С внушительным статистическим перевесом сборной Колумбии: удары – 24:13 (в створ – 6:2), xG – 1,63 против 0,70. Роналду закончил игру с теми же тремя ударами, двумя касаниями в чужой штрафной и без пасов под удар. Это был не его день.