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ЧМ-2026, протест болельщиков против ФИФА: перерыв на водопой из-за рекламы освистали болельщики на матче Англии

Терпение фанатов на ЧМ закончилось. Пошёл открытый протест против ФИФА
Григорий Телингатер
Протест болельщиков против ФИФА
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Матч между Англией и Панамой получился особенно парадоксальным. Телингатер — из Нью-Йорка.

На ЧМ-2026 в середине каждого тайма была так называемая пауза на водопой. Мы уже объясняли, почему уместнее называть это рекламной паузой. Пока за весь турнир было лишь одно исключение – Франция и Ирак во втором тайме отыграли не прерываясь. Просто из-за молний перерыв вместо 15 минут затянулся на два часа.

Пауза смотрелась не очень уместно и на стадионах с закрытой крышей, и на вечерних матчах, когда так же не было солнца. Однако на встрече Панама – Англия терпение фанатов закончилось.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    

Дело в том, что в этот день в Нью-Йорке с самого утра шёл дождь, который продолжился и по ходу игры. В этой ситуации надпись hydration break («пауза на водопой») смотрелась неуместнее, чем на других матчах этого чемпионата мира.

Пауза в матче Панама — Англия

Пауза в матче Панама — Англия

Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images

Когда в середине первого тайма судья приостановил игру, болельщики на стадионе «Метлайф» обильно освистали рекламную паузу. На самом деле какую-то порцию свиста можно было расслышать и на других встречах (и чем дольше идёт турнир, тем более явно). Однако теперь это было сделано настолько громко и однозначно, что не оставило никаких сомнений: огромное количество фанатов высказались против рекламной паузы.

Большинство зрителей на стадионе болели за Англию. И для них пауза была особенно некстати. Команда Тухеля атаковала больше, но забить не получалось. Пауза только сбивала темп, который нагнетали англичане. А не совсем искреннее название перерыва только ещё больше злило. В трансляции в это время были буквально капли на камере.

Пауза в матче Панама — Англия

Пауза в матче Панама — Англия

Фото: Кадр из трансляции

Интересно, что во втором тайме пауза была, однако уже без объявлений на табло стадиона. Возможно, чтобы не провоцировать свист. Его на этот раз и не было вовсе, но, скорее всего, потому что на трибунах доминировали английские фанаты, а они в этот момент были заняты празднованием гола сборной Англии. Рекламная пауза наступила сразу же после того, как Кейн отличился на 67-й минуте.

Подробнее — о том, что происходило в этом матче на поле:
Англия забыла выйти на первый тайм. Но завелась во втором — побила два мощнейших рекорда!
Англия забыла выйти на первый тайм. Но завелась во втором — побила два мощнейших рекорда!

После игры я спросил соседа по трибуне по имени Кевин, почему он освистывал паузу. Вот что ответил английский фанат: «Вы же понимаете, что за этим стоит? Фанаты уверены, что это из-за рекламы. Абсолютно коммерческие интересы, а не игровые. На самом деле мы и на предыдущих матчах свистели во время этих пауз. И ладно, когда действительно жара, но во время дождя – это уже совсем брехня».

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