Месси забил, даже выйдя на замену! Красота со штрафного — побил ещё один вечный рекорд ЧМ

Сборная Аргентины взяла максимум очков на групповом этапе ЧМ-2026 – сегодня победила Иорданию. Команда Лионеля Скалони ожидаемо вышла в плей-офф с первого места. А Лионель Месси продлил свою потрясающую голевую серию: забил в седьмом матче подряд на чемпионатах мира – это новый рекорд. И да, это его 19-й гол на ЧМ. Тут рекорд великий просто обновил.

Вообще-то, Скалони, как и обещал, оставил Месси на скамейке. 39-летнюю звезду перегружать опасно, пусть даже Лео и ведёт борьбу за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026. Место в основе сборной Аргентины в 3-м туре сохранили только Мартинес и Мартинес – вратарь Эмилиано и форвард Лаутаро.

В экспериментальном составе у «альбиселесте» была размытая схема. При обороне она превращалась в 5-3-2 за счёт того, что один хавбек опускался в линию к четырём защитникам. Очевидно, для контроля ширины против тактической модели с тройкой сзади и латералями у сборной Иордании. Но оборонялись аргентинцы мало, так как забрали мяч и владели им около 80% времени. Не спеша катали сзади и терпеливо искали зоны для продвижения. При развитии атак свободные роли получали креативные Нико Пас с Джовани Ло Чельсо и дуэт форвардов.

Быстрый гол сборной Аргентины отменили из-за офсайда у Ло Чельсо (Хулиан Альварес чуть-чуть затянул с проникающим пасом), а первый легитимный удар по такой игре команда Скалони нанесла лишь на исходе четверти часа – после углового. Тем не менее на 19-й минуте действующие чемпионы мира повели в счёте. Аргентинцы заработали небесспорный штрафной у полукруга – показалось, что защитник сначала сыграл в мяч и уже затем по инерции коснулся ноги. Как бы то ни было, Ло Чельсо безупречно исполнил стандарт. Впрочем, явную ошибку допустил голкипер Язид Абу Лайла. Он зачем-то сделал шаг за стенку, а хавбек «Бетиса» отправил мяч в дальний верхний угол, который вратарь не имел права открывать.

Джовани Ло Чельсо празднует гол Фото: Stacy Revere/Getty Images

По истечении получаса сборная Аргентины вела уже со счётом 2:0. Лаутаро продолжило преследовать невезение на чемпионатах мира – после кросса Николаса Тальяфико он попал из вратарской в перекладину. Маркос Сенеси добивал, однако в этом эпизоде Абу Лайла совершил суперсейв. К сожалению для голкипера, его спасение обесценил фол Низара Аль-Рашдана. В момент удара защитник «Катара» заехал ногой по лицу Сенеси. Судье Иштвану Ковачу помог разглядеть фол VAR. Пенальти не вызывал вопросов – и форвард «Интера» наконец-то забил на ЧМ, хладнокровно переиграв Абу Лайлу. Только после этого сборная Иордании стала угрожать воротам аргентинцев, однако Мартинес-вратарь так и скучал без работы в первом тайме. До перерыва аутсайдер группы ни разу не пробил в створ.

В дебюте второго тайма Лаутаро тоже находился в центре внимания. Из-за его офсайда был отменён ещё один гол Ло Чельсо, а потом сам Мартинес зарядил в перекладину. Вот только и Иордания уже не просто изображала жертву, а опасно выбегала в контратаки. Команда Джамала Селлами, как и Аргентина, играла без своей самой яркой звезды – форварда «Ренна» Муссы Аль-Тамари (набравшего 6+6 в 33 матчах Лиги 1). После перерыва он появился на поле. Первый шанс не использовал – неточно пробил из полукруга. Зато следующий превратил в гол. Многоходовая комбинация иорданцев завершилась прострелом во вратарскую с правого фланга, который и замкнул в падении Аль-Тамари.

Футбол пошёл весёлый, но народ ждал главного актёра – Месси. Лео под овации трибун вышел на последние полчаса. Форвард «Интер Майами» активно включился в игру, а для начала исполнил штрафной с 25 метров. Из не самой удобной для себя позиции, левее центра, отправил мяч выше цели. Однако Месси вынужден был играть против плотной обороны, поскольку сборная Иордании по-прежнему держала в защите большие силы. Аргентина же постоянно владела мячом. На 80-й минуте чемпионы мира опять заработали штрафной, уже в лучшей для Лео позиции. И Месси забил свой шестой гол на этом ЧМ! Классно обвёл стенку ударом низом – Абу Лайла и тут не прочитал эпизод, не поняв, куда ему двигаться.

Гол Лионеля Месси в матче Иордания — Аргентина Фото: Carl Recine/Getty Images

Аргентина насытилась – и сборная Иордании избежала крупного поражения. Правда, команда Селлами так и закончила матч с одним-единственным ударом в створ и уступила по xG в три раза (0,74 против 2,13). Иорданцы заняли последнее место в группе с нулём в графе «набранные очки». У Месси за 30 минут – два удара. Гению этого хватило, чтобы сделать шоу.

В 1/16 команду ждут Возинья и Кабо-Верде.