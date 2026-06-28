Что это было?! Безумнейшая развязка битвы за плей-офф ЧМ — ДВА гола после 90-й минуты!

В последнем временном слоте группового этапа встречались команды, которые устраивал один результат. Так уж получилось, что Австрия и Алжир должны были сыграть вничью, чтобы дружно выйти в плей-офф ЧМ-2026. В таком случае европейская сборная попадала в плей-офф на Испанию, а африканская – на Швейцарию. При любом другом раскладе начиналось интересное. В случае победы Австрии ничего не менялось бы – кроме того, что Алжир покупал бы билеты на родину, их место занимал бы Иран. А если бы выигрывала команда Владимира Петковича, то уже австрийцы завершали бы выступления на турнире. И всё тот же Иран получил бы право сыграть в 1/16 финала.

Фан-факт: на ЧМ-1982 австрийцы не пустили алжирцев в плей-офф, сыграв с немцами так, как устраивало обе европейские команды. Едва ли современное поколение болельщиков африканской сборной помнит ту историю, хоть она и была громкой. И вряд ли в их головах сидела идея мести. Все понимали: ничья – оптимальный результат для всех. И первые 28 минут казалось, что обе сборные нацелены именно на это. В конце концов, за несколько дней до этого Парагвай и Австралия поделили очки, и никто не возмущался. Так чем они хуже?

До 28-й минуты всё шло по плану. Хотя визуально не возникало ощущения, что команды просто перекатывают мяч. Этого не было – быстрые розыгрыши, подходы к воротам, но не создавалось впечатление, что обе сборные стремятся победить во что бы то ни стало. Чуть конструктивнее в созидании выглядели австрийцы. Неудивительно, что именно они реализовали первый момент. Давид Алаба вырезал идеальную передачу в чужую штрафную, а там её ждал Марко Арнаутович. Австрийский ветеран впервые попал в стартовый состав на этом турнире. Но сначала толком не попал по мячу. Однако этим он смутил Уссаму Бенбута, который сменил в воротах алжирцев Лука Зидана. Тот замер, и вторым касанием Арнаутович покатил мяч в свободный угол. Гол вышел слегка курьёзным. Но точно заставил соперника активизироваться. Ведь в онлайн-таблице Алжир вылетал.

Марко Арнаутович празднует гол Фото: Michael Steele/Getty Images

Два самых активных игрока африканцев – Рафик Белгали и Ибрахим Маза – пытались придумать что-то интересное у чужой штрафной и поочерёдно упускали моменты. Мяч даже один раз попал в штангу. Настрой на ответный гол был серьёзный. Однако получился он ещё более неожиданным. Филипп Мвене провожал мяч, который катился за лицевую, но тот ударился об угловой флажок и отскочил в поле – прямо к подбежавшему Белгали. А дальше началось шоу: номинальный защитник уложил двух соперников на газон на замахе и бахнул в ближний угол. С результатом, который снова устраивал всех, кроме Ирана, команды ушли на перерыв.

Интересно, что в перерыве Ральф Рангник сделал сразу три замены. Причём до конца непонятно, чем тренер был так недоволен. Если замену Арнаутовича ещё можно списать на возраст и жёлтую карточку, то по остальным были вопросы. Однако это не помешало австрийцам довольно быстро снова повести в счёте: на 55-й минуте после нового быстрого выхода Марсель Забитцер получил мяч в 20 метрах от ворот и зарядил в угол. Вратарь не смог спасти. Но интрига продержалась недолго. Через пять минут алжирцы опять сравняли счёт. Причём гол забил 35-летний Рияд Марез: Уссем Ауар без особого сопротивления пролетел по флангу и отпасовал на дальнюю, где его ждал ветеран сборной, и своим моментом он воспользовался.

После этого пристреливался Николас Зайвальд, но примерно с 70-й минуты обе команды встали. Это было предсказуемо, и странно их за это осуждать. Несколько быстрых розыгрышей мы ещё увидели, как и пару неплохих подходов, однако матч предсказуемо катился к ничьей.

Часть трибун свистела, но командам явно было всё равно. Вплоть до 90+3-й минуты. Когда африканцы неожиданно для соперника и всего стадиона решились на ещё одну атаку. Две передачи – и Марез уже у ворот. Один удар – и мяч в сетке!

Месть за 1982-й? У специалистов по теории заговоров было не так много времени, чтобы выдвинуть свои предположения. Ведь что случилось через полторы минуты? Ответный гол! Навес в штрафную, скидка – и Саша Калайджич чуть ли не в упор забил третий гол Австрии. Безумие. Ральф Рангник особо не радовался. Видимо, на это уже не было никаких сил.

Алжир в 1/16 финала сыграет со Швейцарией, Австрийцы же встретятся с Египтом. Иран остался без плей-офф. Надежда на чудо сначала возродилась – и тут же умерла в самой концовке…